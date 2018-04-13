25 девушек, которым точно нет равных в искусстве косплея

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Косплей — это процесс перевоплощения в различных персонажей, который уже давно следовало бы выделить в отдельный вид искусства. А чтобы в этом убедиться, вам стоит взглянуть на шикарных девушек из нашей подборки. Они примерили на себя самые разные образы, но всех их объединяет одно — несомненный талант.

AdMe.ru предлагает вам полюбоваться популярными персонажами в исполнении известных косплееров и будущих звезд этого жанра.

Ксения Шелковская (Xenia Shelkovskaya) невероятно похожа на Маргери Тирелл из «Игры престолов»

Стефани Лорен (Stefany Lauren) решила прокатиться на своей лошади в образе Арьи Старк

Роскошная Чудо-женщина в исполнении Бриджит Гудз (Brigitte Goudz)

И еще одна, не менее впечатляющая Чудо-женщина, чьим фото поделился муж этой красотки

Элисон Таббита (Alyson Tabbitha) в образе Падме Амидалы

Весьма правдоподобный косплей Рей из «Звездных войн» от Джоани Бросас (Joanie Brosas)

Канадская модель Бьянка Бошан (Bianca Beauchamp) видит Лару Крофт по-своему

Модель Катюшка Мунфокс (Katyuska Moonfox) и один из ее образов — Селес Шер из Final Fantasy

Если есть Хеллбой, то почему бы не быть Хеллгерл?

Очаровательная Бетти Буп в исполнении Ванессы Адуляриа (Vanessa Adularia)

Пантера, персонаж компьютерной ролевой игры Persona 5, от косплеера Luxlo

Ли Минг, персонаж игры Diablo, от модели Хелли Валентайн (Helly Valentine)

Косплей на тему игры Fortnite от Thesarcasticginger

Роковая Джессика Рэббит — Оливия Мирс (Olivia Mears)

Ну чем не сестры-близнецы? Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы и ее «двойник» — Хелен Стифлер (Helen Stifler)

Дженнифер Ван Дамзель (Jennifer Van Damsel) в образе Эммы Фрост, персонажа комиксов «Люди Икс»

Роуг из «Людей Икс» от Франсин Кэролайн (Francine Caroline)

Китана из Mortal Kombat от Тани Коробовой (Tanya Korobova)

Мария Муратова (Maria Muratova) и ее шикарная Малефисента

Кавьера, персонаж видеоигры Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Леди Дэдпул от косплеера Maid of Might

Кида, персонаж мультфильма Disney «Атлантида: Затерянный мир», от Ирины Сабецкой (Irina Sabetskaya)

Обаятельная Урсула на фестивале в Чикаго

Бразильская модель Мария Фернанда Галван (Maria Fernanda Galvão) примерила на себя образ Хейли Смит из «Американского папаши»

Рыбка Лола из «Подводной братвы» от Джульет Гудковой (Juliet Gudkova)