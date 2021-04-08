25 историй, после прочтения которых становится понятно, что турагенты не зря едят свой хлеб

— На эти даты нет вылетов.

— А, ну тогда давайте в другой отель полетим!

Ну естественно, у всех отелей ведь есть личные самолеты...

— Куда можно уложиться в ₽ 15 000?

— Турция, сейчас как раз есть хорошие предложения. Правда, не за ₽ 15 000, а за ₽ 16 400.

— Ой, нет, мне бы в ₽ 15 000 уложиться. Может, тогда в Италию? Почем сейчас Италия?

— Готовы платить любые деньги!

— Вот, есть замечательный тур за ₽ 60 000 на двоих.

— Да вы что, у нас только ₽ 40 000. Ну давайте 3 звезды посмотрим, только хорошую, на 1-й линии, и чтобы пляж песчаный, и номера чтобы не старые были, и морепродукты на ужин обязательно! И подешевле.

Приходит женщина в офис:

— Знаете, хочу вот с ребенком отдохнуть перед школой, чтобы вернуться до 1 сентября.

— Куда хотите поехать?

— Да мне недорого надо. Я вот думаю: в Турцию или в Америку?

— Как ты отдохнул?

— Если честно, то не очень.

— Почему?

— С погодой не повезло, часто были дожди, что за удовольствие? Потом вообще простудился и не смог поехать на экскурсию. А жена так ждала этой поездки! Мы, можно сказать, только ради этой экскурсии и поехали туда. Ворчала потом все оставшееся время. Я никогда больше не обращусь в эту компанию! И тебе не советую: тебе просто испортят отдых!