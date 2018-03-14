22 редкие фотографии знаменитостей, какими мы их не ожидали увидеть
Камеры окружают знаменитых людей буквально повсюду, и если к их образам и героям мы давным-давно привыкли, то случайные, повседневные или закадровые снимки способны удивить кого угодно.
AdMe.ru собрал несколько душевных и редких фотографий любимых знаменитостей, которые откроют их заново.
Тим Рот в юности
Роберт Де Ниро в фильме «Таксист», 1976 год
Кристиан Бейл, 80-е
Мадонна, 80-е
Курт Кобейн, 90-е
Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Брэд Питт,
90-е
Брижит Бардо у себя дома в Париже, 1955 год
Джонни Депп на съемках фильма «Кошмар на улице Вязов», 1984 год. Говорят, в бутылке была настоящая кровь
Хелен Миррен, 1970 год
Джейк Джилленхол и Джаред Лето
Юная Джоди Фостер
Натали Портман, 1999 год
За кулисами фильма «Титаник», Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет
Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер и сестрами Кендалл и Кайли, 1997 год
Шэрон Стоун, 1983 год
Мерил Стрип, 1979 год
Бритни Спирс и Леонардо Ди Каприо
Вайнона Райдер и Алек Болдуин на съемках фильма «Битлджус», 1988 год
Кейт Мосс, 1993 год
Дженнифер Лоуренс, 2010 год
Бенедикт Камбербэтч, 2008 год
Бенедикт Камбербэтч читает Financial Times, Лондон, Великобритания. 2000-е. pic.twitter.com/3Sbd1mkZGr— Исторические Фото (@HistoryFoto) November 5, 2014
Бонус: Гэри Олдмен со своей 99-летней мамой Кэй и «Оскаром»
В таланте Олдмена никто и никогда не сомневался, но заветного «Оскара» в его коллекции кинонаград не было долгие годы. Наконец в 2018 году актер получил статуэтку за роль Черчилля в фильме «Темные времена»: на сцену артист вышел, заметно волнуясь, и произнес, пожалуй, одну из самых трогательных речей на церемонии.
«Больше всех я хотел бы поблагодарить мою маму, которая старше „Оскара“ — ей 99 лет. Сейчас она смотрит церемонию на своем уютном диване. Хочу сказать маме: спасибо за твою любовь и поддержку! Ставь чайник — я принесу „Оскар“ домой!»Гэри Олдмен
Актер сдержал свое обещание и принес статуэтку маме. Как оказалось, она мечтала об этой награде для сына все то время, что он был актером: и вот ее желание наконец-то сбылось.
Фото на превью Columbia Pictures