25+ мощных цитат от Киану Ривза, которые открывают глаза на мир
Именитый актер из «Матрицы» столкнулся с более чем щедрой порцией неудач в жизни: отец, оставивший семью, когда Киану было всего 3 года; сестра, которой поставили диагноз «лейкемия»; выкидыш любимой девушки. Однако ему удалось впечатлить мир своим смирением. Совсем не звездный образ жизни, анонимная борьба с раком и подкупающая скромность сделали его голливудской легендой.
Мы в AdMe.ru подготовили коллекцию вдохновляющих цитат этого неординарного человека, заряда мотивации от которой хватит на всех нас.
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Если сможете рассмешить женщину, то увидите самое прекрасное создание на Земле.
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Нужно изменить свою жизнь, если вы не чувствуете себя счастливым, и очнуться, если дела идут не так, как вы хотите.
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Каждая борьба в вашей жизни в итоге превратила вас в человека, которым вы являетесь сегодня. Будьте благодарны за трудные времена, они только делают вас сильнее.
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Целовать кого-то — это очень интимное действие, правда, очень интимное; сердце всегда пропускает удар перед поцелуем.
- Иногда враги — наши лучшие учителя. Люди учатся на своих ошибках, а разрушение иногда означает возрождение.
- Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что даже перед лицом трагедии выдающийся человек может добиваться успеха. Неважно, что происходит в вашей жизни, вы можете преодолеть это! Жизнь стоит того, чтобы жить.
- Завтрашний день не гарантирован, так что живите сегодняшним!
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Иногда простых вещей тяжелее всего достичь.
- Горе трансформируется, но никогда не проходит.
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Искусство — это попытка найти хорошее в людях и сделать мир более сострадательным.
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Влюбиться и быть в отношениях — это две разные вещи.
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Меня учили относиться к людям именно так, как я хотел бы, чтобы они относились ко мне. Это называется уважением.
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Знать, что твое будущее в твоих руках, — это невероятно окрыляющее чувство.
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Никто из нас не уходит отсюда живым, поэтому, пожалуйста, перестаньте запоздало задумываться о себе. Ешьте вкусную еду. Гуляйте на солнце. Прыгайте в океан.
- Иногда мы настолько погружаемся в рутину, что забываем наслаждаться красотой жизни. Словно мы зомби. Посмотрите наверх и выньте из ушей наушники. Поздоровайтесь со встречным или даже обнимите кого-то, кто выглядит расстроенным.
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Хорошее свидание — это когда вы опьянены компанией друг друга и в мире все становится хорошо.
- Когда я не чувствую себя свободным и не могу делать то, что хочу, я просто сопротивляюсь этому. Начинаю идти против течения.
- Постарайтесь время от времени ошибаться, это пойдет на пользу вашему эго.
- Такое простое действие, как уделение внимания, может занять у вас очень много времени.
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Если вас жестоко растоптали, но у вас все еще осталась смелость быть мягким по отношению к другим живым существам, то вы чертяка с ангельским сердцем.
- — Какие девушки вам нравятся?
— Они все ангелы.
- Полагаю, что жизнь без любви, без ее ощущения или возможности дарить — довольно сильное наказание.
- Я каждый день благодарю землю и небо за те возможности, которые у меня были.
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Весело быть безнадежно влюбленным. Это опасно, но весело.
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Энергия не может быть создана или разрушена, она просто течет. Ей можно задавать направление, какое-то внутреннее, эмоциональное, духовное направление. И так она позже найдет свое выражение.
- Человеком, который удерживал меня от моего счастья, был я сам.
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Фото на превью shutterstock.com