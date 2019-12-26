25+ блюд, которые повара и официанты категорически не советуют заказывать в ресторанах

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Открывая меню в ресторане, мы часто теряемся и не знаем, что же заказать. Глаза разбегаются при виде богатого ассортимента и вкусных описаний блюд, от которых начинает приятно урчать в желудке. Вот только на самом деле не все то, что подается в заведении, действительно стоит пробовать.