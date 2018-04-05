23 совершенно обычные вещи, какими вы их еще не видели

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Мир не перестает нас удивлять ежесекундно. Когда казалось бы можно быть уверенным, что ты повидал многое, появляется что-то, что поражает воображение. Часто это самые простые явления, окружающие нас каждый день. К примеру, все мы привыкли видеть ротвейлера с купированным хвостом. Однако в последнее время некоторые собаководы отказываются от этой процедуры для своих питомцев, и мы можем встретить пса этой породы с длинным хвостом.