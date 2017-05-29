22 простых способа продлить жизнь любимым вещам
Идеально сидящее платье или уютный свитер, вместительная сумка или удобные туфли — у каждого есть любимчики, с которыми мы никогда бы не расставались, будь такая возможность.
AdMe.ru предлагает 22 простых совета, как продлить жизнь любимым вещам.
- Чтобы вещи сохраняли свежесть во время хранения в шкафу, поставьте туда пищевую соду. Защитить одежду от моли помогут горошины черного перца, высушенная лаванда.
- Не используйте тонкие металлические вешалки, потому что от этого может «поехать» линия плеч. Важно подобрать плечики правильного размера, потому что если они большие, на рукавах одежды появятся растянутые места. Вязаные вещи и трикотаж храните в сложенном состоянии, так как на вешалке они могут вытянуться и потерять форму.
- Стирая яркие вещи, добавьте в барабан щепотку соли. Сохранить цвет черным вещам поможет ополаскивание в растворе кофе (чашка напитка на литр воды) или в крепком чае.
- Чтобы изделия из шерсти не были колючими, используйте вместо ополаскивателя бальзам для волос. Если перед стиркой положить вещи на ночь в морозилку (предварительно запаковав их в целлофан), они не полиняют.
- Повесьте рядом со стиральной машиной симпатичную баночку. Она будет напоминать о том, что перед стиркой надо проверить карманы на наличие мелочи и других предметов, которые могут испортить как вещь, так и технику.
- Чтобы низ брюк не морщинился и держал форму, вшейте в отвороты несколько монет.
- Новые капроновые колготки смочите водой, положите в пакет и поместите в морозилку на 6–8 часов. После такой процедуры стрелки и затяжки появляются не так быстро.
- Чтобы пуговицы не рвались, нанесите прозрачный лак на место крепления нитками. Если молния на одежде заедает, протрите зубчики мылом.
- Если посадили жирное пятно на одежду, сразу присыпьте его тальком, мукой или протрите мелом, чтобы впитался жир. После этого постирайте обычным способом.
- Хранить любые изделия из кожи нужно в чехлах. Для обуви используйте картонные коробки, а для сумок и одежды — текстильные мешки, которые можно заменить старой футболкой, наволочкой. Не используйте для хранения целлофан, потому что он не пропускает воздух, из-за чего кожа может испортиться.
- Изделия из замши не стоит долгое время держать на солнечном свету, потому что он выжигает пигменты, и вещь может приобрести синеватый или зеленоватый оттенок.
- Изделия из белой кожи дольше сохранят цвет, если время от времени протирать их коктейлем из молока и взбитого белка.
- Сохранить цвет темной коже (коричневой, вишневой, черной) можно, если регулярно протирать ее поверхность кофейной гущей, завернутой в мягкую ткань.
- Чтобы избавиться от неглубоких заломов на коже, пропитайте ватный диск кремом для тела и обработайте проблемный участок. Легкие потертости на коже можно устранить, если несколько раз протереть их глицерином или обратной стороной апельсиновой кожуры.
- Чтобы убрать лоснящиеся пятна с замши, смочите ватный тампон нашатырным спиртом и с усилием протрите проблемные участки. После того как спирт испарится, пройдитесь по поверхности специальной щеткой, ластиком или зубной щеткой с мягкой щетиной.
- Под кожаную куртку надевайте вещи с высоким горлом или носите шарф, шейный платок. Это предотвратит появление лоснящихся участков на воротнике. Не носите светлые изделия из кожи с темными вещами — пятна от полинявшей ткани тяжело выводятся.
- Кожа хорошо впитывает ароматы. Чтобы избежать неприятного запаха, во время хранения кладите в карманы или внутрь вещей кофе в таблетках или капсулах, чайные пакетики, активированный уголь. Поможет этот метод и в уходе за повседневной, спортивной и любой другой обувью.
- Лакированные ремни нельзя долго держать в свернутом состоянии, потому что на них могут появиться заломы или трещины. Такие аксессуары лучше подвешивать на перекладину в шкафу или вешалку.
- В коробках для хранения обуви и других вещей из лаковой кожи проделайте отверстия, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Чтобы предметы в коробке не соприкасались, наденьте на них капроновые колготки или оберните в холщовую (не газетную!) бумагу.
- Чтобы удалить пятна и разводы с лаковой поверхности, обработайте ее обычным средством для чистки стекол. Вернуть блеск поможет луковый сок: просто протрите вещь срезом луковицы. Замаскировать мелкие царапины на лаковой сумке или туфлях можно лаком соответствующего цвета.
- После того как вы сняли лакированную обувь, положите в нее мешочки с рисом или солью, чтобы впиталась влага, которая губительна для лака. Лаковая поверхность плохо пропускает воздух, и чтобы предотвратить повышенное потоотделение, пользуйтесь специальными средствами, иначе обувь может потерять форму.
- Лакированную обувь для холодной погоды надевают за 10 минут до выхода на улицу, чтобы кожа успела согреться, так как резкий перепад температур для нее губителен.
Фото на превью k.boutique1/instagram
По материалам Wiki How, stylecaster, lollipuff