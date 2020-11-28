23 факта об украшениях, узнав которые, вы уже не сможете назвать их «просто безделушками»
Сегодня украшение может многое рассказать о своем владельце: сообщить о семейном положении, религиозных взглядах или музыкальных предпочтениях. На протяжении веков функционал и смысл содержимого женских шкатулок сильно менялся, и развитие культуры вносило в этот процесс свой вклад.
Редакция AdMe.ru узнала немало занимательных фактов о привычных безделушках.
- Первые бусы появились раньше, чем одежда. Самое древнее подобие этого украшения — раковины моллюсков с проделанными в них дырочками — было сделано около 90 тыс. лет тому назад. А вот швейную иглу изобрели примерно 45 тыс. лет назад. Конечно, люди и до этого прикрывали тела шкурами животных, травой и листьями, но назвать это полноценной одеждой сложно.
- В Древнем Египте были популярны украшения из настоящих насекомых. Например, из жуков-скарабеев. Дело в том, что им приписывали магическую силу. Амулеты со скарабеями носили воины во время битвы для защиты от врагов.
- Древнеримские женщины надевали на талию цепочку, к которой крепились на подвесках полезные предметы: лопатки для ушей, пинцеты, приборы для маникюра. Такое украшение называлось шатленом. Дамы в римской Британии подвешивали на шатлене туалетные принадлежности. Позже аксессуар стал использоваться как поясной брелок для ключей. Он подчеркивал статус хозяйки дома.
- Кольца в Древнем Риме использовались в качестве печатей и служили для заверения юридических документов. Бедные носили простые медные или серебряные перстни, в то время как богатые часто делали печатки из драгоценных камней. Эта практика продолжалась и после падения Римской империи: средневековые дворяне также оставляли на воске отпечатки своих перстней.
- С древних времен украшения подчеркивали принадлежность человека к социальной группе. Кое-где такое предназначение сохранилось до сих пор: например, изделия с распятием и звездой Давида могут рассказать о религиозной принадлежности владельца.
- Традиционно женщины на Британских островах могут предлагать мужчинам пожениться в високосный год. В последние годы предложения от женщин стали более распространенными, и некоторые ювелирные компании начали производить мужские обручальные кольца.
- Традиция обмена бриллиантовыми обручальными кольцами началась с романтического поступка Максимилиана Австрийского, который подарил своей возлюбленной Марии Бургундской кольцо в качестве обещания предстоящей свадьбы в 1477 году.
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Римским невестам дарили 2 кольца: золотое, которое она носила публично, и железное, которое она надевала дома, выполняя домашние обязанности.
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Среди моряков проколотая мочка уха символизировала то, что ее владелец совершил кругосветное плавание или пересек экватор.
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Кольца-головоломки, состоящие из множества отдельных колец, по легенде, служили в качестве обручальных. Считалось, что если женщина снимет украшение с пальца ради измены, оно развалится и неверность раскроется.
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В Юго-Восточной Азии были популярны браслеты, связанные между собой цепочкой, которые надевали на ноги. Неудобное украшение сформировало у женщин привычку делать короткие «спотыкающиеся» шаги.
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Кольца обещания, которые было принято дарить до помолвки, появлялись в разные моменты истории. В XVI веке в Англии было принято дарить кольца с выгравированными на них стихами. В Ирландии дарили так называемые кладдахские кольца, символизирующие любовь и дружбу.
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Примерно до XVIII века украшения с опалом пользовались небывалым спросом в Европе. Но когда сэр Вальтер Скотт написал роман под названием «Карл Смелый», в котором опал описан как несчастливый камень, народ испугался, и продажи резко упали.
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Во многих индийских культурах во время свадебной церемонии жених надевает обручальные кольца на вторые пальцы ног невесты. Украшения на ногах сообщают окружающим о том, что женщина замужем, как и кольцо на безымянном пальце в западной культуре. Популярная в Индии аюрведа учит тому, что ношение кольца может избавить женщину от менструальных болей и увеличить ее плодовитость.
- Бусы успели побыть международной валютой. В период с XVI по XX век бусы использовались как денежные знаки, которые можно было обменять на товары и услуги. Европейцы использовали бусы для покупки африканских ресурсов.
- Идея о том, что мужчина должен тратить значительную часть своего годового дохода на обручальное кольцо, возникла как маркетинговый ход XX века. Сперва маркетологи предложили мужчинам тратить на обручальное кольцо сумму, эквивалентную месячному доходу, но затем решили, что этого маловато, и увеличили ставку до двух зарплат.
- После успеха фильма «Титаник» ювелиры воссоздали ожерелье «Сердце океана» с подлинным сапфиром в 171 карат в окружении 103 бриллиантов. Оно было продано на аукционе за $ 1,4 млн, а затем его надела Селин Дион на церемонию вручения «Оскара» 1988 года.
- Украшения до сих пор стараются сделать не только красивыми, но и полезными. Например, ученые разработали сережки с гормональными патчами, которые будут работать как пластырь-контрацептив. Правда, пока его действие проверяли лишь на подопытных животных (к слову, успешно).
- Во время Открытого чемпионата США 1978 года браслет теннисистки Крис Эверт упал на корт. Она произнесла: «Ой, я уронила свой теннисный браслет». С тех пор тонкие браслеты, инкрустированные бриллиантами, стали назваться теннисными.
- Ожерелье Николь Кидман в фильме «Мулен Руж» было самым дорогим из сделанных для кино. Украшение создавалось по размерам актрисы: примерки и подгон заняли 3 месяца. Его изготавливали вручную из 1 308 бриллиантов. У ожерелья был собственный дублер, который заменил его во время сцены, где украшение срывают с шеи.
- В древности камень в кольце на большом пальце правой руки указывал на месяц и день недели, когда носитель был рожден. Каждому месяцу был присвоен свой камень. Впоследствии современные ассоциации ювелиров стандартизировали камни рождения. Свои списки камней есть в США и Великобритании.
- Обручальное кольцо принято носить на безымянном пальце, потому что раньше люди верили в существование «вены любви», проходящей от пальца левой руки прямиком к сердцу. Этот обычай был установлен как норма во время Второй мировой войны.
- Китайские СМИ «зацензуривают» мочки ушей актеров-мужчин, которые носят серьги, так как считают, что с этим аксессуаром актер выглядит недостаточно мужественным.
А вы какие украшения предпочитаете? Что они для вас значат?