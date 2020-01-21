25+ каверзных вопросов из «Слабого звена», которые поставили в тупик участников, но не зрителей

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В 2020 году на экраны возвращается одна из самых спорных и увлекательных интеллектуальных игр. Шоу было популярным среди зрителей и особенно запомнилось неординарной подачей и язвительными шутками ведущей. К слову, та самая Мария Киселева вернется к своей роли в новых выпусках.

Мы в AdMe.ru не хотим в случае чего «вылететь из команды как пробка шампанского», поэтому посмотрели несколько старых выпусков программы и разобрались в каверзных вопросах, на которые не смогли ответить участники.

Часто каверзные вопросы пропускаются, хотя после ответ кажется довольно простым

  • 52 % людей занимаются этим в кровати, 14 % — в ванне, 9 % — на пляже. Что это?
    Ответ: чтение.
  • Какого сказочного джинна спас из заточения советский мальчик?
    Ответ: Старика Хоттабыча.
  • Как называется тихая незвонкая речь, которая произносится без участия голосовых связок?
    Ответ: шепот.
  • Какое растение является близким родственником томата: огурец или картофель?
    Ответ: картофель.
  • Какая группа островов дала название облегающим брюкам длиной до колен?
    Ответ: Бермуды.
  • Какой молочный продукт является основой для приготовления пасхи?
    Ответ: творог.

А иногда спешка мешает подумать, когда это необходимо

  • Какое английское слово недавно проникло в русский язык и безопасно лишь для женщин?
    Ответ: шопинг.
  • Какое вещество является основным компонентом кислотных дождей?
    Ответ: вода.
  • Экранизация какого известного литературного произведения привела к массовому отлову краснокнижных белых сов?
    Ответ: Гарри Поттер.

  • Ученые выяснили, что на спутнике Нептуна Тритоне есть то, о чем написал Вивальди в 1723 году. Что это?
    Ответ: времена года.

  • Какое животное жители некоторых племен называют «лягушка с крышкой»?
    Ответ: черепаха.

Также встречаются и действительно сложные задания

  • Псевдоним какой женщины-шпионки в переводе означает «око зари»?
    Ответ: Мата Хари.
  • Она подводит только тех, у кого есть. Что это?
    Ответ: интуиция.
  • Какое название змеи из семейства удавов стало названием женского шарфа из перьев и меха?
    Ответ: боа.

  • Как в биологии называют виды организмов, обитающих по всему земному шару?
    Ответ: космополиты.

  • Каким латинским словом называют лицо, скрывающее свое имя?
    Ответ: инкогнито.

А порой участников подводят нервы, и они не могут ответить на простые вопросы

  • Какой век до нашей эры был раньше: четвертый или третий?
    Участница ответила, что третий.
    Правильный ответ — четвертый.
  • Как называется нагревающийся металлический прибор для глажения белья?
    Кирилл из группы «Иванушки» не смог вспомнить название этого предмета.
    Правильный ответ — утюг.
  • Кому принадлежит выражение «с корабля на бал» — Грибоедову или Пушкину?
    Михаил Боярский определенно знал ответ, но поспешил и назвал Грибоедова.
    Правильный ответ — Пушкину.
  • Под каким псевдонимом выступает актриса Шерилин Саркисян?
    Михаил Боярский ответил: «Алла Пугачева».
    Правильный ответ — Шер.
  • В каком направлении дует северо-восточный ветер?
    Ответ «в западном» оказался недостаточно полным.
    Правильный ответ — в юго-западном.
  • Сколько струн у скрипки?
    Один из участников почему-то решил, что их семь.
    Правильный ответ — четыре.

Но чаще всего людям не хватает академических знаний

  • Как звали великого персидского поэта и математика, предложившего календарь более точный, чем современный григорианский?
    Ответ: Омар Хайям.
  • Какое вещество переходит из крови в воздух благодаря работе легких?
    Ответ: углекислый газ.
  • У какого музыкального инструмента несколько клавиатур и большое количество труб?
    Ответ: орган.
  • Сколько дней, по мнению писателя Джона Рида, потрясли мир?
    Ответ: десять.
  • О ком Вольтер написал свою книгу «Орлеанская девственница»?
    Ответ: Жанна д’Арк.
  • Сколько из семи чудес света сохранилось до наших дней?
    Ответ: одно.

А вы готовы к участию в «Слабом звене»? На многие вопросы знали ответы?

Фото на превью Слабое звено / WMEDIA

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