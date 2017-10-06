25 необычных вещей, которых вы никогда не видели

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наш мир полон чудес. Иногда мы даже не догадываемся, как много всего интересного нас окружает. А порой бывает так, что мы часто слышим о той или иной вещи, но видеть ее наяву нам не приходилось. Мы в AdMe.ru решили приоткрыть завесу тайны и подсмотрели то, что удавалось немногим.

1. Библия Гутенберга

Эта книга, известная также как «Библия в 42 строки», считается символом начала книгопечатания в Европе. Издание выпущено Иоганном Гутенбергом еще в первой половине 1450-х годов. По мнению историков, тираж Библии Гутенберга составил 185 экземпляров — 150 на бумаге и 35 на пергаменте. Уцелело до наших дней 48, из них большинство — неполные.

2. Алькатрас

Самая известная тюрьма в мире, из которой нельзя сбежать, — таким Алькатрас вошел в мировую культуру, литературу и историю. Находится на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Сейчас тюрьма расформирована, а остров можно посещать туристам. Глядя на фото, можно подумать, что это просто санаторий прошлого века. Если не особо разглядывать, конечно.

3. Темная сторона Луны

С Земли эту сторону Луны увидеть не получится. Но можно увидеть на фото из космоса. На обратной стороне Луны находится два моря — море Москвы и море Мечты, а также крупнейшие лунные кратеры.

4. Компьютер Deep Blue, обыгравший человека в шахматы

В 1997 году этот шахматный суперкомпьютер обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. После этого люди запереживали: а вдруг теперь роботы вообще вытеснят людей с планеты? Но при взгляде на фото не скажешь, что Deep Blue может угрожать нам захватом мира.

5. Литровая пластиковая бутылка

Вы удивитесь, но перед нагревом и надувкой пластиковая бутылка выглядит вот так.

6. Мона Лиза

На самом деле она далеко не столь величественная, как показывают с экранов телевизоров. Оригинал находится в Лувре, и он довольно маленьких размеров — высота картины 77 см, ширина 53 см.

7. Машина для укладки тротуарной плитки

Эта машина способна заменить целый ряд рабочих. Одним движением она выкладывает широкую тротуарную дорожку.

8. Закат и солнечное затмение, которые происходят одновременно

Многие мечтают понаблюдать за солнечным затмением. А вот увидеть одновременно солнечное затмение и закат над морем посчастливилось далеко не всем.

9. Аппендикс

Что мы знаем об этой части тела, кроме того, что она иногда воспаляется и ее удаляют? Так вот, здоровый аппендикс — придаток слепой кишки, похожий на розового червя. Имеет форму цилиндра длиной 6–12 см и диаметром 6–8 мм. Если же он воспаляется, то распухает на несколько сантиметров и становится кроваво-красным.

10. Кожа змеи

Полюбуйтесь, как выглядит сброшенная кожа змеи. Похоже на произведение искусства.

11. Пенаты

Согласно римским мифам, пенаты — боги-хранители домашнего очага. К родным пенатам возвращались с охоты, войны, после тяжких трудов. Обычно семья имела двух пенатов и их образы украшали очаг. Вот и рвемся мы всегда к родному очагу, к своим пенатам.

12. Теплый пол

Так выглядят полы с подогревом на стадии укладки.

13. Миллион цветов

Каждый пиксель на этой картинке отличается по цвету.

14. Американо-мексиканская граница в песчаных дюнах Альгодон

Забор на границе Америки и Мексики — конструкция из узких, высоких элементов, которые могут подниматься и опускаться вместе с постоянно меняющимися песчаными дюнами.

15. Кудрявая курица

Пышные кудри от природы — приятный подарок. Вы только посмотрите на эту красавицу!

16. Гостевой дом «Ханг Нга», или «Crazy House»

Так выглядит гостевой дом в Далате, Вьетнам. Напоминает огромное дерево с элементами дизайна в форме грибов, животных, пещер и гигантской паутины.

17. Кладбище непроданных машин

Миллионы автомобилей во всем мире так и не дождутся своих покупателей. Ведь выходят новые модели, а покупать старые по такой цене люди отказываются.

18. Молния

Турист сделал снимок молнии, которая попала на камеру его мобильного.

19. Лапа венценосного орла

Это самый большой и самый опасный орел на Земле.

20. Новорожденный орленок

А так выглядит птенец орла. Он только вылупился из яйца. И не скажешь, что совсем скоро он станет сильным хищником.

21. Самый дорогой металл в мире

Один грамм радиоактивного элемента калифорний-252 стоит $ 27 млн.

22. Самое черное вещество

Это вантаблэк — самое черное вещество в мире. Оно поглощает больше 99 % света и заставляет 3D-объекты выглядеть как 2D-объекты.

23. Остатки резины на асфальте

Так выглядят остатки резины с асфальта после одного дня дрэг-рейсинга.

24. Точка Немо

Она так далека от всего, что ближайшие к ней люди находятся на космической станции.

25. Засекреченная Зона-6

Все слышали про знаменитую Зону-51, расположенную на юге штата Невада, но мало кто знает про Зону-6, которая находится в 80 милях от Лас-Вегаса. Правительство США признало существование Зоны-6 всего три года назад.

Бонус: Как мяукает маленький каракал