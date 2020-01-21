25+ каверзных вопросов из «Слабого звена», которые поставили в тупик участников, но не зрителей
В 2020 году на экраны возвращается одна из самых спорных и увлекательных интеллектуальных игр. Шоу было популярным среди зрителей и особенно запомнилось неординарной подачей и язвительными шутками ведущей. К слову, та самая Мария Киселева вернется к своей роли в новых выпусках.
Мы в AdMe.ru не хотим в случае чего «вылететь из команды как пробка шампанского», поэтому посмотрели несколько старых выпусков программы и разобрались в каверзных вопросах, на которые не смогли ответить участники.
Часто каверзные вопросы пропускаются, хотя после ответ кажется довольно простым
- 52 % людей занимаются этим в кровати, 14 % — в ванне, 9 % — на пляже. Что это?
Ответ: чтение.
- Какого сказочного джинна спас из заточения советский мальчик?
Ответ: Старика Хоттабыча.
- Как называется тихая незвонкая речь, которая произносится без участия голосовых связок?
Ответ: шепот.
- Какое растение является близким родственником томата: огурец или картофель?
Ответ: картофель.
- Какая группа островов дала название облегающим брюкам длиной до колен?
Ответ: Бермуды.
- Какой молочный продукт является основой для приготовления пасхи?
Ответ: творог.
А иногда спешка мешает подумать, когда это необходимо
- Какое английское слово недавно проникло в русский язык и безопасно лишь для женщин?
Ответ: шопинг.
- Какое вещество является основным компонентом кислотных дождей?
Ответ: вода.
- Экранизация какого известного литературного произведения привела к массовому отлову краснокнижных белых сов?
Ответ: Гарри Поттер.
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Ученые выяснили, что на спутнике Нептуна Тритоне есть то, о чем написал Вивальди в 1723 году. Что это?
Ответ: времена года.
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Какое животное жители некоторых племен называют «лягушка с крышкой»?
Ответ: черепаха.
Также встречаются и действительно сложные задания
- Псевдоним какой женщины-шпионки в переводе означает «око зари»?
Ответ: Мата Хари.
- Она подводит только тех, у кого есть. Что это?
Ответ: интуиция.
- Какое название змеи из семейства удавов стало названием женского шарфа из перьев и меха?
Ответ: боа.
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Как в биологии называют виды организмов, обитающих по всему земному шару?
Ответ: космополиты.
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Каким латинским словом называют лицо, скрывающее свое имя?
Ответ: инкогнито.
А порой участников подводят нервы, и они не могут ответить на простые вопросы
- Какой век до нашей эры был раньше: четвертый или третий?
Участница ответила, что третий.
Правильный ответ — четвертый.
- Как называется нагревающийся металлический прибор для глажения белья?
Кирилл из группы «Иванушки» не смог вспомнить название этого предмета.
Правильный ответ — утюг.
- Кому принадлежит выражение «с корабля на бал» — Грибоедову или Пушкину?
Михаил Боярский определенно знал ответ, но поспешил и назвал Грибоедова.
Правильный ответ — Пушкину.
- Под каким псевдонимом выступает актриса Шерилин Саркисян?
Михаил Боярский ответил: «Алла Пугачева».
Правильный ответ — Шер.
- В каком направлении дует северо-восточный ветер?
Ответ «в западном» оказался недостаточно полным.
Правильный ответ — в юго-западном.
- Сколько струн у скрипки?
Один из участников почему-то решил, что их семь.
Правильный ответ — четыре.
Но чаще всего людям не хватает академических знаний
- Как звали великого персидского поэта и математика, предложившего календарь более точный, чем современный григорианский?
Ответ: Омар Хайям.
- Какое вещество переходит из крови в воздух благодаря работе легких?
Ответ: углекислый газ.
- У какого музыкального инструмента несколько клавиатур и большое количество труб?
Ответ: орган.
- Сколько дней, по мнению писателя Джона Рида, потрясли мир?
Ответ: десять.
- О ком Вольтер написал свою книгу «Орлеанская девственница»?
Ответ: Жанна д’Арк.
- Сколько из семи чудес света сохранилось до наших дней?
Ответ: одно.
А вы готовы к участию в «Слабом звене»? На многие вопросы знали ответы?
Фото на превью Слабое звено / WMEDIA