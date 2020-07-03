25+ фактов, которые расскажут о том, что скрывают передачи — долгожители на отечественном ТВ
В мае 1931 года состоялся запуск советского телевидения. Первые передачи были черно-белыми и транслировались всего по 30 минут в день. Всего через 20 лет оно стало таким, каким мы его привыкли видеть: прямые трансляции, развлекательные программы, фильмы и ежедневные новости. Удивительно, но многие известные нам передачи, которые появились на заре отечественного телевидения, до сих пор пользуются популярностью у зрителей.
Мы в AdMe.ru разузнали о них интересные факты и просто не можем ими не поделиться.
1. Здоровье (1960)
- Одна из самых старых передач на российском ТВ. Долгих 7 лет над ней работала Алла Мелик-Пашаева. Она писала сценарий, была редактором и ведущей программы. После ее сменила Юлия Белянчикова, врач по образованию.
- Благодаря Белянчиковой передача «Здоровье» стала самой популярной на советском телевидении. За год в редакцию приходило до 160 тыс. писем, на которые отвечала ведущая и приглашенные врачи.
- В 1992 году передачу закрыли. Но после 5-летнего перерыва она снова вернулась на телеэкраны. И с тех пор ее бессменным ведущим и руководителем является врач-терапевт Елена Малышева.
- С 2010 года у «Здоровья» появилась «дочерняя» программа «Жить здорово!», которая выходит по будням. Ее креативный продюсер — сын Малышевой Юрий, тоже врач.
- Одежду участникам передачи подбирает стилист проекта. Журналист Сергей Благодаров был одним из участников передачи. В интервью он рассказал: «Перво-наперво нас всех переодели, хотя никто не был одет как попало — каждый пришел на съемку из дому нарядный. По огромной костюмерной, завешанной тысячами ярких платьев, пиджаков, рубах, бегали полуголые гости, ошалело примеряя новые телевизионные наряды. Вскоре люди превратились в стаю разноцветных попугаев. Мои 170 см роста и 80 кг веса были упакованы в рубашку ядовито-желтого цвета, синтетические брюки, рассыпающие электрические искры, и лаковые ботинки, отражающие потолок. Брюки оказались длинны, их на мне закалывали костюмеры».
- Многие наверняка помнят сюжет, где Елена Малышева рассказывала про мужское обрезание. И чтобы продемонстрировать процесс, она вызвала девушку в водолазке, надела ей воротник на голову и отрезала его. Нет, девушке не испортили одежду. Водолазка была из костюмерной передачи, а героиня знала заранее, что с ней будут делать.
- Перед каждым выпуском герои программы проходят осмотр. Это может быть общий анализ крови, УЗИ или комплекс обследований. Чтобы стать участником, нужно заполнить анкету на сайте программы.
- Один съемочный день длится несколько часов. За это время снимают несколько передач. В основном все пишут одним дублем.
- В команде передачи есть бригада художников, которые изготавливают ростовые модели внутренних органов, унитазов или макеты для демонстрации.
- Все эти странные декорации хранятся за кулисами съемочной площадки. Побывавший там журналист рассказывал: «Закулисье съемочной площадки „Здоровья“ напоминает каморку маньяка. В полумраке видны части тел: груди, головы, внутренние органы. Где-то в углу сидит огромный прозрачный человек. Но это никого не удивляет: здесь большинство пришедших на шоу, как и на всем ТВ, — профессиональные зрители».
- Елена Малышева без негатива относится к тому, что некоторые ролики становятся вирусными: «Если видео набирает несколько миллионов просмотров, значит, его увидели те, кто обычно телевизор не смотрит. А для врача нет разницы, о чем рассказывать: о руке, ноге или половых органах».
2. Человек и закон (1970)
- Изначально передача «Человек и закон» рассказывала о важнейших политических и социальных событиях в жизни страны. Первыми ведущими были Анатолий Безуглов и Юрий Краузе. Благодаря им на советском телевидении закрепился жанр журналистского расследования.
- В 1997 году ведущим стал Алексей Пиманов. Какое-то время у него был напарник — Константин Абаев, а передача транслировалась с сурдопереводом.
- Журналисты программы признаются, что иногда им приходится рисковать. Например, Дмитрий Анисимов рассказывал, что во время съемок историй о бездомных он жил в ночлежках и палаточных городках, лазил по подвалам и чердакам.
- Сотрудникам передачи приходится часто «менять профессию». Чтобы снять сюжет о работе общепита, они устроились официантками. А когда снимали расследование о магазинах, работали кассирами в продуктовых.
3. Своя игра (1994)
- «Своя игра» — это аналог американской передачи Jeopardy! («Рискуй!»). Ее бессменным ведущим является Петр Кулешов. На данный момент отснято 26 сезонов и более 1 600 серий.
- Оригинальная передача существует на американском телевидении с 1969 года и до сих пор имеет бешеные рейтинги. В России же «Свою игру» приняли холодно и прочили быстрое закрытие.
- Чтобы стать участником, нужно написать письмо с рассказом о себе. Через какое-то время вас пригласят пройти отбор в Москве. И, возможно, вы станете реальным игроком.
- В один день снимают несколько выпусков. Участники тянут жребий и распределяются по тройкам. Те, кто не играет, идет на трибуны болеть за «коллег».
- Чтобы в кадре все выглядело красиво, участников выравнивают. Низких ставят на специальные ящички. Все мантии одного большого размера, чтобы в нее поместился любой интеллектуал. Одна из участниц рассказывала: «А теперь представьте: вы стоите под камерами на небольшом ящичке и страшно боитесь с него свалиться, запутавшись в длиннющей мантии. Врагу не позавидуешь. Спасибо костюмеру за то, что подкалывает еще и подол!»
- Перед съемками участники сильно нервничают. Иногда в порыве волнения они могут пойти за шаурмой в мантии и гриме. Но лучше уж есть, чем пить успокоительное. «В день эфира меня трясло, как никогда в жизни. Чтобы справиться с мандражом, я пошел в аптеку и купил успокоительное. Об этом я жалею до сих пор. Мне продали что-то очень действенное, и первые 2 раунда я был в трансе, молчал или мямлил что-то невнятное. К началу 3-го ушел в минус на 1 550 очков», — вспоминает один из игроков.
- «Своя игра» — это состязание на реакцию, а потом уже на интеллект. Зрители не видят, но после того как ведущий читает вопрос, загорается свет. Если нажмешь на кнопку раньше, то засчитывают фальстарт и кнопку блокируют. А зритель видит, как участники яростно колотят по кнопке.
- В 2012 году было объявлено о закрытии программы. Причины — сокращение финансирования и желание телеканала «расчистить» сетку вещания. Зрители просили редакторов «Своей игры» и канал НТВ не закрывать любимую передачу. Кто-то даже писал высокопоставленным чиновникам. «Своя игра» вернулась в эфир, после чего выиграла 2 премии ТЭФИ.
4. Сто к одному (1995)
- «Сто к одному» — это адаптация американского шоу Family Feud («Семейная вражда»). Вот уже 25 лет ее бессменным ведущим и руководителем является Александр Гуревич.
- Передачу снимают блоками — за один день по 5–6 выпусков. Участникам проводят небольшой инструктаж, где объясняют, как двигаться, что делать и говорить.
- Людей на улице уже давно никто не опрашивает, ведь есть интернет. Вы можете зарегистрироваться на специальном сайте и ответить на вопросы для игры.
- Зрители заметили, что в конце каждого раунда Александр Гуревич машет карточкой. Этим жестом он показывает редакторам, что вскоре начнется новый раунд и нужно сменить табло.
- Кстати, о табло. Это самая главная и загадочная часть шоу. Оно не электронное и не автоматическое, его переворачивают специальные люди, которых ласково зовут «таблунами».
- За все время существования передачи было показано 1 200 выпусков, задано около 10 500 вопросов и в ней приняли участие более 12 000 человек
5. Слабое звено (2001)
- «Слабое звено» — аналог одноименной британской передачи The Weakest Link. Ведущая Мария Киселева — олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
- Авторы передачи заметили Киселеву в спортивных новостях и пригласили на пробы, где она обошла Ренату Литвинову. Марии пришлось совмещать работу спортивного журналиста на НТВ, ведущей «Слабого звена» на Первом канале, карьеру синхронистки и учебу на журфаке МГУ.
- Создатель" Слабого звена" Сергей Кордо рассказывал: «Когда покупаешь формат, приезжает продюсер. Правила передачи занимали 200 страниц, и в них был описан даже пункт о том, сколько человек ведут участников в туалет, чтобы не допустить сговора».
- Образ холодной стервы придумали продюсеры передачи. Они одели ведущую в строгий костюм и очки, прилизали волосы и запретили улыбаться.
- Колкие фразы игроков в адрес друг друга и сарказм ведущей — это часть шоу. Участников заранее просят придумать что-то обидное и обязательно сказать это в адрес соперников.
- Игрокам реально отдают выигранные деньги. Но получить их победитель может только после выхода передачи в эфир. Иногда ее могут показать зрителям спустя 2 года после съемки.
- В одном из интервью ведущая рассказала, что ею пугали детей, словно бабайкой.
- Однажды среди участников игры оказалась беременная. Марина приехала из глухого села в Архангельской области. Женщина утверждала, что она на 7-м месяце беременности. Играла Марина виртуозно, стала сильным звеном и выиграла ₽ 109 000. После передачи ее проводили до трамвайной остановки, и вдруг она почувствовала, что рожает. С остановки скорая отвезла женщину прямиком в роддом. Утром она родила абсолютно здорового мальчика.
Какие передачи смотрите вы? Может быть, у вас есть свои любимчики?
Фото на превью Своя игра / facebook