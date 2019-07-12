25+ мощных цитат от Киану Ривза, которые открывают глаза на мир

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Именитый актер из «Матрицы» столкнулся с более чем щедрой порцией неудач в жизни: отец, оставивший семью, когда Киану было всего 3 года; сестра, которой поставили диагноз «лейкемия»; выкидыш любимой девушки. Однако ему удалось впечатлить мир своим смирением. Совсем не звездный образ жизни, анонимная борьба с раком и подкупающая скромность сделали его голливудской легендой.