25 исторических фотографий, которые красочно расскажут о жизни в прошлом

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Старые фотографии примечательны тем, что позволяют прикоснуться к нашей истории, узнать, как жили и чем занимались люди в прошлом. Предлагаем вам отправиться в те годы и своими глазами увидеть женский волейбол на ходулях, конкурс парикмахеров, а также открытие дверей, за которыми скрывался саркофаг Тутанхамона.

AdMe.ru отобрал очередную порцию исторических фотографий, которые будут интересны даже тем, кто в школе историю терпеть не мог.

1. Женщина стоит около своего жилища. Архангельская губерния Российской империи, 1910 год

2. Мужчина продает губки. Австрия, 1904 год

3. Женщины играют в волейбол на ходулях. Калифорния, США, 1942 год

4. Инженеры компании Disney работают над созданием одной из первых аниматронных фигур — пещерного человека, способного двигаться и издавать звуки, 1964 год

5. Использование банкнот в качестве обоев во время гиперинфляции. Германия, 1923 год

6. Женская пожарная команда на переоборудованном мотоцикле. Лондон, Англия, 1932 год

7. Модель сидит в легкой одежде, демонстрируя мощь тепловой лампы. Германия, зима 1960 года

8. Женщина-полицейский из Чикаго проверяет, не нарушен ли закон, регламентирующий ношение купальных костюмов, 1921 год

9. Женщина в маске от «испанского гриппа». Англия, 1919 год

10. Лимузин во Франции, 1910 год

11. Семья, живущая в своей однокомнатной квартире, расположенной в трущобах Нью-Йорка, 1890 год

12. Обучение будущих кавалеристов. Англия, 1935 год

13. Роберт Уодлоу, самый высокий зарегистрированный человек в истории, согласно Книге рекордов Гиннесса, о росте которого имеются несомненные сведения (272 см), 1939 год

14. Американские войска во время Первой мировой войны используют недавно разработанные акустические технологии для обнаружения вражеских самолетов

15. Дровосеки на фоне дерева. Калифорния, США, 1915 год

16. Семья акробатов выступает на улице в Берлине, Германия, 1920 год

17. Конкурс парикмахеров в Варшаве, Польша, 1932 год

18. Археолог Говард Картер, инженер Артур Каллендер и египетский рабочий открывают двери, чтобы впервые взглянуть на саркофаг Тутанхамона, 1922 год

19. Интерьер бункера Адольфа Гитлера во время захвата союзными силами в 1945 году

20. Раскрашенная фотография автоаварии в Вашингтоне, США, 1921 год

21. Строительство барельефа на горе Рашмор, 1939 год

22. Уборка улицы в Нью-Йорке, США, 1906 год

23. Строительство моста Золотые Ворота. Сан-Франциско, США, 1937 год

24. Модели демонстрируют новую пляжную одежду. Ванкувер, Канада, 1932 год

25. Супермаркет в СССР, 1951 год