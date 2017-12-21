25 подарков от бабушек и дедушек, у которых с креативностью все в порядке
Вот уж кто постоянно дарит нам что-то забавное и уютное, так это бабушки и иногда дедушки.
Может, порой их подарки выглядят старомодными и даже смешными, но это все потому, что они слегка отстают от ритма жизни и теряются, что же подарить любимым внукам. Зато их подарки всегда самые теплые и запоминающиеся. А если нам будет что-то нужно, мы ведь и сами можем купить, правда?
AdMe.ru нашел самые странные подарки, которые хранят тепло рук наших бабушек и дедушек.
«Моя 94-летняя бабушка сделала мне это, когда я ей сказал, что на улице холодно»
«Подарок на день рождения от бабули. Да, это я в рамочке»
«Ну ба-а-бушка!»
«Думаю, бабуля передала этот подарок одной из моих сестер, но я, наверное, заберу его себе»
«Любимая бабушка, видимо, увлеклась, когда делала шарф»
«Это великолепие — дело рук бабушки моего друга»
«Моя бабуля подарила мне на день рождения такую открытку. Я парень и я не гей»
«Бабушка моей девушки всегда дарит самые лучшие подарки на Рождество. Этот год не был исключением»
«Бабуля сделала мне корону из денег в честь окончания университета. Лучший подарок всех времен!»
«Бабушка узнала, что я люблю „Звездные войны“, и раздобыла это. Что сказать, я просто в восторге!»
«На Рождество я подарила тете и деду семена огурцов. Сегодня дед прислал мне первый огурец, перевязанный как подарок»
«Рождественский подарок от бабули»
«Бабуля решила, что это подходящий подарок для 24-летнего парня. Что ж, я тоже думаю, что он крутой»
«Я сбрил волосы, и бабушка связала мне теплую шапку»
«Бабушка всегда дарит самые странные подарки. Оказалось, это штука, чтобы удалять волоски с кукурузы»
«Бабуля купила мне эту футболку. Мне 34»
«Спасибо за айпад*, бабушка»
* Eye Pad — гелевая подушечка для кожи под глазами.
«Бабушка купила эту кружку мне на работу и сказала: „Кофе в ней похож на какашки, я решила, ты оценишь“»
«Моя бабушка узнала, что я переезжаю к парню. И вот ее рождественский подарок»
«Подарок от моего деда — книга про Винни-Пуха на латыни»
«Бабуля раздобыла нашивку. Как она сказала, это пионерский костер»
«Вот такой плед ручной работы. Подарок от бабушки на нашу свадьбу»
«Мои бабушка и дедушка продвинутые, еще и с чувством юмора. Хорошо, что я все же открыл подарок!»
«С днем рождения, Брэдли! Мы дарим тебе диск для Xbox, как ты и просил. Парень в магазине сказал, что это самая популярная игра и тебе понравится. Если она тебе не подойдет, можешь обменять ее в Blockbuster (магазин, который закрылся 10 лет назад, — мое примечание)».
«Шутим! Вот $60, беги покупать Fallout 4!»
«Эту подушку, сделанную из своей футболки, бабушка подарила моей тете. Она обожала мультики про Спанч Боба»
«Мой 92-летний дед делает открытку для бабушки»
Фото на превью found_Jimmy_hoffa/reddit