25 историй, после прочтения которых становится понятно, что турагенты не зря едят свой хлеб
Каждый из нас в душе немножко завидует турагентам. Вот это работа: сидишь в офисе, продаешь людям путевки на отдых, все позитивно, да еще и сам ездишь везде (и наверняка бесплатно). Жизнь турагента действительно насыщенная, однако иногда все это великолепие проявляется не совсем так, как мы предполагаем. И канал «Ты ж Турагент!» с юмором рассказывает об этом.
Мы в AdMe.ru получили море удовольствия от прочтения и решили, что вы тоже захотите посмеяться вместе с нами. Кстати, в бонусе вас ждет история, которой впечатлилась вся наша редакция.
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Просим туристов принести фото на визу. В требованиях прописано, что фото должно быть без уголков. Они принесли... Все уголки обрезаны ножницами.
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Теперь я сама делаю ксерокопии всех паспортов туристов для визы после одного случая. Человек так ответственно подошел к копиям паспорта, что принес откопированный на цветном ксероксе паспорт, причем все странички были аккуратно вырезаны и склеены в виде книжечки.
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Один мужчина не мог приехать в офис бронировать тур. Я попросила его сфоткать загранпаспорт и прислать мне, чтобы забронировать без его участия. Присылает фото обложки: не страницу с данными, а просто закрытый паспорт. Видимо, как доказательство того, что он у него есть.
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Как-то пришла в офис девушка. Нашли ей отличное спецпредложение в Грецию по очень хорошей цене. Забронировали, все сразу же подтвердили. На следующий день она возвращается и рыдает: «Верните мне деньги обратно! Меня муж ругает!» Рассказываю ей о штрафных санкциях за аннуляцию тура. А она мне: «Вы разве не видите, кому тур продаете?» Я думаю: что с ней не так? Наверное, справку надо было о психическом здоровье попросить. Хорошо, что она пояснила потом: «Вы что, не заметили, что я с мужем не посоветовалась?»
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Бронируем скромный 4-звездочный отель в Аланье. Девушка спрашивает: «Для какого типа волос будет шампунь в номере?» А потом добавляет: «Вот у меня сухие волосы. Вы им скажите, что мне нужен для сухих волос шампунь».
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— На эти даты нет вылетов.
— А, ну тогда давайте в другой отель полетим!
Ну естественно, у всех отелей ведь есть личные самолеты...
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— Куда можно уложиться в ₽ 15 000?
— Турция, сейчас как раз есть хорошие предложения. Правда, не за ₽ 15 000, а за ₽ 16 400.
— Ой, нет, мне бы в ₽ 15 000 уложиться. Может, тогда в Италию? Почем сейчас Италия?
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— Готовы платить любые деньги!
— Вот, есть замечательный тур за ₽ 60 000 на двоих.
— Да вы что, у нас только ₽ 40 000. Ну давайте 3 звезды посмотрим, только хорошую, на 1-й линии, и чтобы пляж песчаный, и номера чтобы не старые были, и морепродукты на ужин обязательно! И подешевле.
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Приходит женщина в офис:
— Знаете, хочу вот с ребенком отдохнуть перед школой, чтобы вернуться до 1 сентября.
— Куда хотите поехать?
— Да мне недорого надо. Я вот думаю: в Турцию или в Америку?
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— Как ты отдохнул?
— Если честно, то не очень.
— Почему?
— С погодой не повезло, часто были дожди, что за удовольствие? Потом вообще простудился и не смог поехать на экскурсию. А жена так ждала этой поездки! Мы, можно сказать, только ради этой экскурсии и поехали туда. Ворчала потом все оставшееся время. Я никогда больше не обращусь в эту компанию! И тебе не советую: тебе просто испортят отдых!
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Бывает, придешь на день рождения к кому-нибудь, там большая компания. И все, конец отдыху. Сразу вопросы: «А сама небось уже везде побывала? Часто ездишь? А вам бесплатно или половину платите?» И потом сразу продолжение: «А сколько сейчас стоит Турция (Мальдивы, Эмираты)?» А я не понимаю: когда это — сейчас? В настоящий момент, завтра или на следующей неделе? Люди обижаются, когда говоришь, что ты сейчас не на работе. Я тогда пытаюсь исправить ситуацию, задаю вопросы: сколько человек, сколько лет детям, даты, на сколько ночей, сколько звезд, какая страна, в конце концов. А люди опять обижаются, говорят: «Зачем тебе это знать? Ты мне просто скажи, сколько на человека будет стоить». Ну вот как объяснить, что если он один поедет, то будет одна цена, а если вдвоем, то другая? Ну и от всего остального тоже зависит: от дат, количества ночей и так далее.
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«А если мой 12-летний сын прыгнет с пирса, он достанет головой до дна?»
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«В Таиланде сезон дождей летом. А вот если мы поедем 11 июля на 10 ночей, там будут дожди?»
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— А сколько градусов сейчас в Египте?
— 22–25 °C максимум.
— А это тепло?
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«Посмотрите, какая погода будет в Праге 22 октября. Там дождя не будет?»
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Еще меня очень умиляют вопросы: «А что у вас есть на июль?» И все: ни дат, ни страны, ни количества человек хотя бы.
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Пришли туристы, хотели аннулировать тур в Турцию. Их не устраивал прогноз погоды в даты их отдыха: обещали дожди. Причем отказаться решили за 2 дня до вылета. Грозились подать в суд. Все-таки уговорили их лететь. А прогноз погоды не оправдался.
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«Здравствуйте! Мы прилетели и не можем найти ресторан и выход к морю!»
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«Алло! Позвоните, пожалуйста, в наш отель и скажите, что у нас мыло закончилось, пусть принесут!»
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Еще одна туристка перед путешествием предупреждает: «Я вам позвоню, если у меня ребенок заболеет, вы мне сами врача в отель вызовете».
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А один изрядно гульнувший товарищ звонит мне ночью с трапа самолета: «Лена, а куда я хоть прилетел? Страна какая?»
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Как-то набрали меня туристы из Dubai Mall:
— Лена, мы потерялись!
— А где вы?
— У эскалатора!
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Звонок: «Я перед выходом из номера оставила ₽ 10 000 на кровати. Возвращаюсь — ничего нет. Может, горничная подумала, что это чаевые, и забрала себе? Разберитесь, пожалуйста!»
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Туристка, забронировавшая 1-местный номер в Римини, Италия (а они там очень маленькие), звонит и кричит мне: «Тут такой маленький санузел, я не могу повесить туалетную бумагу!» Говорю ей: «Окей, вылетаю». Она: «Куда?» — «К вам, туалетную бумагу вешать». Из трубки раздался гомерический хохот.
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Почему-то с отдыха все туристы любят звонить именно ночью. Вот еще один ночной звонок: «У меня в номере комары! Сделайте что-нибудь!»
Бонус: инструкция, как лишиться 3-летней шенгенской визы
Две женщины хотели отдохнуть в Греции. У одной из них уже была шенгенская виза, а у другой нет. Через 5 дней эта вторая закатила истерику, так как была уверена, что за это время виза будет готова. Неделю ругалась, требуя аннулировать тур и вернуть ей паспорт и деньги.
Но вот долгожданный день настал: виза на целых 3 года готова. Однако, открыв паспорт, она тут же опять закатила истерику. Выяснилось, что в день дактилоскопии она не накрасилась, поэтому с такой фотографией в визе никуда не полетит! Вылет был через 2 дня, но женщина требовала переделать визу, потому что плохо выглядит на фотографии.
В итоге она сама вырвала визу из паспорта, понеслась в визовый центр и устроила скандал. К ней вышел консул, она начала трясти перед его лицом паспортом и вырванной визой. Он психанул и аннулировал ей визу. Женщина начала звонить нашим менеджерам, кричала и угрожала. Написала 2 жалобы. На следующий день снова поехала в визовый центр и уговорила сделать ей новую визу. Верилось в успех слабо.
Потом эта женщина начала требовать с нас деньги за визу, которую она вырвала. А около 12 часов ночи звонит и извиняющимся голосом говорит: «Я выпила успокоительное, простите меня. Что мне теперь делать?» На следующий день она написала, что получила новую визу, но так ее и не выслала, сославшись на занятость: мол, собирает чемодан. Как потом оказалось, никуда она не улетела и новую визу ей за 1 день не сделали. Ее подруга улетела в Грецию одна.
А вы попадали в какие-либо запоминающиеся ситуации во время отдыха за границей?