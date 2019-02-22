22 необычные коллекции, увидев которые нам захотелось начать что-то собирать

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Каждый из нас когда-либо собирал памятные магнитики, марки или монеты. Но часто собирательство так и остается просто хобби. Однако есть те, для кого коллекционирование становится самой настоящей страстью и смыслом жизни. Кто-то собирает карандашные огрызки, а кто-то — яйца динозавров. Так что если вам захотелось создать коллекцию, но вы пока не решили, что именно собирать, в данной статье вы найдете много новых идей.

AdMe.ru выбрал самые странные коллекции, владельцы которых слишком увлеклись своим хобби.

1. Все игры Nintendo, выпущенные с 1985 по 2000 год

2. «Друг собирает упаковки от чипсов Pringles»

3. У Мэрилин Мэнсфилд более 300 ультрареалистичных кукол

4. «У моих бабушки и дедушки есть все номера National Geographic начиная с февраля 1921 года»

5. Дэрил Дэвис, оказавший поддержку десяткам членов KKK, показывает всю одежду, отданную ему

6. «Мои игры наконец-то красиво выставлены! Жена удивила меня заказанными полками в качестве подарка к юбилею сегодня»

7. «Самая старая монета в моей коллекции была сделана еще до Иисуса»

«Старинная греческая монета. Около 359−336 до н. э. Король Филипп II».

8. «Яйца динозавров в коллекции моего друга. Как фанат динозавров, я без ума!»

9. Любитель осиных гнезд

10. Обладатель самой большой в мире коллекции компьютерных игр стоимостью $ 700 000

11. «Остатки карандашей моего отца-редактора»

12. «Коллекция инструментов моего дедушки- перфекциониста»

13. Разноцветные пески пустыни Сахара

14. «10 лет назад, когда мне было 22 года, я купил пачку карточек с покемонами. Моя подруга подумала, что они милые, и мы начали их собирать. Теперь она моя жена и у нас есть более 7 000 из 10 000+ существующих. Нам нравится смотреть фильмы, пока мы организуем папки для новых карточек»

15. «Я провела вечер субботы, демонстрируя мои метеориты в своем самом космическом платье»

16. «Мой жених собирает разные рулетки»

17. Самый большой фанат покемонов

18. «Я убирался в шкафу и обнаружил странную коллекцию моего соседа по комнате. Вы не поверите, насколько нервничала наша собака»

19. Серьезная коллекция игрушечных машинок

20. «Я собираю ластики в виде еды»

21. «Постоянно думаю о новых кедах»

22. «Уже 10 лет я коллекционирую миниатюрные здания из стран, которые я посетил»