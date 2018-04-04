Думали, миру больше нечем вас удивить? Вот 25 фотографий, которые докажут обратное
Видели ли вы когда-нибудь, как питон заползает на дерево с вертикальным гладким стволом? А разноцветную морковь или деревянную ванну за $ 30 тысяч? Ну а если вы даже не представляете, какими свойствами обладает вулканический пепел, то скорее смотрите очередную подборку невероятных вещей и явлений, которые нас окружают.
AdMe.ru собрал 25 вещей, которые произведут впечатление на каждого, кто любит познавать мир и удивляться всему необычному. А в конце мы приготовили головокружительный бонус, от которого коленки задрожат.
Этот канализационный люк с необычной крышкой похож на вход в подземелье драконов
Отель Parkroyal в Сингапуре выглядит так, словно он из компьютерного мультфильма
Эта деревянная ванна ручной работы стоит $ 30 тыс.
Это мраморная скульптура Франческо Квироло «Избавление от чар». Сеть, кстати, тоже выполнена из мрамора
Стакан, который сложно опрокинуть
Некоторые компании вместо пузырчатой упаковки используют переработанный изрезанный картон
Коробка с трубочками для фреша
Вот где наша весна затерялась
Банановый веер
Шоколадная плитка, разламывать которую сплошной кайф
Вулканический пепел ведет себя как ньютоновская жидкость
Это здание отмыли в 2009 году, спустя 116 лет после постройки
Невероятно, но кусок фольги можно превратить в блестящий шар
И сделать это не так уж сложно, вот инструкция.
Вот это маскировка!
Вот как выглядят идеальные волны
Котенок впервые в жизни увидел собаку
Вот как выглядят цифры, которые вырезаны из одного грифеля
Вот как змеи заползают на деревья с гладким стволом
В туалете одного из немецких пабов есть такие писсуары
А вы видели, как вычесывают шерсть лошадям?
Упавшие линии электропередач были под напряжением и оставили следы на тротуаре
Заули — традиционный танец народа гуро, Кот-д’Ивуар
В уборной этого ресторана можно включить воду, нажав на педаль
Никакой пропаганды курения. Просто хрустящие палочки в белом шоколаде
Морковь бывает не только оранжевая
Бонус: держитесь крепче! Главное, вниз не смотреть!
Что из увиденного вас больше всего удивило? Расскажите нам и всему миру.
Фото на превью albo_underhill / reddit