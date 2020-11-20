25+ фактов о Майе Плисецкой, которая почти 70 лет танцевала на пуантах

«Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок неба».

«В искусстве не важно что. Самое важное — как. Нужно, чтобы дошло до каждого, чтобы душу трогало. Тогда это настоящее, иначе никак».

«От морщин никуда не деться. Но молодящийся старичок или старушка — это смешно. Знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожены они или нет — это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: всегда видно, ухожено оно или запущено».