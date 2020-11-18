25 музейных экспонатов, которые существуют в единственном экземпляре

По данным Международного совета музеев, в 202 странах функционирует более 55 000 музеев. Во многих из них есть древние экспонаты, которые нигде в мире больше не увидишь. К примеру, консервированная говяжья лопатка, которой 3 500 лет. Или рисунок 7-летнего мальчика, который 700 лет назад жил в Новгороде. В одном из музеев даже можно увидеть римский тональный крем, которому 2 000 лет.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии некоторых древних экспонатов, которые существуют чуть ли не в единственном экземпляре. А в конце вы увидите, как выглядит скелет русалки.

Древнеримская кукла из окрашенной слоновой кости. Найдена в саркофаге 8-летнего ребенка, который жил примерно 1 800 лет назад

Детская туника с капюшоном, которой примерно 1 100–1 400 лет

Буханка хлеба, которая частично сохранилась благодаря карбонизации. Этому хлебу более 1 940 лет

Хлеб был приготовлен в 79 году н. э. в Геркулануме, а затем вместе с печью был погребен под пеплом, появившимся после извержения Везувия. В 1930 году он был обнаружен на археологических раскопках. Напомним, в результате этого природного катаклизма многометровым слоем пепла были покрыты римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии.

Подлинная маска чумного доктора XVII века

Консервированная говяжья лопатка и часть деревянного контейнера. Этому мясу примерно 3 500 лет, найдено у входа в скальную гробницу в Фивах

Вот еще один 3 500-летний ящик с едой, в которой, предположительно, находится консервированная утка

Механический протез, XVII век

Чернильница с Аполлоном и музами, сделана в мастерской семьи Патанацци в 1584 году

Подробнее рассмотреть эту потрясающую вещь можно здесь.

Небольшие льняные простыни, которым примерно 3 500 лет

Портативная арфа в форме лодки, ее возраст — примерно 3 300–3 400 лет

Доспехи Фердинанда II (императора Священной Римской империи), сделаны в Италии в 1600-х годах

Этот рисунок был сделан примерно 700 лет назад 7-летним мальчиком по имени Онфим, который жил в Новгороде

Изысканно украшенная карета папы Климента XI (период папства — с 1700 по 1721 год)

Дубовый корабль викингов, обнаруженный в 1904 году близ Тёнсберга в Норвегии. Сам корабль был спущен на воду примерно в 820 году

Римский тональный крем, которому 2 000 лет

Этот крем был найден в 2003 году при раскопках римского храма, расположенного в одном из районов Лондона. Если присмотреться, можно увидеть отпечаток пальцев на идеально сохранившемся белом кремовом цвете. Кстати, крем содержал животный жир, крахмал и оксид олова.

Голова динотерия в Майнцском музее естественной истории

Римская стеклянная фляга для духов и сосуд-контейнер для макияжа глаз

Стеклянные сосуды для хранения эфирных масел, которым примерно 2 000 лет

Подставка для сосудов и чаш, изготовлена около 2 600–2 350 года до н. э.

Каменные сферы, которые были найдены в Шотландии. Их предназначение неизвестно

Настольный фонтан (около 1727–1732 года), Мейсенская мануфактура, Германия

Этот настольный фонтан был предназначен для мытья рук, хотя, возможно, был создан в том числе и для декоративных целей.

Погребальная урна из Оахаки, Мексика. Была изготовлена в промежутке между 500 и 1000 годом н. э.

Древнеегипетские мумии кота и собаки, которым примерно 2 100–2 400 лет

Бонус: в Музее естествознания в Копенгагене одним из экспонатов является шуточный скелет русалки. Он сделан из человеческого скелета и костей меч-рыбы