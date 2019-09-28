25 фотографий, которые за пару минут расширят ваши знания об окружающем мире

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Все мы считаем себя достаточно образованными и полагаем, что видели в этой жизни почти все. Но в действительности нам этот мир еще познавать и познавать. И мы обожаем это делать. Так, недавно мы узнали, как выглядит кудрявый голубь, что будет с доской, о которую кошка 3 года точит когти, и как выглядит знак «стоп» для лошадей.

AdMe.ru спешит поделиться с вами фотографиями, которые легко могут стать маленькими энциклопедическими открытиями. А в конце вы узнаете, почему лучше не совать палец между рогами жука-оленя.

Это гриб под названием илеодиктион съедобный (он же корзиночник белый, он же клатрус белый)

Галапагосские черепахи действительно огромны

Пишущая машинка, которая печатает ноты

Это яйца эму. Кстати, каждое весит примерно 500 г

Вы знали, что существуют микроволновки со встроенными розетками?

Так эту ящерицу отправляют на рентген

Это бревно полностью сгнило внутри. Остались только те места, откуда росли ветки

Вот что будет с пиццей, если 8 часов запекать ее в духовке при 260 °С

Доска забора, о которую 2 кошки точили когти в течение 3 лет

Инструменты ювелира в период Золотого века ислама (VIII-XIII вв.)

Парень не стал просить друзей помочь ему нанести солнцезащитный крем на спину. Вот результат

Так выглядят качели для 4 детишек

А этот гриб — вылитый мяч для гольфа с подставкой

Мы никогда не видели кудрявых голубей, а вы?

Дерево в прямом смысле слова проскользнуло сквозь забор и продолжило расти

Каждый шар весит 1 кг. Слева направо: магний, алюминий, титан, медь и вольфрам

Эта пластиковая заготовка потом превращается в привычную нам бутылку

С самого высокого здания в мире другие небоскребы кажутся крошечными

Опоры линий электропередачи вдоль трассы М5 в Венгрии

Черепы трицератопса и центрозавра

«Этот белый папоротник я нашел в лесу»

Вот какие уши у английского вислоухого кролика

Дерево растет в месте, где часто дуют сильные ветры

Так черепаха потягивается

Руль болидов «Формулы-1»

Бонус: поглядите, какие мощные рога у жука-оленя (если быть точнее, это его верхние челюсти — жвалы)

Что из этой подборки вы увидели впервые?