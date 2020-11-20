25+ фактов о Майе Плисецкой, которая почти 70 лет танцевала на пуантах
Грациозная, смелая, непокорная, она очаровывала даже тех, кто вовсе не разбирался в балете. Такова сила гения. Такова сила Майи Михайловны Плисецкой — величайшей балерины современности, которая даже в 75 лет продолжала выходить на сцену и дарить зрителям магическую красоту танца.
Мы в AdMe.ru преклоняемся перед талантом Майи Михайловны и хотим вспомнить наиболее любопытные факты из ее биографии. А в конце статьи вас ждет бонус — 10 хлестких цитат легендарной балерины о жизни, любви и, конечно, искусстве.
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Майя Плисецкая родилась в Москве. Официальным днем рождения балерины считается 20 ноября 1925 года. Однако, по словам дяди Майи Михайловны, будущая звезда балета родилась вечером 19 ноября: «20 ноября страна широко отмечала 50-летний юбилей Михаила Ивановича Калинина — всесоюзного старосты <...> или, по-теперешнему, президента страны. И было довольно естественно, что Миша (отец балерины — прим. AdMe.ru) захотел и сумел записать день рождения дочери 20 ноября».
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Мать балерины, Рахиль Мессерер, была киноактрисой и играла в немых фильмах. Отец, Михаил Плисецкий, служил дипломатом в Комиссариате иностранных дел и внешней торговли.
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Майя была старшей из 3 детей. Оба младших брата артистки, Александр и Азарий, стали балетмейстерами.
Рахиль Мессерер, мать Майи Плисецкой.
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В 1932 году Михаила Плисецкого назначили генеральным консулом СССР и начальником угольных шахт предприятия «Арктикуголь» и отправили на норвежский остров Шпицберген. Туда Плисецкие отправились всей семьей: отец, мать, Майя и ее 8-месячный брат. Именно в этом суровом снежном краю Майя Плисецкая впервые дебютировала на сцене — сыграла крохотную роль в балетной постановке Александра Даргомыжского «Русалка». С тех пор балет навсегда завладел сердцем будущей танцовщицы.
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Спустя 5 лет в дом Плисецких постучалось горе: сначала забрали отца, затем мать вместе с грудным Азарием выслали в Казахстан.
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Чтобы старших детей не отдали в детский дом, их удочерили родственники по материнской линии. Александра забрал к себе дядя Асаф Мессерер, Майю — тетя Суламифь Мессерер.
Майя Плисецкая в детстве.
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Тетя Суламифь Мессерер была солисткой Большого театра и сыграла значительную роль в становлении Майи как артистки балета. Именно она отвела девочку в хореографическое училище, когда той было 7 лет и 8 месяцев. Несмотря на то что Плисецкая сразу понравилась членам приемной комиссии, они не сразу решились взять ее — согласно школьным правилам, детей принимали только с 8 лет. Но Суламифь Мессерер смогла убедить преподавателей зачислить девочку на курс.
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Тетя растила Майю как родную дочь, делала все, чтобы та ни в чем не нуждалась. Именно Суламифь подготовила для Плисецкой знаменитого «Умирающего лебедя» и придумала выход спиной к публике, который помог продемонстрировать красоту и изящество рук начинающей балерины.
Майя Плисецкая в 26 лет.
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В Москву мать Майи вернулась только за 2 месяца до начала Великой Отечественной войны. Вскоре семью Плисецких эвакуировали в Свердловск (сегодня Екатеринбург).
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В эвакуации у Майи не было возможности заниматься у балетного станка. Испугавшись, что на этом с мечтой о театре можно будет попрощаться, Майя решилась на отчаянный шаг: без согласия матери отправилась в Москву. К счастью, удача улыбнулась будущей балерине: в столицу она добралась целой и невредимой. Там она с особым рвением возобновила занятия.
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В 1943 году Майя Плисецкая была принята в труппу Большого театра, в котором служила более 45 лет, вплоть до 1990 года.
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Звездой она стала не сразу. Хотя дядя Плисецкой руководил театром, главных ролей он ей не давал, считая, что продвигать племянницу по карьерной лестнице неприлично. Зарплата у Плисецкой была минимальная.
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Когда Майя впервые увидела свою фамилию напротив небольшой роли одной из 8 нимф в опере «Иван Сусанин», она была возмущена. «Я раньше не танцевала в кордебалете!» — заявила балерина родному дяде. «Теперь будешь,» — отрезал тот.
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Успех к Плисецкой пришел после спектакля «Шопениана». «Я намеренно старалась в пике каждого прыжка на мгновение задержаться в воздухе, что вызывало у аудитории энтузиазм. Каждый прыжок сопровождался крещендо аплодисментов. Я и сама не предполагала, что этот маленький трюк придется так по душе зрительному залу», — вспоминала в мемуарах Майя Михайловна.
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Именно на этом спектакле Плисецкую впервые заметила знаменитый педагог Агриппина Яковлевна Ваганова, работа с которой перевернула все представления балерины о технике и законах танца.
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Вскоре Плисецкой стали давать сольные роли. Балерина блистательно исполняла главные партии в таких спектаклях, как «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Конек-горбунок», «Шурале», «Спящая красавица», «Дон Кихот».
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Балерина много гастролировала по стране, но лишь в 1953 году ее вместе с другими артистами Большого театра отправили в 2-месячную поездку в Индию.
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Однажды, когда большая часть труппы отправилась в Лондон, а Плисецкая осталась в Москве, она решила поставить «Лебединое озеро», в котором впервые выступила балетмейстером и хореографом одновременно. «Что было в конце актов и после последнего закрытия занавеса — описать невозможно. Шквал. Шторм. Извержение Везувия», — вспоминала потом Плисецкая.
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В 1960 году Майя Михайловна стала прима-балериной Большого театра.
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Чтобы пуанты сидели крепче, перед каждым классом и выходом на сцену балерина заливала в пятки балетных туфель теплую воду.
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Майя Плисецкая выходила замуж дважды. Первый брак с солистом балета Марисом Лиепой продлился всего 3 месяца.
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В 1958 году Майя Плисецкая вышла замуж за композитора Родиона Щедрина. Супруги прожили вместе 57 лет.
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Впервые Щедрин и Плисецкая встретились в 1955 году на вечеринке у Лили Брик. «Какая-то искра обоюдного интереса пробежала между нами, но тут же затухла», — вспоминала о той встрече Плисецкая. Только спустя 3 года между ними вспыхнул головокружительный роман длиной в жизнь.
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В 1967 году Родион Щедрин, который в совершенстве владел профессией оркестровщика, сделал знаменитую аранжировку к балету «Кармен-сюита», который надолго стал визитной карточкой балерины.
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У Майи Михайловны было крайне занятное и необычное хобби: она коллекционировала курьезные фамилии. Найдя очередной «шедевр» в какой-нибудь газете, балерина вырезала его и пополняла свою коллекцию. Особенно гордилась она такими перлами, как Денис Непейпиво и Дамочкин-Визжачих.
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Балерина обожала питательные кремы для лица. Ей нравилось сидеть на кухне, густо ими намазавшись, и раскладывать пасьянсы.
Майя Плисецкая во время репетиции в Театре Колон, Аргентина. Балерине 51 год.
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Плисецкая писала правой рукой, хотя все остальное делала левой. Писать левой рукой она могла лишь зеркально, в противоположном направлении.
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Балерина была ярой футбольной болельщицей и всю жизнь болела за ЦСКА.
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В 1990 году Майю Плисецкую в возрасте 65 лет попросили уйти из Большого театра и отправили приму на пенсию. Но это событие не заставило артистку оставить сцену — с выступлениями она объездила почти весь мир, работала в Италии, Испании, Франции, Японии.
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После распада СССР Плисецкая вместе с мужем уехала из страны и в 1991 году получила гражданство Литвы, хотя большую часть времени проводила в Мюнхене (там у Щедрина была работа). Родиной балерина по-прежнему считала Россию и часто сюда приезжала.
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В 1994 году артистка опубликовала автобиографическую книгу «Я, Майя Плисецкая», в которой откровенно рассказала о значимых событиях в своей жизни.
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В 2000 году, в день своего 75-летия, Плисецкая все еще танцевала. На сцене Большого театра балерина исполнила номер «Аве, Майя», который специально для нее создал французский балетмейстер Морис Бежар.
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В ноябре 2015 года в Большом театре планировали провести юбилейный концерт в честь 90-летия балерины. Но, к сожалению, до своего юбилея Майя Плисецкая не дожила: она скончалась от инфаркта 2 мая 2015 года. Балерина завещала воссоединить свой прах с прахом мужа, Родиона Щедрина, после его смерти и развеять его над Россией.
Бонус: цитаты Майи Плисецкой
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«Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок неба».
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«В искусстве не важно что. Самое важное — как. Нужно, чтобы дошло до каждого, чтобы душу трогало. Тогда это настоящее, иначе никак».
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«От морщин никуда не деться. Но молодящийся старичок или старушка — это смешно. Знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожены они или нет — это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: всегда видно, ухожено оно или запущено».
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«Если рядом есть человек, делящий твое горе и радость пополам, жизнь становится улыбчивее».
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«Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте... До последнего мига боритесь. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба».
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