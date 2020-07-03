25+ фактов, которые расскажут о том, что скрывают передачи — долгожители на отечественном ТВ

В мае 1931 года состоялся запуск советского телевидения. Первые передачи были черно-белыми и транслировались всего по 30 минут в день. Всего через 20 лет оно стало таким, каким мы его привыкли видеть: прямые трансляции, развлекательные программы, фильмы и ежедневные новости. Удивительно, но многие известные нам передачи, которые появились на заре отечественного телевидения, до сих пор пользуются популярностью у зрителей.