25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

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Интересный факт: отрастить бороду, которая впоследствии стала неизменным его украшением, 16-го президента США Линкольна попросила маленькая девочка. Она написала, что с ней он будет выглядеть лучше, так как у него слишком худое лицо, а также подчеркнула: «Все леди любят бороды». И действительно, согласно исследованиям, женщины воспринимают бородатых мужчин как наиболее зрелых и для серьезных отношений предпочитают именно их.

Сами же мужчины, как узнал AdMe.ru, с растительностью на лице чувствуют себя увереннее и брутальнее. Они не стесняются выкладывать свои фотографии до и после бритья, которые наглядно показывают, как сильно борода влияет на их внешний вид.

25. «Вот почему я никогда больше не побреюсь»

© unknown author / Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

24. «Жена попросила побриться. Надеюсь, я все еще выгляжу мужественным и суровым»

© wzl46 / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

23. «Борода в 24 года против щетины в 22. Стоит ли мне бриться?»

© ThisWeeksHuman / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

22. «Если вы подумываете сбрить бороду, не делайте этого! Всю жизнь у меня была борода, а когда я побрился, у моих детей был шок и они начали плакать»

© R1ckyRampag3 / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

21. «Даже не знаю, как мне лучше — с бородой или без»

© LucefieD / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

20. «Я совсем не в восторге от того, что побрился»

© Slymee_Remington / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

19. «Сегодня у моих друзей свадьба, пришлось побриться»

© unknown author / Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

18. «Я побрился, и это было ошибкой»

© AdrianNW4l / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

17. «Сегодня я побрился. Покойся с миром, борода, увидимся в следующем году»

© keerkus / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

16. «Сбрил бороду, которая была у меня 21 месяц»

© stordragon / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

15. «Последний раз я брился 4 года назад»

© Natural Full / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

14. «Моя трансформация из мальчика в мужчину»

© unknown author / Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

13. «Нужен совет. Мне побриться или не стоит?»

© shloppypop / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

12. «Побрился... Что же я наделал!»

© AY_Sound / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

11. «Мое преображение»

© unknown author / Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

10. До и после

© unknown author / Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

9. «Не знаю, как лучше — с бородой или без»

© unknown author / Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

8. «Я прекратил бриться 3 недели назад и вряд ли когда-нибудь начну»

© weaseltooth / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

7. «А вот и мои „до“ и „после“»

© jacobsever / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

6. «Из-за новой работы пришлось сбрить бороду. Я этому совсем не рад»

© johnsenboy / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

5. «Я даже начал забывать, как выглядит мое лицо без бороды»

© unknown author / Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

4. «Мое большое преображение. Нельзя же всю жизнь закрывать бородой лицо»

© unknown author / Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

3. «До и после»

© unknown author / Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

2. «Вот как я чувствую себя до и после бритья»

© btelliot/ Imgur  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

1. «Из мальчика в мужчину за 4,5 месяца»

© jhenderson_90 / Reddit  

25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду

Признавайтесь, а какие мужчины нравятся вам — с растительностью на лице или без?

Фото на превью jhenderson_90 / Reddit

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