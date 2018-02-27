23 человека, которые понимают моду по-своему

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Если вы увидите на улице чудака в странной одежде, вероятно, это вовсе не чудак, а трендсеттер — инноватор из мира моды. Такие люди первыми улавливают новые тенденции или изобретают их сами. Именно о них мы и решили написать.

AdMe.ru любит моду и стиль, но, конечно, не до такой степени, как герои этой статьи.

Вот так сюрприз!

Тренд сезона: брови — рыбьи хвосты

А почему бы и нет?

Ничего смешного. Вас когда-нибудь били теркой?

Когда задумался о вечном, а потом понял, что ты просто рюкзак

Окошко для волос

У фигуриста Юдзуру Ханю для каждого костюма свой чехол для бутылки

Сумколещ необыкновенный

Питерское метро не перестает удивлять

В каком подземелье выдается данный сет?

Модная эволюция. Что дальше?

А вот что

Как-то сразу 90-ми повеяло

Да что вы знаете о подворотах, щенки?

Экомотивы не собираются сдавать позиции

Так это не чебуреки?

Творение безумного шляпника

Отец решил, что его образу не хватает неоновых косичек

Афроприческа для лысых? Выход найден

Зато теперь в капюшон можно складывать вкусняшки

Наверное, был дождь. Мы надеемся

Непросто быть модником в Сибири

Именно так всегда и бывает