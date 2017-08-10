24 самых глупых лайфхака от экспертов по бесполезным советам

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Иногда изобретательность может порождать странные вещи, к примеру, эти «полезные» советы, которые никому и никогда не пригодятся. Видимо, их авторам просто наскучили лайфхаки из интернета и они решили сделать свою версию. AdMe.ru предупреждает: эти советы не стоит повторять.

Ваш кот игнорирует вас? Есть решение!

Лук, вставленный в дисковод, станет натуральным средством от компьютерных вирусов

Этот секретный способ продлит жизнь туалетной бумаги вдвое

Засуньте в компьютер разрезанный лимон — кулер распространит его аромат по комнате

Приготовить пасту можно и в тостере

Хотите избавиться от морщин? Вам помогут пчелы. Или змеи

Не можете найти место для парковки? Используйте пустое пространство в середине дороги

Для поклонников игры Pokemon Go: чтобы покемон быстрее вылупился из яйца, засуньте телефон в микроволновку

Чтобы воры не знали, что вы купили новую технику, оставляйте пустые коробки у соседа на участке

Не тратьтесь на новые чехлы. Вы можете сами перекрасить телефон когда вздумается

Пролили кофе на светлые брюки и не можете отстирать пятно? Окуните их в таз с кофе. Теперь у вас новые брюки кофейного цвета!

Если у вас в доме холодное сидение для унитаза, наденьте на него носки

Удлинитель с супердлинным проводом поможет одновременно заряжать телефон и носить его по квартире

Если компьютер нагревается, прикрепите к нему пакетики со льдом

Системный блок может стать отличной теркой для сыра

Мало кто знает, но попкорн — хорошая замена пожарной сигнализации

Вместо мотошлема можно надеть на голову ведро из-под майонеза или мороженого

Подержите камеру телефона над кипящей водой — модный фильтр для инстаграма готов!

Помните, если порвались тапочки или носки, вы можете грациозно выйти из ситуации

Боитесь, что телефон выпадет из рук? Ничего страшного, переведите его в режим полета

Из-за скопившейся внутри пыли компьютер может тормозить. Разберите его и вымойте

Мало кто знает, но дверные проемы отлично подходят для хранения матрасов. И не надо тратиться на дверь

Чтобы ваша маленькая собачка не убегала сквозь забор, проденьте ложку в ее ошейник

Способ от профи, как сложить футболку