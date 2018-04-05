23 совершенно обычные вещи, какими вы их еще не видели
Мир не перестает нас удивлять ежесекундно. Когда казалось бы можно быть уверенным, что ты повидал многое, появляется что-то, что поражает воображение. Часто это самые простые явления, окружающие нас каждый день. К примеру, все мы привыкли видеть ротвейлера с купированным хвостом. Однако в последнее время некоторые собаководы отказываются от этой процедуры для своих питомцев, и мы можем встретить пса этой породы с длинным хвостом.
AdMe.ru собрал для вас фотографии самых удивительных, но при этом обыденных вещей, существующих в нашем мире.
Белая ворона
Пятиугольные апельсины
Пустыня Мохаве после снегопада
Очищенный лимон
Playboy для спепых
«Новорожденный» ананас
Птенец фламинго
Обычная дорога в Норвегии
Радуга наоборот
Помидорки внутри помидора
Цветы киви
Ротвейлер с длинным хвостом
Речной дельфин
Двухцветный перец
Лысая морская свинка
Деревня в Китае
Шерстяная божья коровка
Пасть черепахи
Внутри гранаты
Японские матрешки — первые матрешки в мире
Внутри волны
Китайские черные курицы
Вид из птичьго дупла
Фото на превью ILikeToCarefullyPeelMyCitrusFruit