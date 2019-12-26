25+ блюд, которые повара и официанты категорически не советуют заказывать в ресторанах
Открывая меню в ресторане, мы часто теряемся и не знаем, что же заказать. Глаза разбегаются при виде богатого ассортимента и вкусных описаний блюд, от которых начинает приятно урчать в желудке. Вот только на самом деле не все то, что подается в заведении, действительно стоит пробовать.
AdMe.ru почитал рекомендации работников общепита и предлагает вам ознакомиться со списком блюд, от которых лучше воздержаться при следующем походе в ресторан.
- Обычно солянка вклинивается в меню после выходных, после свадеб и банкетов, когда после недели работы или в день мероприятия отпускается множество холодных закусок в виде мясных, рыбных нарезок / ассорти, колбас, продуктов горячего и холодного копчения.
- Проверьте меню. Если какой-либо элемент используется только в одном блюде, скорее всего, он не такой свежий, как остальные продукты в меню. © uplinkdrive / Reddit
- Если вы пришли в рыбный ресторан, то, будьте добры, заказывайте рыбу, даже если видите в меню бургер. Шеф-повар Винченцо Бетулиа из Osteria Tulia в штате Флорида считает кощунственным заказывать гамбургер в рыбном заведении: «Придерживайся местных блюд и морепродуктов. Жареная рыба или креветка всегда лучше, чем гамбургер на пляже».
- Если вы заказываете картофель фри, любой, кто идет по кухне и видит стоящую тарелку, скорее всего, съел парочку оттуда. © goodbyeshrimp / Reddit
- Я работаю в известном фастфуде возле океана, и, чтобы приготовить рыбу, мы перемалываем все остатки (глаза, плавники, чешую, сердца, легкие и т. д.) и превращаем их в жареные котлеты. © BaconPeddler / Reddit
- Если вы решили побаловать себя воскресным завтраком в красивом ресторане, то лучше не заказывайте яйца бенедикт или любые другие блюда с соусом голландез. «Бактерии обожают голландез. И никто из тех, кого я знаю, никогда не готовил голландез на заказ ради одного блюда», — рассказывал в одном из интервью американский шеф-повар Энтони Бурден.
- Не заказывайте блюда на гриле, если вы не употребляете глютен. © krismanula / Reddit
- Не стоит заказывать крем-суп. В блендер, как правило, идут не самые лучшие ингредиенты: увядшие овощи, червивые грибы и т. д. Если хочется овощного супа, лучше заказать обычный, в котором овощи будут хорошо видны.
- Воздержитесь от кофе с молоком в понедельник утром. Кофейни часто оставляют открытые пакеты с молоком возле кофемашины на всю ночь. Поэтому вкус вашего капучино часто бывает разным. © sokolt / Facebook
- Любая пицца, в которой есть «свежие» экзотические овощи. Скорее всего, в ресторане они хранятся вечность. © laffinator / Reddit
- В нашем ресторане на шведский стол каждый день выставляются свежие пироги. Когда люди разбирают куски, мы дополняем пироги остатками со вчерашнего и позавчерашнего дня. © trekertre / Reddit
- Не делайте огромных заказов после 9 вечера. Это время, когда заведение наиболее недоукомплектовано ни персоналом, ни продуктами. Поэтому в ход идут старые продукты. © viktus_art / Reddit
- Шеф-повар Альберто Морреале из Farte’s Bottega в Сан-Диего говорит, что никогда не заказывает блюдо дня: «Некоторые рестораны подают блюдо дня, используя то, что скоро испортится, или то, от чего они пытаются побыстрее избавиться». Вместо этого он рекомендует спрашивать у официантов про свежие местные ингредиенты и заказывать блюда, приготовленные из них.
- Я бывший бармен. Не ешьте оливки в баре. Просто не надо. © Beer4me / Reddit
- Когда я работала официанткой, у нас на столах стояли маленькие чаши с соусом. Мы их не мыли, а просто доливали новую порцию соуса. Так что бог знает, что у тебя находится в этой соуснице. © Phoenix_Magic_X / Reddit
- Никогда не заказывайте стейк прожарки well done. Я гарантирую вам, что шеф-повар выберет самое старое, самое ужасное мясо с дальней полки. Лучше закажите бургер. © SabotenCactus / Reddit
- Если вы решили поэкспериментировать с экзотикой и, например, заказать блюдо с грибами муэр, то потрудитесь узнать, как они выглядят. Иногда вместо них рестораны подают обычные шампиньоны.
- Не берите фраппе в Starbucks. Если только это не единственная вещь, которую вы потребляете в течение всего дня. Там так много сахара и калорийность просто безумная. © lypse_love / Reddit
- Все хот-доги, которые оставались к концу дня, возвращали в холодильник и на следующий день продавали снова. Я и другой повар умоляли выбрасывать сосиски спустя 2 дня, но администрация не хотела этого делать. © FreakyCheeseMan / Reddit
- Воздержитесь от того, чтобы заказывать мясную и сырную тарелку. Часто остаток нарезки перекладывают на тарелку другому клиенту.
- Шеф-повар высококачественной службы кейтеринга JC’s Catering и преподаватель самой крупной школы гостиничного сервиса и кулинарии в мире Le Cordon Bleu Марк Николс рекомендует не заказывать устрицы в заведениях, которые не находятся непосредственно возле базы вылова морских продуктов. «При неправильном обращении и хранении сырые устрицы могут убить вас», — объясняет он.
- Лазанья. Обычно мы просто разогреваем ее и кладем сверху маринад и пармезан. © fckoffshthead / Reddit
- Вареная брокколи или любой другой вид вареных овощей. Они всегда либо слишком мягкие, либо слишком сырые, так что идеальной средней консистенции не бывает никогда. © Faith Song / Quora
- Работала в пиццерии 3 года. Мы использовали лопатки, чтобы надавить на старую пиццу. Она пускала сок и снова становилась аппетитной. © OneHunnaDolla / Reddit
- Я слышал, как многие повара говорили, что не стоит заказывать рыбу по понедельникам, так как они получают свою последнюю поставку рыбы в пятницу, а вот новую они не получают аж до вторника. © Blockwork_Orange / Reddit
- Никогда не заказываю блюда из мясных кусочков с острыми пряностями, потому что ими легко маскировать некачественный продукт.
- Если хочется морса, я тоже предпочитаю заранее спросить, сами ли его делают повара. И беру облепиховый: его в порошковом виде практически не сыщешь.
- Во время приготовления блинчиков в нашем заведении всегда использовали уже скисшее молоко или давно просроченный йогурт. То же самое было и с сырниками — творог с истекшим сроком годности. Поэтому я никогда не заказываю эти блюда своим детям. © hendertriht / Reddit
Ради каких блюд вы ходите в ресторан? А что не стали бы пробовать?