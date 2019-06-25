25+ человек, которые повторили свои старые снимки и на секунду вернулись в прошлое

14 4

10

7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вот уже который год в интернете популярен флешмоб — люди переснимают фотографии из своего детства. Пользователи стараются учесть все до мельчайших деталей: место съемки, одежду, атрибуты, позы и мимику. Получается такой яркий контраст, что кажется, будто прокатился на настоящей машине времени.

Мы в AdMe.ru считаем, что воспроизведение старых семейных снимков — блестящая идея для отдыха в кругу родных и близких. Ведь, глядя на такие коллажи, понимаешь, что время летит, а дружба и любовь при этом становятся только крепче.

«1985 и 2019. Это все, чего я хотела на свое 60-летие»

«Слева — мой папа и моя дочь (его внучка) в 1996 году. Фото справа сделано через 23 года. Мой папа и уже моя внучка»

«В этом году на День отца я воспроизвел мое любимое фото с папой, где он запечатлен в 1980 году после окончания средней школы. Я тоже только окончил школу»

Три поколения людей. Одно и то же место

1991 год против 2019-го

«Я и мои двоюродные братья повторили фотографию, сделанную более 18 лет назад»

«Я совсем маленькая в нелепом парике, и я в 21 год»

1967 год против 2018-го. Тот же мопед, то же место, та же пара

«Мы с женихом наконец-то нашли то же самое место в Центральном парке, где еще в 1940-х годах сфотографировались мои бабушка и дедушка»

Компания друзей сфотографировалась у той же машины спустя 30 лет

«Держу своего двоюродного брата. Разница между снимками — 21 год»

«Любимый фотоснимок моей семьи. Разница — 20 лет, и мы все еще пугаем младшенького»

«Я со своими 4 братьями в 1997 году и в 2017-м»

«Мама хранила мой свитер с 1989 года. 30 лет спустя его надел мой сын»

«Я никогда не был особо фотогеничным»

22 года спустя. То же место, те же люди

Между верхней и нижней фотографиями разница в 13 лет

Сделали это фото к 65-летию бабули, а затем повторили его к 85-летию

Правый снимок воссоздан 24 года спустя

«Мы с братьями совсем не изменились за 35 лет»

«В 2019 году нашел пару боковых колесиков и желтый шлем, чтобы в точности повторить это фото 1995-го из парка»

«Мы с племянницей повторили фото, сделанное 25 лет назад»

«Я со своими сестрами. Разница на фото около 30 лет»

«Мой папа со мной, 1976 и 2018 годы соответственно. В одном и том же месте на острове Гельголанд»

Некоторые вещи не меняются даже по прошествии многих лет

Бонус: актрисы сериала «Друзья» собрались, чтобы отпраздновать 55-летие Кортни Кокс