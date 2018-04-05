23 совершенно обычные вещи, какими вы их еще не видели

Мир не перестает нас удивлять ежесекундно. Когда казалось бы можно быть уверенным, что ты повидал многое, появляется что-то, что поражает воображение. Часто это самые простые явления, окружающие нас каждый день. К примеру, все мы привыкли видеть ротвейлера с купированным хвостом. Однако в последнее время некоторые собаководы отказываются от этой процедуры для своих питомцев, и мы можем встретить пса этой породы с длинным хвостом.

AdMe.ru собрал для вас фотографии самых удивительных, но при этом обыденных вещей, существующих в нашем мире.

Белая ворона

Пятиугольные апельсины

Пустыня Мохаве после снегопада

Очищенный лимон

Playboy для спепых

«Новорожденный» ананас

Птенец фламинго

Обычная дорога в Норвегии

Радуга наоборот

Помидорки внутри помидора

Цветы киви

Ротвейлер с длинным хвостом

Речной дельфин

Двухцветный перец

Лысая морская свинка

Деревня в Китае

Шерстяная божья коровка

Пасть черепахи

Внутри гранаты

Японские матрешки — первые матрешки в мире

Внутри волны

Китайские черные курицы

Вид из птичьго дупла

Фото на превью ILikeToCarefullyPeelMyCitrusFruit

5 На склад!
4 Комментарии
  • 5 апреля 2018
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  • 6025

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