25 загадочных снимков из прошлого, которые ставят в тупик своими сюжетами

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По рассказам бабушек и дедушек жизнь прошлого поколения видится нам спокойной и размеренной. Но если взглянуть внимательней, например, на фото с велосипедами , то понимаешь, что не так-то все просто. Мы в AdMe.ru собрали 25 фотографий, которые доказывают, что в прошлую эпоху творилось вообще черт знает что!

Типичное семейное фото

Когда к тебе на велопрогулке присоединился странный джентльмен, но заговорить с ним как-то неловко

Мастер маскировки

Ох уж эти женские разборки!

Когда в перерыве между вахтами решил причесать чучело лисы

Ох, опять сосед на прогулку выехал

Когда встречаешь в лесу браконьера

Немного русской тоски

Бердмэн. Начало

Этот парень явно что-то знает!

Р — равновесие

Когда хочешь остаться в памяти потомков сильной женщиной

Когда пытаешься намекнуть мужу, что нужно купить в женском отделе

Когда решил отправить девушке по-настоящему впечатляющее фото

Вечер добрый! Мы вашего мальчика нашли

И все равно списывают, сорванцы!

Гэндальф, ты ли это?

Когда ты дочь гангстера

Найди кавалериста

«Сабрина — маленькая ведьма» прошлого столетия

Женский экипаж

Зайчики? Дьяволята?

Вы тоже видите отчаяние в глазах крокодила?

Теперь ясно, почему бабушка не хотела показывать фото из театрального кружка

Хор мальчиков-зайчиков

У вас есть свои теории о происходящем на снимках? Делитесь с нами!