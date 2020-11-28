23 факта об украшениях, узнав которые, вы уже не сможете назвать их «просто безделушками»

Кольца обещания, которые было принято дарить до помолвки, появлялись в разные моменты истории. В XVI веке в Англии было принято дарить кольца с выгравированными на них стихами. В Ирландии дарили так называемые кладдахские кольца, символизирующие любовь и дружбу.

Примерно до XVIII века украшения с опалом пользовались небывалым спросом в Европе. Но когда сэр Вальтер Скотт написал роман под названием «Карл Смелый», в котором опал описан как несчастливый камень, народ испугался, и продажи резко упали.