23 фото, на которых знакомые вещи выглядят загадочнее инопланетных объектов

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В нашем мире полно необычных вещей, которые способны восхитить, напугать или вызвать восторг. Но порой неожиданным образом могут выглядеть и самые привычные вещи, которые и не надеешься увидеть в новом свете. Иные обстоятельства или другой угол зрения — и обыденность начинает играть новыми красками.

AdMe.ru подсмотрел у пользователей интернета фотографии их личных открытий, которыми они делятся в сети. Уверены, что некоторые из этих наблюдений станут открытиями и для вас.

Рука с маникюром под рентгеновскими лучами

После дождя мягкая глина смылась вместе с водой, оставляя каждый камешек на своем песчаном постаменте

Так выглядит вилка, зубчики которой забыли разделить на производстве

У большинства птиц ресниц не бывает. Птица-секретарь — одно из немногих исключений

Во время солнечного затмения свет, пробивающийся через листья деревьев, повторяет форму закрытого Луной Солнца

Беременная белка выглядит так, будто наелась орехов на всю зиму вперед

Снежный ангел? Отпечаток совы, которая поймала в снегу свою добычу

Так выглядит нервная система человека, которая была препарирована двумя студентами-медиками в 1925 году. На все манипуляции у них ушло около 1 500 часов.

Дятлы нередко делают желудевые запасы. Иногда их заначки выглядят очень впечатляюще

Разницу между перьями на теле птицы и перьями в ее крыле можно увидеть своими глазами

Рентгенография руки, смоченной в йоде. Йод поглощает рентгеновские лучи и подсвечивает кожу вокруг костей, отчего она кажется прозрачной

Снежинка под сильным увеличением показывает, насколько природа умеет соблюдать геометрию

Когда кактус полностью высох, а колючки еще остались

Все слышали, что нервные клетки умирают. А вы теперь еще и видели, как это происходит

Так выглядит лысый енот. Животное потеряло шерсть из-за кожного заболевания

Паутина тоже может замерзнуть

Птичка киви на самом деле куда крупнее, чем мы привыкли думать

По-настоящему оценить, насколько пуля опасна, можно только увидев ее в разрезе

Кошачий язык под микроскопом выглядит как множество маленьких язычков

Нож, который постоянно использовали и затачивали в течение 60 лет

Ночью под светом малахит выглядит по-настоящему волшебно

Череп кита похож на череп огромной птицы

Под микроскопом можно увидеть, что кожа акулы на самом деле совсем не гладкая

Какие привычные вещи вам доводилось видеть с необычной стороны?