25 бесподобных глупостей, которые услышали читатели AdMe.ru (Такое даже нарочно не забудешь)

Пришла ко мне покупательница, немка лет 50, купить банку кошачьего корма. Это был понедельник. Так вот, она жаловалась, что кот все выходные сидит голодный, так как она отломала кольцо на крышке банки с кормом и в итоге не смогла ее открыть. А открывалки у нее нет. На что я ей сказала, что можно было просто ножом подковырнуть место, где было кольцо, и крышка сама по кругу открылась бы. Она смотрела на меня как на чудо чудное! © Oxana Haradezki / Facebook

Летом на корабле идем в сторону Петербурга, до него еще около 2 дней. Время 23:30, а соседка по каюте удивлена, что так светло еще. На мой ответ, мол, белые ночи же, она округляет глаза и с возмущением говорит: «Ты что, с ума сошла? Белые ночи же только в Петербурге!»

В той же поездке та же соседка по каюте берет финик, загадочно так на него смотрит и говорит: «Вот люблю я финики, только совсем не понимаю, зачем люди в них косточки закладывают, их же все равно потом выплевывать нужно». Она на полном серьезе думала, что косточки туда специально зачем-то кладут. © Ольга Власенко / Facebook