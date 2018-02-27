23 человека, которые понимают моду по-своему
Если вы увидите на улице чудака в странной одежде, вероятно, это вовсе не чудак, а трендсеттер — инноватор из мира моды. Такие люди первыми улавливают новые тенденции или изобретают их сами. Именно о них мы и решили написать.
AdMe.ru любит моду и стиль, но, конечно, не до такой степени, как герои этой статьи.
Вот так сюрприз!
Тренд сезона: брови — рыбьи хвосты
А почему бы и нет?
Ничего смешного. Вас когда-нибудь били теркой?
Когда задумался о вечном, а потом понял, что ты просто рюкзак
Окошко для волос
У фигуриста Юдзуру Ханю для каждого костюма свой чехол для бутылки
Сумколещ необыкновенный
Питерское метро не перестает удивлять
В каком подземелье выдается данный сет?
Модная эволюция. Что дальше?
А вот что
Как-то сразу 90-ми повеяло
Да что вы знаете о подворотах, щенки?
Экомотивы не собираются сдавать позиции
Так это не чебуреки?
Творение безумного шляпника
Отец решил, что его образу не хватает неоновых косичек
Афроприческа для лысых? Выход найден
Зато теперь в капюшон можно складывать вкусняшки
Наверное, был дождь. Мы надеемся
Непросто быть модником в Сибири
Именно так всегда и бывает
Фото на превью BubuKisyPisy/pikabu