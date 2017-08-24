24 правила этикета, которые должна знать настоящая леди
Законы этикета довольно просты, если в них разобраться. И освоить эти правила поведения может каждый.
AdMe.ru собрал современные правила этикета, которые нужно знать, чтобы заслужить уважение общества и сделать свою жизнь комфортной.
Когда к вам приходят гости
- Если гость у вас впервые, сначала покажите ему, где он может привести себя в порядок, а потом уже приглашайте присоединиться к компании.
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Если гости принесли вам в подарок напитки или угощение, их необходимо поставить на стол, чтобы угоститься могли все.
Когда вы приходите в гости
- Если вам необходимо срочно уйти с праздника, достаточно отозвать хозяев вечеринки и извиниться за то, что вы вынуждены уйти. При этом прощаться с остальными гостями не следует — так вы внесете разлад в общее веселье и намекнете остальным, что им тоже пора уходить.
В ресторане
- Если вам душно, то не следует махать перед лицом салфеткой. Достаточно сказать официанту, что вам не хватает воздуха, и вам включат кондиционер.
- Ни в коем случае не выкладывайте весь арсенал косметички в общественном месте.
- Если вам необходимо расчесаться, это также следует делать в дамской комнате. Туда же вас приведет необходимость сделать прическу заново.
- Вы можете накрасить губы помадой прямо за столом, однако использовать тушь или пудру нужно только в туалете.
Правила общения
- Не следует обращаться по телефону к незнакомому человеку на «ты», даже если показалось, что ответил ребенок: впечатление может быть ошибочным.
- О правилах этикета не стоит забывать и дома. Например, очень важно при общении не кричать из одной комнаты в другую — это по меньшей мере неприлично. Кроме того, такая манера общения может войти в привычку и составит о вас плохое впечатление.
За столом
- Некрасиво доливать из бутылки только себе. Взяв бутылку или графин, сначала предложите соседу по столу.
- Невежливо выбирать из порций, лежащих на блюде, лучшую. Берите тот кусок, который лежит к вам ближе.
- Ложку из супа нельзя класть на стол — ни во время еды, ни после нее. Оставьте ложку в тарелке, чтобы не пачкать скатерть.
- Чашку с чаем следует держать, сжимая ручку пальцами. Чашку с кофе можно держать, «заложив» палец за ручку.
Общие
- Помните, что на работе не стоит ставить на стол сумочку, класть на него шляпку или раскладывать на нем косметику. Найдите для всего этого другое место.
- Если вы сидите в низком кресле, не закидывайте ногу на ногу. Лучше прижмите колени друг к другу и наклоните ноги в одну сторону. Можете скрестить ноги, поставив одну стопу сразу за другой.
Гардероб в общественном месте
- Если там, куда вы пришли, нет гардероба, верхнюю одежду необходимо повесить на специальные вешалки внутри помещения.
- У гардероба можно поправить прическу перед зеркалом, однако нельзя краситься или причесываться, а также перевязывать галстук — для этого есть туалет.
- В некоторых случаях вполне допустимо, чтобы женщина сидела в плаще, но мужчин это правило не касается.
- Если гардероб есть, в нем оставляют всю громоздкую кладь: зонты, объемные пакеты, кейсы (если в них нет ничего важного). Однако дамская сумочка должна остаться у владелицы.
Этикет в автомобиле
- Когда женщина садится в автомобиль, она не «шагает» в него. Достаточно присесть на край сиденья, а затем «втянуть» ноги в машину. И, наоборот, выходя из автомобиля, поставьте ноги на асфальт, а потом уже выбирайтесь из автомобиля.
- В XXI веке правило о том, что мужчина обязательно должен заезжать за женщиной, уже неактуально. Если вы дама и у вас есть личное авто, вы вполне можете увидеться уже на вечеринке.
- Если вы уезжаете на своей машине, вашему кавалеру достаточно посадить вас в автомобиль и убедиться, что вы закрыли двери и оказались в безопасности. Естественно, вы можете предложить подвезти мужчину к его дому, если он живет недалеко.
- Мужчина и женщина в одном автомобиле садятся на заднее сиденье рядом только в том случае, если они хорошо знакомы.