24 правила этикета, которые должна знать настоящая леди

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Законы этикета довольно просты, если в них разобраться. И освоить эти правила поведения может каждый.

AdMe.ru собрал современные правила этикета, которые нужно знать, чтобы заслужить уважение общества и сделать свою жизнь комфортной.