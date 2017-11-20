25 загадочных снимков из прошлого, которые ставят в тупик своими сюжетами
По рассказам бабушек и дедушек жизнь прошлого поколения видится нам спокойной и размеренной. Но если взглянуть внимательней, например, на фото с велосипедами, то понимаешь, что не так-то все просто.
Мы в AdMe.ru собрали 25 фотографий, которые доказывают, что в прошлую эпоху творилось вообще черт знает что!
Типичное семейное фото
Когда к тебе на велопрогулке присоединился странный джентльмен, но заговорить с ним как-то неловко
Мастер маскировки
Ох уж эти женские разборки!
Когда в перерыве между вахтами решил причесать чучело лисы
Ох, опять сосед на прогулку выехал
Когда встречаешь в лесу браконьера
Немного русской тоски
Бердмэн. Начало
Этот парень явно что-то знает!
Р — равновесие
Когда хочешь остаться в памяти потомков сильной женщиной
Когда пытаешься намекнуть мужу, что нужно купить в женском отделе
Когда решил отправить девушке по-настоящему впечатляющее фото
Вечер добрый! Мы вашего мальчика нашли
И все равно списывают, сорванцы!
Гэндальф, ты ли это?
Когда ты дочь гангстера
Найди кавалериста
«Сабрина — маленькая ведьма» прошлого столетия
Женский экипаж
Зайчики? Дьяволята?
Вы тоже видите отчаяние в глазах крокодила?
Теперь ясно, почему бабушка не хотела показывать фото из театрального кружка
Хор мальчиков-зайчиков
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Фото на превью sunnyfoxsmiles