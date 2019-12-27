22 женщины, которые отказались слепо следовать стандартам и перестали закрашивать седину

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Многим из нас до сих пор непривычно видеть на собственной или чужой голове отрастающие седые корни. Мы грустим и чувствуем себя неловко, когда видим в отражении первые серебряные волоски, хотя во всем мире множество женщин перестало бороться с природой в этом вопросе. Молодые девушки и зрелые женщины отказываются от краски для волос и рассказывают свои истории, чтобы вдохновить и приободрить тех, кто уже столкнулся с естественным старением волос. Ведь седина неизбежна, так не лучше ли полюбить себя таким, какой ты есть?

Мы в AdMe.ru считаем, что женщины могут быть красивыми в любом возрасте и с любым цветом волос. А те, кто набрался смелости полюбить в себе естественность, достойны отдельного восхищения.

«Я никогда не стеснялась того, что рано начала седеть. Поэтому перестала красить свои волосы 9 лет назад. Стандарты меняются, а внутренняя красота остается»

Я рада, что сегодня появляется все больше женщин, которые не хотят ограничивать себя стандартами. И создают собственное представление о красоте. Мы с коллегой Карен Рич организовали собственную аффинити-группу Silver Sisters International, чтобы объединить всех, кто хочет избавиться от краски и освободить свои серебряные пряди. А в июле 2020 года организуем конференцию #silverCon. © Marina Garcia-Trevijano

«Вчера вечером в ресторане ко мне подошла одна женщина и сказала, что мой пример вдохновил ее тоже отрастить седину»

«Это очень волнительно — видеть, как женщины принимают свои седые волосы. Свои я ношу как серебряную медаль гордости»

«Я рада, что все больше женщин начинают оспаривать общепринятые стандарты и принимать свою естественную красоту»

«Сегодня я люблю свои седые волосы и не считаю, что это делает меня старой. Я имею возможность выбрать из множества цветов, но серый — мой абсолютный фаворит»

«Независимо от того, что вы делаете, всегда будут те, кто станет осуждать вас. Так что просто примите это и сделайте выбор, который считаете правильным»

«Да! Я серебристая и счастливая!»

«Позвольте повторить для тех, кто не слышит. Серый — это цвет, а не возраст»

«Мать-природа знает, что она делает»

«С каждым сантиметром, когда мои волосы светлели, я сама как будто становилась светлее изнутри»

«В мире слишком долго были предусмотрены правила, как женщины должны стареть. Теперь наконец-то эти правила меняются»

«Седые волосы? Меня не волнует»

«Мне потребовалось много времени, чтобы начать любить свои волосы. Они тонкие, неравномерно окрашенные и местами волнистые, но сегодня я люблю каждую прядь»

«Отказаться от краски для волос — это не принуждение, а выбор. Но если вы дадите себе шанс полюбить естественную себя, ваш мир изменится»

«Меня расстраивает, когда другие считают седые волосы старыми. Мне было всего 15, когда начала появляться первая седина. И это не старо, а естественно и красиво»

«С черными волосами мне было красиво, но сейчас намного интереснее»

«Ломайте правила!»

«Освобожденной, уверенной, настоящей я чувствую себя с тех пор, как пересекла черту страха седых волос. Здесь, на другой стороне, очень здорово»

«Я постепенно начинаю влюбляться в девушку в зеркале. За несколько месяцев она начала возвращаться к своей естественной красоте»

«Дайте своим волосам год и посмотрите, куда это вас приведет»

«Я наслаждаюсь захватывающим путешествием моих волос к натуральному цвету»

«Я день за днем вижу, как на моей голове становится все больше седых волос. И надеюсь вдохновить кого-то на внутренний рост и любовь к себе»

Как вы относитесь к седым волосам? Решились бы на подобный эксперимент?