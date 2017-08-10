24 самых глупых лайфхака от экспертов по бесполезным советам
Иногда изобретательность может порождать странные вещи, к примеру, эти «полезные» советы, которые никому и никогда не пригодятся. Видимо, их авторам просто наскучили лайфхаки из интернета и они решили сделать свою версию.
AdMe.ru предупреждает: эти советы не стоит повторять.
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Не можете найти место для парковки? Используйте пустое пространство в середине дороги
Для поклонников игры Pokemon Go: чтобы покемон быстрее вылупился из яйца, засуньте телефон в микроволновку
Чтобы воры не знали, что вы купили новую технику, оставляйте пустые коробки у соседа на участке
Не тратьтесь на новые чехлы. Вы можете сами перекрасить телефон когда вздумается
Пролили кофе на светлые брюки и не можете отстирать пятно? Окуните их в таз с кофе. Теперь у вас новые брюки кофейного цвета!
Если у вас в доме холодное сидение для унитаза, наденьте на него носки
Удлинитель с супердлинным проводом поможет одновременно заряжать телефон и носить его по квартире
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Мало кто знает, но попкорн — хорошая замена пожарной сигнализации
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Помните, если порвались тапочки или носки, вы можете грациозно выйти из ситуации
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Чтобы ваша маленькая собачка не убегала сквозь забор, проденьте ложку в ее ошейник
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Фото на превью Admin/lolsnaps