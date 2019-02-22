22 необычные коллекции, увидев которые нам захотелось начать что-то собирать
Каждый из нас когда-либо собирал памятные магнитики, марки или монеты. Но часто собирательство так и остается просто хобби. Однако есть те, для кого коллекционирование становится самой настоящей страстью и смыслом жизни. Кто-то собирает карандашные огрызки, а кто-то — яйца динозавров. Так что если вам захотелось создать коллекцию, но вы пока не решили, что именно собирать, в данной статье вы найдете много новых идей.
AdMe.ru выбрал самые странные коллекции, владельцы которых слишком увлеклись своим хобби.
1. Все игры Nintendo, выпущенные с 1985 по 2000 год
2. «Друг собирает упаковки от чипсов Pringles»
3. У Мэрилин Мэнсфилд более 300 ультрареалистичных кукол
4. «У моих бабушки и дедушки есть все номера National Geographic начиная с февраля 1921 года»
5. Дэрил Дэвис, оказавший поддержку десяткам членов KKK, показывает всю одежду, отданную ему
6. «Мои игры наконец-то красиво выставлены! Жена удивила меня заказанными полками в качестве подарка к юбилею сегодня»
7. «Самая старая монета в моей коллекции была сделана еще до Иисуса»
«Старинная греческая монета. Около 359−336 до н. э. Король Филипп II».
8. «Яйца динозавров в коллекции моего друга. Как фанат динозавров, я без ума!»
9. Любитель осиных гнезд
10. Обладатель самой большой в мире коллекции компьютерных игр стоимостью $ 700 000
11. «Остатки карандашей моего отца-редактора»
12. «Коллекция инструментов моего дедушки- перфекциониста»
13. Разноцветные пески пустыни Сахара
14. «10 лет назад, когда мне было 22 года, я купил пачку карточек с покемонами. Моя подруга подумала, что они милые, и мы начали их собирать. Теперь она моя жена и у нас есть более 7 000 из 10 000+ существующих. Нам нравится смотреть фильмы, пока мы организуем папки для новых карточек»
15. «Я провела вечер субботы, демонстрируя мои метеориты в своем самом космическом платье»
16. «Мой жених собирает разные рулетки»
17. Самый большой фанат покемонов
18. «Я убирался в шкафу и обнаружил странную коллекцию моего соседа по комнате. Вы не поверите, насколько нервничала наша собака»
19. Серьезная коллекция игрушечных машинок
20. «Я собираю ластики в виде еды»
21. «Постоянно думаю о новых кедах»
22. «Уже 10 лет я коллекционирую миниатюрные здания из стран, которые я посетил»
Фото на превью RepostFromAYearAgo / Reddit