23 бессмертных шедевра от богов маркетинга

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Обычная реклама уже не цепляет, поэтому некоторые готовы пойти на что угодно, чтобы выделиться среди конкурентов. Портреты известных личностей? Пожалуйста! Откровенные угрозы? А почему нет. Мы в AdMe.ru посмеялись над креативностью маркетологов (если, конечно, это были они).

Спасибо, а то обычно двухмерным питаюсь

Сидел на этом сайте до последнего

Енот продолжает шантажировать

Фильм, увеличивающий продажи картошки с 2015 года

Самый наглый маркетинг из всех, что я видел

Даже Король Севера берет шубы в рассрочку

Ну зачем же так жестко, я еще пожить планировал

Что-то я сомневаюсь, что у них много посетителей

Действительно

Знают, как надавить

Немного прифигел от такой логики

Хорошая попытка, банан

Обычная крупа? Не круто

Очень агрессивный маркетинг

Много же снеговиков мне придется слепить

Черт возьми, немедленно заказываю

Не убедили, не убедили, не убедили

Крутой юрист в тандеме с крутым рекламщиком — это страшно

Без рецепта хоть?

Вот что значит риелтор от бога

Спасибо, но что-то расхотелось

Серьезно, такие наклейки увеличивают спрос на бананы?

А это первое место в номинации «Честность»