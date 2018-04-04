Думали, миру больше нечем вас удивить? Вот 25 фотографий, которые докажут обратное

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Видели ли вы когда-нибудь, как питон заползает на дерево с вертикальным гладким стволом? А разноцветную морковь или деревянную ванну за $ 30 тысяч? Ну а если вы даже не представляете, какими свойствами обладает вулканический пепел, то скорее смотрите очередную подборку невероятных вещей и явлений, которые нас окружают.

AdMe.ru собрал 25 вещей, которые произведут впечатление на каждого, кто любит познавать мир и удивляться всему необычному. А в конце мы приготовили головокружительный бонус, от которого коленки задрожат.

Этот канализационный люк с необычной крышкой похож на вход в подземелье драконов

Отель Parkroyal в Сингапуре выглядит так, словно он из компьютерного мультфильма

Эта деревянная ванна ручной работы стоит $ 30 тыс.

Это мраморная скульптура Франческо Квироло «Избавление от чар». Сеть, кстати, тоже выполнена из мрамора

Стакан, который сложно опрокинуть

Некоторые компании вместо пузырчатой упаковки используют переработанный изрезанный картон

Коробка с трубочками для фреша

Вот где наша весна затерялась

Банановый веер

Шоколадная плитка, разламывать которую сплошной кайф

Вулканический пепел ведет себя как ньютоновская жидкость

Это здание отмыли в 2009 году, спустя 116 лет после постройки

Невероятно, но кусок фольги можно превратить в блестящий шар

И сделать это не так уж сложно, вот инструкция.

Вот это маскировка!

Вот как выглядят идеальные волны

Котенок впервые в жизни увидел собаку

Вот как выглядят цифры, которые вырезаны из одного грифеля

Вот как змеи заползают на деревья с гладким стволом

В туалете одного из немецких пабов есть такие писсуары

А вы видели, как вычесывают шерсть лошадям?

Упавшие линии электропередач были под напряжением и оставили следы на тротуаре

Заули — традиционный танец народа гуро, Кот-д’Ивуар

В уборной этого ресторана можно включить воду, нажав на педаль

Никакой пропаганды курения. Просто хрустящие палочки в белом шоколаде

Морковь бывает не только оранжевая

Бонус: держитесь крепче! Главное, вниз не смотреть!

Что из увиденного вас больше всего удивило? Расскажите нам и всему миру.