24 забавных признания от тех, кто не очень дружит с уборкой
Уборка — это то, с чем каждый из нас справляется по-разному. Кто-то решительно отправляется на борьбу с грязью, а кто-то пытается оттянуть самый ответственный момент до последнего.
AdMe.ru собрал для вас удивительные примеры того, что окружающая обстановка сама намекает — пора убирать.
«Приехала мама и долго ругалась, что я загадила чайник, после чего попыталась отмыть его. Если что, чайник был оранжевый»
«Нашли заначку нашего котика во время уборки»
«Кажется, нужно чаще мыть клавиатуру. Девушка нашла гнездо паука в одной из клавиш»"
Это не шутки, собрал грибы в маршрутке
«Вот так я намекнул жене, что пора устроить генеральную уборку. Если что, у нас нет кафельного пола. Это ковролин»
«Сегодня позвонила мама и сказала, что нашла в моей комнате наркотики. Теперь не могу доказать ей, что это термопаста для компьютера»
«Наконец-то решил помыть холодильник, но обнаружил заводскую пленку. Это непередаваемые чувства, ведь мыть его так и не пришлось»
Индикатор необходимости уборки за диваном
«Решил помыть пол под кроватью. Оказывается, младший брат долгое время скидывал туда пустые бутылки и фантики от конфет»
Просто у кого-то закончились чистые тарелки
Когда очень лень идти выбрасывать мусор, приходится оттачивать новые навыки
Когда настроился на уборку, но потом резко закончились силы
«Я просто забыл, что у меня есть картошка»
«На улице май. Я знаю, что нужно убирать елку, но как-то лень»
Наверное, так было у каждого из нас
Фото на превью ordin22 / reddit