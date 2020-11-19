24 сравнения крупным планом, которые покажут, как изменились наши любимые звезды
Кажется, что только вчера юная и прекрасная Анджелина Джоли сыграла Лару Крофт. Но на самом деле прошло почти 20 лет. Нам стало интересно, как она, а также другие известные люди, которые блистали еще в 2000-х, выглядят сейчас.
Мы в AdMe.ru решили сравнить внешность знаменитостей в молодости или юности и сейчас. И, честно говоря, результаты поражают разнообразием. Некоторые с годами изменились достаточно сильно, одни поработали над своей внешностью, а другие остались почти такими же.
Дженнифер Лопес
36 и 50 лет
Анджелина Джоли
24 и 44 года
Том Хэнкс
39 лет и 54 года
Бритни Спирс
17 и 37 лет
Дженнифер Энистон
21 год и 50 лет
Леонардо Ди Каприо
20 и 45 лет
Линдси Лохан
19 лет и 32 года
Рене Зеллвегер
35 и 50 лет
Ким Кардашьян
25 и 35 лет
Майли Сайрус
13 и 26 лет
Николь Кидман
37 лет и 52 года
Риз Уизерспун
25 лет и 43 года
Скарлетт Йоханссон
14 лет и 34 года
Кортни Кокс
30 и 55 лет
Ричард Гир
29 лет и 63 года
Блейк Лайвли
17 лет и 32 года
Лиза Кудроу
35 лет и 54 года
Дрю Бэрримор
23 и 44 года
Дженнифер Лоуренс
18 и 28 лет
Меган Фокс
17 лет и 33 года
Ева Грин
26 и 39 лет
Эшли Джадд
36 и 49 лет
Моника Беллуччи
32 и 53 года
Джулия Робертс
26 лет и 51 год
Как вы думаете, кто из звезд изменился меньше всего?