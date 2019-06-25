25+ человек, которые повторили свои старые снимки и на секунду вернулись в прошлое
Вот уже который год в интернете популярен флешмоб — люди переснимают фотографии из своего детства. Пользователи стараются учесть все до мельчайших деталей: место съемки, одежду, атрибуты, позы и мимику. Получается такой яркий контраст, что кажется, будто прокатился на настоящей машине времени.
Мы в AdMe.ru считаем, что воспроизведение старых семейных снимков — блестящая идея для отдыха в кругу родных и близких. Ведь, глядя на такие коллажи, понимаешь, что время летит, а дружба и любовь при этом становятся только крепче.
«1985 и 2019. Это все, чего я хотела на свое 60-летие»
«Слева — мой папа и моя дочь (его внучка) в 1996 году. Фото справа сделано через 23 года. Мой папа и уже моя внучка»
«В этом году на День отца я воспроизвел мое любимое фото с папой, где он запечатлен в 1980 году после окончания средней школы. Я тоже только окончил школу»
Три поколения людей. Одно и то же место
1991 год против 2019-го
«Я и мои двоюродные братья повторили фотографию, сделанную более 18 лет назад»
«Я совсем маленькая в нелепом парике, и я в 21 год»
1967 год против 2018-го. Тот же мопед, то же место, та же пара
«Мы с женихом наконец-то нашли то же самое место в Центральном парке, где еще в 1940-х годах сфотографировались мои бабушка и дедушка»
Компания друзей сфотографировалась у той же машины спустя 30 лет
«Держу своего двоюродного брата. Разница между снимками — 21 год»
«Любимый фотоснимок моей семьи. Разница — 20 лет, и мы все еще пугаем младшенького»
«Я со своими 4 братьями в 1997 году и в 2017-м»
«Мама хранила мой свитер с 1989 года. 30 лет спустя его надел мой сын»
«Я никогда не был особо фотогеничным»
22 года спустя. То же место, те же люди
Между верхней и нижней фотографиями разница в 13 лет
Сделали это фото к 65-летию бабули, а затем повторили его к 85-летию
Правый снимок воссоздан 24 года спустя
«Мы с братьями совсем не изменились за 35 лет»
«В 2019 году нашел пару боковых колесиков и желтый шлем, чтобы в точности повторить это фото 1995-го из парка»
«Мы с племянницей повторили фото, сделанное 25 лет назад»
«Я со своими сестрами. Разница на фото около 30 лет»
«Мой папа со мной, 1976 и 2018 годы соответственно. В одном и том же месте на острове Гельголанд»
Некоторые вещи не меняются даже по прошествии многих лет
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А вы пробовали повторить фотографии из своего детства спустя 10-20 лет? Покажите их нам в комментариях!
Фото на превью Inside Friends / twitter, courteneycoxofficial / instagram