25 доказательств того, что для радикальных изменений мужчинам достаточно лишь сбрить или отрастить бороду
Интересный факт: отрастить бороду, которая впоследствии стала неизменным его украшением, 16-го президента США Линкольна попросила маленькая девочка. Она написала, что с ней он будет выглядеть лучше, так как у него слишком худое лицо, а также подчеркнула: «Все леди любят бороды». И действительно, согласно исследованиям, женщины воспринимают бородатых мужчин как наиболее зрелых и для серьезных отношений предпочитают именно их.
Сами же мужчины, как узнал AdMe.ru, с растительностью на лице чувствуют себя увереннее и брутальнее. Они не стесняются выкладывать свои фотографии до и после бритья, которые наглядно показывают, как сильно борода влияет на их внешний вид.
25. «Вот почему я никогда больше не побреюсь»
24. «Жена попросила побриться. Надеюсь, я все еще выгляжу мужественным и суровым»
23. «Борода в 24 года против щетины в 22. Стоит ли мне бриться?»
22. «Если вы подумываете сбрить бороду, не делайте этого! Всю жизнь у меня была борода, а когда я побрился, у моих детей был шок и они начали плакать»
21. «Даже не знаю, как мне лучше — с бородой или без»
20. «Я совсем не в восторге от того, что побрился»
19. «Сегодня у моих друзей свадьба, пришлось побриться»
18. «Я побрился, и это было ошибкой»
17. «Сегодня я побрился. Покойся с миром, борода, увидимся в следующем году»
16. «Сбрил бороду, которая была у меня 21 месяц»
15. «Последний раз я брился 4 года назад»
14. «Моя трансформация из мальчика в мужчину»
13. «Нужен совет. Мне побриться или не стоит?»
12. «Побрился... Что же я наделал!»
11. «Мое преображение»
10. До и после
9. «Не знаю, как лучше — с бородой или без»
8. «Я прекратил бриться 3 недели назад и вряд ли когда-нибудь начну»
7. «А вот и мои „до“ и „после“»
6. «Из-за новой работы пришлось сбрить бороду. Я этому совсем не рад»
5. «Я даже начал забывать, как выглядит мое лицо без бороды»
4. «Мое большое преображение. Нельзя же всю жизнь закрывать бородой лицо»
3. «До и после»
2. «Вот как я чувствую себя до и после бритья»
1. «Из мальчика в мужчину за 4,5 месяца»
Признавайтесь, а какие мужчины нравятся вам — с растительностью на лице или без?
Фото на превью jhenderson_90 / Reddit