25+ каверзных вопросов из «Слабого звена», которые поставили в тупик участников, но не зрителей

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В 2020 году на экраны возвращается одна из самых спорных и увлекательных интеллектуальных игр. Шоу было популярным среди зрителей и особенно запомнилось неординарной подачей и язвительными шутками ведущей. К слову, та самая Мария Киселева вернется к своей роли в новых выпусках.

Мы в AdMe.ru не хотим в случае чего «вылететь из команды как пробка шампанского», поэтому посмотрели несколько старых выпусков программы и разобрались в каверзных вопросах, на которые не смогли ответить участники.

Часто каверзные вопросы пропускаются, хотя после ответ кажется довольно простым

52 % людей занимаются этим в кровати, 14 % — в ванне, 9 % — на пляже. Что это?

Ответ: чтение .

Ответ: . Какого сказочного джинна спас из заточения советский мальчик?

Ответ: Старика Хоттабыча .

Ответ: . Как называется тихая незвонкая речь, которая произносится без участия голосовых связок?

Ответ: шепот .

Ответ: . Какое растение является близким родственником томата: огурец или картофель?

Ответ: картофель .

Ответ: . Какая группа островов дала название облегающим брюкам длиной до колен?

Ответ: Бермуды .

Ответ: . Какой молочный продукт является основой для приготовления пасхи?

Ответ: творог.

А иногда спешка мешает подумать, когда это необходимо

Какое английское слово недавно проникло в русский язык и безопасно лишь для женщин?

Ответ: шопинг .

Ответ: . Какое вещество является основным компонентом кислотных дождей?

Ответ: вода .

Ответ: . Экранизация какого известного литературного произведения привела к массовому отлову краснокнижных белых сов?

Ответ: Гарри Поттер .

Ответ: . Ученые выяснили, что на спутнике Нептуна Тритоне есть то, о чем написал Вивальди в 1723 году. Что это?

Ответ: времена года .

Какое животное жители некоторых племен называют «лягушка с крышкой»?

Ответ: черепаха.

Также встречаются и действительно сложные задания

Псевдоним какой женщины-шпионки в переводе означает «око зари»?

Ответ: Мата Хари .

Ответ: . Она подводит только тех, у кого есть. Что это?

Ответ: интуиция .

Ответ: . Какое название змеи из семейства удавов стало названием женского шарфа из перьев и меха?

Ответ: боа .

Ответ: . Как в биологии называют виды организмов, обитающих по всему земному шару?

Ответ: космополиты .

Каким латинским словом называют лицо, скрывающее свое имя?

Ответ: инкогнито.

А порой участников подводят нервы, и они не могут ответить на простые вопросы

Какой век до нашей эры был раньше: четвертый или третий?

Участница ответила, что третий.

Правильный ответ — четвертый .

Участница ответила, что третий. Правильный ответ — . Как называется нагревающийся металлический прибор для глажения белья?

Кирилл из группы «Иванушки» не смог вспомнить название этого предмета.

Правильный ответ — утюг .

Кирилл из группы «Иванушки» не смог вспомнить название этого предмета. Правильный ответ — . Кому принадлежит выражение «с корабля на бал» — Грибоедову или Пушкину?

Михаил Боярский определенно знал ответ, но поспешил и назвал Грибоедова.

Правильный ответ — Пушкину .

Михаил Боярский определенно знал ответ, но поспешил и назвал Грибоедова. Правильный ответ — . Под каким псевдонимом выступает актриса Шерилин Саркисян?

Михаил Боярский ответил: «Алла Пугачева».

Правильный ответ — Шер .

Михаил Боярский ответил: «Алла Пугачева». Правильный ответ — . В каком направлении дует северо-восточный ветер?

Ответ «в западном» оказался недостаточно полным.

Правильный ответ — в юго-западном .

Ответ «в западном» оказался недостаточно полным. Правильный ответ — . Сколько струн у скрипки?

Один из участников почему-то решил, что их семь.

Правильный ответ — четыре.

Но чаще всего людям не хватает академических знаний

Как звали великого персидского поэта и математика, предложившего календарь более точный, чем современный григорианский?

Ответ: Омар Хайям .

Ответ: . Какое вещество переходит из крови в воздух благодаря работе легких?

Ответ: углекислый газ .

Ответ: . У какого музыкального инструмента несколько клавиатур и большое количество труб?

Ответ: орган .

Ответ: . Сколько дней, по мнению писателя Джона Рида, потрясли мир?

Ответ: десять .

Ответ: . О ком Вольтер написал свою книгу «Орлеанская девственница»?

Ответ: Жанна д’Арк .

Ответ: . Сколько из семи чудес света сохранилось до наших дней?

Ответ: одно.

А вы готовы к участию в «Слабом звене»? На многие вопросы знали ответы?