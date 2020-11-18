25 музейных экспонатов, которые существуют в единственном экземпляре
По данным Международного совета музеев, в 202 странах функционирует более 55 000 музеев. Во многих из них есть древние экспонаты, которые нигде в мире больше не увидишь. К примеру, консервированная говяжья лопатка, которой 3 500 лет. Или рисунок 7-летнего мальчика, который 700 лет назад жил в Новгороде. В одном из музеев даже можно увидеть римский тональный крем, которому 2 000 лет.
Мы в AdMe.ru нашли фотографии некоторых древних экспонатов, которые существуют чуть ли не в единственном экземпляре. А в конце вы увидите, как выглядит скелет русалки.
Древнеримская кукла из окрашенной слоновой кости. Найдена в саркофаге 8-летнего ребенка, который жил примерно 1 800 лет назад
Детская туника с капюшоном, которой примерно 1 100–1 400 лет
Буханка хлеба, которая частично сохранилась благодаря карбонизации. Этому хлебу более 1 940 лет
Хлеб был приготовлен в 79 году н. э. в Геркулануме, а затем вместе с печью был погребен под пеплом, появившимся после извержения Везувия. В 1930 году он был обнаружен на археологических раскопках. Напомним, в результате этого природного катаклизма многометровым слоем пепла были покрыты римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии.
Подлинная маска чумного доктора XVII века
Консервированная говяжья лопатка и часть деревянного контейнера. Этому мясу примерно 3 500 лет, найдено у входа в скальную гробницу в Фивах
Вот еще один 3 500-летний ящик с едой, в которой, предположительно, находится консервированная утка
Механический протез, XVII век
Чернильница с Аполлоном и музами, сделана в мастерской семьи Патанацци в 1584 году
Подробнее рассмотреть эту потрясающую вещь можно здесь.
Небольшие льняные простыни, которым примерно 3 500 лет
Портативная арфа в форме лодки, ее возраст — примерно 3 300–3 400 лет
Доспехи Фердинанда II (императора Священной Римской империи), сделаны в Италии в 1600-х годах
Этот рисунок был сделан примерно 700 лет назад 7-летним мальчиком по имени Онфим, который жил в Новгороде
Изысканно украшенная карета папы Климента XI (период папства — с 1700 по 1721 год)
Дубовый корабль викингов, обнаруженный в 1904 году близ Тёнсберга в Норвегии. Сам корабль был спущен на воду примерно в 820 году
Римский тональный крем, которому 2 000 лет
Этот крем был найден в 2003 году при раскопках римского храма, расположенного в одном из районов Лондона. Если присмотреться, можно увидеть отпечаток пальцев на идеально сохранившемся белом кремовом цвете. Кстати, крем содержал животный жир, крахмал и оксид олова.
Голова динотерия в Майнцском музее естественной истории
Римская стеклянная фляга для духов и сосуд-контейнер для макияжа глаз
Стеклянные сосуды для хранения эфирных масел, которым примерно 2 000 лет
Подставка для сосудов и чаш, изготовлена около 2 600–2 350 года до н. э.
Каменные сферы, которые были найдены в Шотландии. Их предназначение неизвестно
Настольный фонтан (около 1727–1732 года), Мейсенская мануфактура, Германия
Этот настольный фонтан был предназначен для мытья рук, хотя, возможно, был создан в том числе и для декоративных целей.
Погребальная урна из Оахаки, Мексика. Была изготовлена в промежутке между 500 и 1000 годом н. э.
Бонус: в Музее естествознания в Копенгагене одним из экспонатов является шуточный скелет русалки. Он сделан из человеческого скелета и костей меч-рыбы
Кстати, 1 апреля 2010 года музейщики разыграли жителей города и туристов, установив на место знаменитой статуи Русалочки ее «скелет». Отметим, что известный памятник перед этим увезли в Китай — он был экспонатом Всемирной выставки в Шанхае.
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