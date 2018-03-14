22 редкие фотографии знаменитостей, какими мы их не ожидали увидеть

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Камеры окружают знаменитых людей буквально повсюду, и если к их образам и героям мы давным-давно привыкли, то случайные, повседневные или закадровые снимки способны удивить кого угодно.

AdMe.ru собрал несколько душевных и редких фотографий любимых знаменитостей, которые откроют их заново.

Тим Рот в юности

Роберт Де Ниро в фильме «Таксист», 1976 год

Кристиан Бейл, 80-е

Мадонна, 80-е

Курт Кобейн, 90-е

Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Брэд Питт,

90-е

Брижит Бардо у себя дома в Париже, 1955 год

Джонни Депп на съемках фильма «Кошмар на улице Вязов», 1984 год. Говорят, в бутылке была настоящая кровь

Хелен Миррен, 1970 год

Джейк Джилленхол и Джаред Лето

Юная Джоди Фостер

Натали Портман, 1999 год

За кулисами фильма «Титаник», Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер и сестрами Кендалл и Кайли, 1997 год

Шэрон Стоун, 1983 год

Мерил Стрип, 1979 год

Бритни Спирс и Леонардо Ди Каприо

Вайнона Райдер и Алек Болдуин на съемках фильма «Битлджус», 1988 год

Кейт Мосс, 1993 год

Дженнифер Лоуренс, 2010 год

Бенедикт Камбербэтч, 2008 год

Бенедикт Камбербэтч читает Financial Times, Лондон, Великобритания. 2000-е. pic.twitter.com/3Sbd1mkZGr — Исторические Фото (@HistoryFoto) November 5, 2014

Бонус: Гэри Олдмен со своей 99-летней мамой Кэй и «Оскаром»

В таланте Олдмена никто и никогда не сомневался, но заветного «Оскара» в его коллекции кинонаград не было долгие годы. Наконец в 2018 году актер получил статуэтку за роль Черчилля в фильме «Темные времена»: на сцену артист вышел, заметно волнуясь, и произнес, пожалуй, одну из самых трогательных речей на церемонии.

«Больше всех я хотел бы поблагодарить мою маму, которая старше „Оскара“ — ей 99 лет. Сейчас она смотрит церемонию на своем уютном диване. Хочу сказать маме: спасибо за твою любовь и поддержку! Ставь чайник — я принесу „Оскар“ домой!» Гэри Олдмен

Актер сдержал свое обещание и принес статуэтку маме. Как оказалось, она мечтала об этой награде для сына все то время, что он был актером: и вот ее желание наконец-то сбылось.