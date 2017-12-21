25 подарков от бабушек и дедушек, у которых с креативностью все в порядке

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Вот уж кто постоянно дарит нам что-то забавное и уютное, так это бабушки и иногда дедушки. Может, порой их подарки выглядят старомодными и даже смешными, но это все потому, что они слегка отстают от ритма жизни и теряются, что же подарить любимым внукам. Зато их подарки всегда самые теплые и запоминающиеся. А если нам будет что-то нужно, мы ведь и сами можем купить, правда? AdMe.ru нашел самые странные подарки, которые хранят тепло рук наших бабушек и дедушек.

«Моя 94-летняя бабушка сделала мне это, когда я ей сказал, что на улице холодно»

«Подарок на день рождения от бабули. Да, это я в рамочке»

«Ну ба-а-бушка!»

«Думаю, бабуля передала этот подарок одной из моих сестер, но я, наверное, заберу его себе»

«Любимая бабушка, видимо, увлеклась, когда делала шарф»

«Это великолепие — дело рук бабушки моего друга»

«Моя бабуля подарила мне на день рождения такую открытку. Я парень и я не гей»

«Бабушка моей девушки всегда дарит самые лучшие подарки на Рождество. Этот год не был исключением»

«Бабуля сделала мне корону из денег в честь окончания университета. Лучший подарок всех времен!»

«Бабушка узнала, что я люблю „Звездные войны“, и раздобыла это. Что сказать, я просто в восторге!»

«На Рождество я подарила тете и деду семена огурцов. Сегодня дед прислал мне первый огурец, перевязанный как подарок»

«Рождественский подарок от бабули»

«Бабуля решила, что это подходящий подарок для 24-летнего парня. Что ж, я тоже думаю, что он крутой»

«Я сбрил волосы, и бабушка связала мне теплую шапку»

«Бабушка всегда дарит самые странные подарки. Оказалось, это штука, чтобы удалять волоски с кукурузы»

«Бабуля купила мне эту футболку. Мне 34»

«Спасибо за айпад*, бабушка»

* Eye Pad — гелевая подушечка для кожи под глазами.

«Бабушка купила эту кружку мне на работу и сказала: „Кофе в ней похож на какашки, я решила, ты оценишь“»

«Моя бабушка узнала, что я переезжаю к парню. И вот ее рождественский подарок»

«Подарок от моего деда — книга про Винни-Пуха на латыни»

«Бабуля раздобыла нашивку. Как она сказала, это пионерский костер»

«Вот такой плед ручной работы. Подарок от бабушки на нашу свадьбу»

«Мои бабушка и дедушка продвинутые, еще и с чувством юмора. Хорошо, что я все же открыл подарок!»

«С днем рождения, Брэдли! Мы дарим тебе диск для Xbox, как ты и просил. Парень в магазине сказал, что это самая популярная игра и тебе понравится. Если она тебе не подойдет, можешь обменять ее в Blockbuster (магазин, который закрылся 10 лет назад, — мое примечание)».

«Шутим! Вот $60, беги покупать Fallout 4!»

«Эту подушку, сделанную из своей футболки, бабушка подарила моей тете. Она обожала мультики про Спанч Боба»

«Мой 92-летний дед делает открытку для бабушки»