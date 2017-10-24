24 забавных признания от тех, кто не очень дружит с уборкой

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Уборка — это то, с чем каждый из нас справляется по-разному. Кто-то решительно отправляется на борьбу с грязью, а кто-то пытается оттянуть самый ответственный момент до последнего. AdMe.ru собрал для вас удивительные примеры того, что окружающая обстановка сама намекает — пора убирать.

«Приехала мама и долго ругалась, что я загадила чайник, после чего попыталась отмыть его. Если что, чайник был оранжевый»

«Нашли заначку нашего котика во время уборки»

«Кажется, нужно чаще мыть клавиатуру. Девушка нашла гнездо паука в одной из клавиш»"

Это не шутки, собрал грибы в маршрутке

«Вот так я намекнул жене, что пора устроить генеральную уборку. Если что, у нас нет кафельного пола. Это ковролин»

«Сегодня позвонила мама и сказала, что нашла в моей комнате наркотики. Теперь не могу доказать ей, что это термопаста для компьютера»

«Наконец-то решил помыть холодильник, но обнаружил заводскую пленку. Это непередаваемые чувства, ведь мыть его так и не пришлось»

Индикатор необходимости уборки за диваном

«Решил помыть пол под кроватью. Оказывается, младший брат долгое время скидывал туда пустые бутылки и фантики от конфет»

Просто у кого-то закончились чистые тарелки

Когда очень лень идти выбрасывать мусор, приходится оттачивать новые навыки

Когда настроился на уборку, но потом резко закончились силы

«Я просто забыл, что у меня есть картошка»

«На улице май. Я знаю, что нужно убирать елку, но как-то лень»

Наверное, так было у каждого из нас