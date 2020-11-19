24 сравнения крупным планом, которые покажут, как изменились наши любимые звезды

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Кажется, что только вчера юная и прекрасная Анджелина Джоли сыграла Лару Крофт. Но на самом деле прошло почти 20 лет. Нам стало интересно, как она, а также другие известные люди, которые блистали еще в 2000-х, выглядят сейчас.

Мы в AdMe.ru решили сравнить внешность знаменитостей в молодости или юности и сейчас. И, честно говоря, результаты поражают разнообразием. Некоторые с годами изменились достаточно сильно, одни поработали над своей внешностью, а другие остались почти такими же.

Дженнифер Лопес

36 и 50 лет

Анджелина Джоли

24 и 44 года

Том Хэнкс

39 лет и 54 года

Бритни Спирс

17 и 37 лет

Дженнифер Энистон

21 год и 50 лет

Леонардо Ди Каприо

20 и 45 лет

Линдси Лохан

19 лет и 32 года

Рене Зеллвегер

35 и 50 лет

Ким Кардашьян

25 и 35 лет

Майли Сайрус

13 и 26 лет

Николь Кидман

37 лет и 52 года

Риз Уизерспун

25 лет и 43 года

Скарлетт Йоханссон

14 лет и 34 года

Кортни Кокс

30 и 55 лет

Ричард Гир

29 лет и 63 года

Блейк Лайвли

17 лет и 32 года

Лиза Кудроу

35 лет и 54 года

Дрю Бэрримор

23 и 44 года

Дженнифер Лоуренс

18 и 28 лет

Меган Фокс

17 лет и 33 года

Ева Грин

26 и 39 лет

Эшли Джадд

36 и 49 лет

Моника Беллуччи

32 и 53 года

Джулия Робертс

26 лет и 51 год