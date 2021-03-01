25 бесподобных глупостей, которые услышали читатели AdMe.ru (Такое даже нарочно не забудешь)
Некоторые люди могут быть крутыми специалистами в своей сфере и в то же время не знать некоторых общеизвестных вещей. К примеру, то, что пастеризованное молоко делается вовсе не из пасты, младенцев не нужно учить говорить первое в их жизни слово «агу», а бараньего сыра не существует, кто бы что ни заявлял.
Читатели AdMe.ru снова вспомнили разные услышанные глупости, которые надолго ввели их в ступор.
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Как-то в поезде девушка пыталась мне доказать, что левшам на самом деле очень неудобно все делать. И это их родители в детстве не уследили, а теперь они привыкли и мучаются всю оставшуюся жизнь. © Олеся Тимошенко / Facebook
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Пришла в парикмахерскую к стилисту рекомендованному. Мальчик специфической внешности, жеманный и манерный. Говорю: «Хочу покраситься, чтобы освежить внешний вид, а то серая и неприметная, как Крупская». Он мне: «Крупская? А кто это?» Я ответила, что жена Ленина. Он очень вопросительно на меня посмотрел, дав понять, что и этого не знает. © Ольга Яковлева / Facebook
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Работала в техподдержке. Звонит тетка, по голосу адекватная, говорит, что нет интернета. Проверили все, вроде нормально. Попросили перезагрузить роутер. А она говорит: «Не могу, у нас электричества нет, а лэптоп от батареи пока работает». Я ей говорю, что, пока нет электричества, роутер не будет работать, а значит, и интернета не будет. И тут она мне выдает: «Я буду жаловаться! Ты ничего не понимаешь! При чем тут интернет к электричеству? Какая связь?» И ведь пожаловалась... © Diana Serebro / Facebook
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Установили мужику спутниковое телевидение. Через день он звонит и говорит, что пульт не работает. Послали мастера. По приезде путем экспериментов удалось-таки ему доказать, что пультом от кондиционера спутниковым телевидением управлять нельзя. © Владислав Куркотов / Facebook
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Девочка из параллельной группы, когда защищала диплом, на вопрос о необходимости логистики в банковской сфере сказала, что все операции должны быть логичными. Студентка 5-го курса не понимала разницы между логикой и логистикой. © Romanenko Yevgeniya / Facebook
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Был такой случай. Беседую с соседкой и говорю ей, что у нас с мужем разница в возрасте ровно 5 лет и на пенсию мы пойдем в один день. К слову, тогда был закон, что мужчины идут на пенсию на 5 лет позже, чем женщины. Так вот, моя собеседница яростно спорила со мной и говорила, что мужчины позже идут на пенсию. Объясняла ей несколько раз, в итоге она сказала, что я глупая. © Лилия Либкина-Моисеева / Facebook
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Я работала оператором мобильной связи. Позвонил абонент, уронил телефон в озеро и требовал, чтобы я послала сигнал на телефон, чтобы тот включился и он разглядел его на дне озера и нашел. © Елена Аубекерова / Facebook
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Однажды наблюдала, как девушка требовала у продавца в отделе сыров непременно бараний сыр, так как ей сказали, что он очень вкусный. На что продавец с потрясающим покерфейсом, очень деликатно открыл тайну, что молочко овечки дают, а не бараны. © Юлия Мороз / Facebook
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Работала в кол-центре. Одна коллега пришла и заявила, что у нее «геморрой разыгрался». Мы переглянулись и подумали, с чего это вдруг такая откровенность. Так она потом и клиентам про свой недуг рассказывала. Оказалось, что она с мигренью перепутала. Она была очень удивлена и в принципе не знала, что это (потом гуглила при нас). Ей просто нравилось, как звучало это слово, отдавало чем-то аристократичным. Ей казалось, что это из одной области с мигренью. © Марина Иванова / Facebook
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Мне однажды пришлось доказывать и объяснять, что фен не дует в одну сторону холодным воздухом, а в другую — горячим.
Еще слышала, что «на самом деле это Солнце вокруг Земли вращается». Ага! И что ветрогенераторы крутятся, чтобы создавать ветер. А чтобы они крутились, к ним электричество подведено. © Елена Таранова / Facebook
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А меня попытались убедить, что пастеризованное молоко, потому что из пасты. Луи Пастер в гробу перевернулся. © Елена Воробей / Facebook
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У моего сына когда-то была подружка, которая училась на факультете, связанном с организацией туризма. Однажды за чаем она узнала, что у меня сестра живет в Канаде. А далее последовала ее фраза, которая нас убила наповал: «Как же далеко вам лететь до Австралии!» «Почему до Австралии?» «Так Канада же в Австралии!» Мы до сих пор вспоминаем с улыбкой. Представляете, куда вас может заслать такой туроператор? © Татьяна Ларионова / Facebook
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Мне было 17, и одна девочка из моего общежития, которая была старше меня на 2 года, вполне серьезно утверждала, что, попив из одной бутылки с беременной, можно тоже забеременеть. Мне пришлось ей объяснять, откуда берутся дети. А потом я подумала, что, может, я раскрыла семейную тайну, которую от нее скрывали родители. © Анастасия Данилова / Facebook
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Заходит как-то в кабинет наша директриса и сообщает о том, что «наконец-то на улице потеплеет» (до этого морозы стояли около 30 градусов). Говорит, что по радио объявили понижение температуры воздуха. Мы все смотрим вопросительно, типа: «Че это потеплеет-то, а?» А она, мол, раз температура понизится, значит, и мороз понизится, а значит, будет тепло. Директор, блин! © Людмила Коркуцкая / Facebook
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Ой, да у меня целая коллекция перлов:
— Мясо остается в желудке 7 дней после еды.
— Вирусная бактерия.
— 50 % скидка — это сколько будет?
— Карл Маркс и Макс Вебер — это разве не одно и то же?
— В Сибири вечно холодно.
Извините, не могу остановиться. © Jenya Letichevsky / Facebook
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Пришла ко мне покупательница, немка лет 50, купить банку кошачьего корма. Это был понедельник. Так вот, она жаловалась, что кот все выходные сидит голодный, так как она отломала кольцо на крышке банки с кормом и в итоге не смогла ее открыть. А открывалки у нее нет. На что я ей сказала, что можно было просто ножом подковырнуть место, где было кольцо, и крышка сама по кругу открылась бы. Она смотрела на меня как на чудо чудное! © Oxana Haradezki / Facebook
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Летом на корабле идем в сторону Петербурга, до него еще около 2 дней. Время 23:30, а соседка по каюте удивлена, что так светло еще. На мой ответ, мол, белые ночи же, она округляет глаза и с возмущением говорит: «Ты что, с ума сошла? Белые ночи же только в Петербурге!»
В той же поездке та же соседка по каюте берет финик, загадочно так на него смотрит и говорит: «Вот люблю я финики, только совсем не понимаю, зачем люди в них косточки закладывают, их же все равно потом выплевывать нужно». Она на полном серьезе думала, что косточки туда специально зачем-то кладут. © Ольга Власенко / Facebook
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В Петербурге сфотографировалась с артистом в образе Петра І. И знакомая на полном серьезе спросила: «Так он до сих пор царь?» Говорю: «Он давно умер». Она: «А почему в новостях не передали, мы новости каждый день смотрим». © Наталия Котляревская / Facebook
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Пересылала деньги в Нью-Йорк. Девочка в банке спросила: «А это какая страна?» © Nadezhdazh Oiih / Facebook
А вы слышали глупости, которые вводили вас в ступор?