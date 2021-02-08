25+ неожиданных фактов о жизни Дмитрия Менделеева, про которые не расскажут на уроках химии
Дмитрий Иванович Менделеев известен нам как великий химик, создатель периодической таблицы. Однако мало кто знает, что химии посвящены лишь около 10 % всех работ ученого. Гораздо больше его занимало изучение физики, экономики и промышленности. К слову, в вопросах брака Менделеев был не менее изобретателен, чем в области научных изысканий.
Мы в AdMe.ru преклоняемся перед умом и талантом великого русского ученого. И хотим вспомнить несколько малоизвестных фактов о жизни Дмитрия Менделеева, о которых, как правило, не говорят на уроках химии.
- Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 года и был последним, 17-м ребенком в семье. Правда, из всех детей до совершеннолетия дожили лишь 8 человек.
- В год рождения будущего химика его отец Иван Павлович Менделеев, некогда занимавший пост директора Тобольской гимназии, ослеп, и все заботы о многочисленном семействе легли на мать, у которой официально не было никакого образования.
- К счастью, мать Мария Дмитриевна в юности самостоятельно, заодно с братьями, прошла курс гимназии, что впоследствии позволило ей управлять небольшой стекольной фабрикой, принадлежавшей одному из ее родственников. Это помогло женщине спасти семью от неминуемого краха и поставить на ноги всех своих детей, в том числе и будущего великого химика.
Родители Дмитрия Менделеева.
- Когда Дмитрию Менделееву было 13 лет, его отец скончался. Через год сгорела приносившая доход стекольная фабрика. Оставшаяся в бедственном положении мать химика не опустила руки. Она заметила в мальчике способности к науке и решила во что бы то ни стало дать сыну высшее образование.
- Тратя последние средства и силы, Мария Дмитриевна покинула родную Сибирь и сделала все, чтобы определить сына в университет в Санкт-Петербурге. Через пару недель после его зачисления она со спокойной душой скончалась. Спустя годы Менделеев выпустил фундаментальный труд «Исследование водных растворов по удельному весу», который начал со слов благодарности матери.
- Оставшись совершенно один, Менделеев ушел в науку, посвящая ей все свободное время. В возрасте 21 года он с золотой медалью окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге и сразу же стал преподавателем.
- Дмитрий Иванович Менделеев был не только химиком, но еще и физиком, геологом, метеорологом, приборостроителем, педагогом, экономистом и даже тайным советником.
- Ученый занимался вопросами сельского хозяйства, воздухоплавания и освоения Крайнего Севера. Именно Менделеев изобрел пироколлодийный порох, предложил наилучшие конструкции коромысла, принимал участие в строительстве первого в мире арктического ледокола.
- А в возрасте 53 лет исследователь, для того чтобы изучить явление полного солнечного затмения, в одиночку совершил полет на воздушном шаре. Чем однозначно удивил общественность. «О нас, профессорах и вообще ученых, обыкновенно думают повсюду, что мы говорим, советуем, но практическим делом владеть не умеем, что и нам, как щедринским генералам, всегда нужен мужик, для того чтобы делать дело, а иначе у нас все из рук валится, — комментировал свой поступок Менделеев. — Мне хотелось демонстрировать, что это мнение <...> несправедливо в отношении к естествоиспытателям, которые всю жизнь проводят в лаборатории, на экскурсиях и вообще в исследованиях природы».
Воздушный шар «Русский», на котором Д. И. Менделеев совершил полет для наблюдения полного солнечного затмения.
- Изобретатель, к слову, страшно обижался, когда ему говорили, что свою знаменитую периодическую таблицу он увидел во сне. Когда очередной репортер, разговаривая с Менделеевым, упомянул эту байку, тот в сердцах воскликнул: «Я над ней, может, 25 лет думал, а вы полагаете: сидел, и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку — и готово!»
- То, что Дмитрий Иванович изобрел знаменитый русский напиток, — тоже миф. Его производство в России было налажено, когда будущий химик был еще ребенком. Менделеев же просто защищал диссертацию на тему «О соединении спирта с водой».
- По натуре Дмитрий Иванович был человеком страстным и увлекающимся, что в глазах общественности никак не вязалось с образом рассудительного ученого.
- Первый раз ученый женился на Феозве Лещевой, падчерице писателя Ершова, того самого автора «Конька-Горбунка». В браке у них родилось 3 детей.
- Феозва была неглупой женщиной, но никак не могла подстроиться под вздорный характер супруга. Любые мелочи, отвлекающие ученого от занятий наукой, оборачивались скандалом. Менделеев кричал на домашних, метал в стену вещи и мог впасть в ярость даже из-за недостаточно горячего чая. Поругавшись с женой, он уходил в лес и залезал в дупло, чтобы поработать в абсолютной тишине. Там у него была оборудована своеобразная лаборатория, в которой помещались стул и небольшой столик.
- Наличие жены и детей не помешало Менделееву сделать предложение гувернантке своей дочери. Воспылавшая взаимными чувствами девушка все же отказалась, поскольку не хотела быть причиной крушения семьи.
Дмитрий Менделеев и Феозва Лещева.
- Перебравшись подальше от жены в квартиру при университете, Менделеев поселил в ней и всю семью своей сестры Кати. В один из вечеров он встретил там подругу своей племянницы и страстно влюбился. Подругой была 17-летняя красавица, начинающая художница Анна Попова. Сначала ученый боролся с роковой влюбленностью: скитался по свету, откладывал в специальный ящик письма о своих чувствах, желая от них освободиться. Но все же любовь не проходила.
- Химик требовал у законной жены развод, но та была категорически против. Лишь узнав о беременности Анны, Феозва дала согласие. После развода церковь запретила Менделееву венчаться в течение 7 лет. Но ученый нарушил запрет и подкупил священника, за что тот впоследствии был расстрижен. Во втором браке у Менделеева родилось 4 детей, старшая из которых, Любовь, стала женой и музой поэта Александра Блока.
- Из-за того, что у Менделеева в сущности было 2 жены, его не пускали в приличное общество. Но императора Александра III это не смущало, а когда ему говорили не принимать химика, тот отвечал: «Это верно, у Менделеева 2 жены, но Менделеев-то у меня один!..»
Анна Попова, вторая жена Дмитрия Менделеева.
- Несмотря на сложные отношения с женщинами, ученый всегда оставался прекрасным отцом. Доказательством тому служит один занимательный случай. Менделеев был первым русским исследователем, которого пригласили на Фарадеевские чтения в Великобританию (практически «Оскар» среди ученых). По пути в Лондон химик получил телеграмму, в которой говорилось, что его сын заболел. Менделеев не раздумывая вернулся домой, предпочтя семейные ценности мировому признанию.
- Заботился химик и о чужих детях. Например, он всегда вносил двойную плату за обучение — за своего сына и за кого-то, кто не мог позволить себе учебу в гимназии. Для детей сторожей, работавших в Палате мер и весов, Менделеев на собственные средства устраивал новогодние елки, часто угощал их фруктами и сладостями. Свои добрые дела ученый старался держать в секрете.
- Российское научное сообщество хоть и понимало значимость открытий Менделеева, но все же не смогло оценить их по достоинству. Так, Академия наук, ссылаясь на то, что работ по химии у Дмитрия Ивановича совсем немного, на выборах предпочла ему ученого Бейльштейна. Забаллотирование Менделеева вызвало общественный резонанс, десятки ученых и деятелей искусства выражали свой протест с решением Академии наук. Ученый же принял случившееся с достоинством: «Посеянное на поле научном взойдет на пользу народную».
- А вот зарубежная ученая братия сразу же признала научный авторитет Менделеева. Именно иностранные коллеги, а не соотечественники выдвигали кандидатуру Дмитрия Ивановича на Нобелевскую премию в 1905, 1906 и 1907 годах. Правда, ученый так и не получил награду. Одной из предполагаемых причин этого считают конфликт Менделеева с братьями Нобелями, которые, пользуясь кризисом нефтяной промышленности и стремясь монополизировать бакинскую нефть, спекулировали слухами о быстром истощением месторождения. Менделеев не только доказал необоснованность этого заявления, но и разработал новый способ дробной перегонки нефти. К слову, именно Дмитрий Иванович предложил строительство нефтепроводов. Раньше ее транспортировали в бочках и бурдюках.
- Университеты Кембриджа и Оксфорда присудили Менделееву докторскую степень. Более того, он был признан членом многих зарубежных академий наук, таких как Римская, Парижская, Шведская, Чешская, Бельгийская и многими другими.
Участники празднования 200-летия Берлинской академии наук. Менделеев во 2-м ряду, 3-й справа.
- Дмитрий Иванович занимался не только научной, но и общественной работой. В то время как многие видные деятели высказывались против получения образования женщинами (например, Лев Толстой), Менделеев читал лекции на Высших женских курсах. Кроме того, он вопреки принятой в 1871 году гимназической реформе выступал за возможность беспрепятственного получения высшего образования выпускниками низших училищ.
- Когда в конце 90-х годов XIX столетия среди студентов начались волнения и протесты, связанные с резким ухудшением материального положения учащихся и ущемлением их прав и свобод, Дмитрий Менделеев был одним из немногих, кто поддержал студентов. Он собственноручно передал их петицию министру народного просвещения Делянову, который ранее отказался беседовать с учащимися. После этого Менделееву, отдавшему 33 года служения университету, пришлось подать в отставку.
- На последней его лекции собралось огромное количество студентов. Профессор завещал ученикам «достигать истину самым спокойным образом», а последними его словами были: «Покорнейше прошу не сопровождать мой уход аплодисментами по множеству различных причин».
Менделеев (в центре) на Кушвинском заводе.
- В последующие годы химик много работал над вопросами хозяйственного развития России, изучал разные области промышленности, был сторонником протекционизма и выступал против паразитического спекулятивного капитала. Пока пост министра финансов занимал Витте, ни одно из решений по промышленности и торговле не принималось без письменного заключения Менделеева.
- Особой страстью ученого было «производство чемоданов». Кроме того, он самостоятельно клеил рамки для фотографий и гравюр, переплетал книги. И даже когда к старости Менделеев ослеп из-за катаракты, он не оставлял своего хобби. Однажды, покупая материалы на Гостином дворе, академик услышал за спиной такой разговор. «Кто этот почтенный господин?» — спросил прохожий у приказчика. «Таких людей знать надо, — с укором ответил тот. — Это мастер чемоданных дел Менделеев».
- Когда Менделеев скончался, студенты-технологи, провожая его в последний путь, в знак уважения несли в руках большую доску, на которой была изображена периодическая таблица химических элементов.
Какой факт из жизни Дмитрия Ивановича Менделеева показался вам неожиданным? О ком из ученых вы бы еще хотели узнать?