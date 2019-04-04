22-летняя модель с синдромом Дауна намерена стать «ангелом» Victoria’s Secret и изменить представление о красоте

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Мадлен Стюарт (Madeline Stuart) — австралийская модель, в которой есть нечто особенное, что выделяет ее среди других девушек на подиуме. У нее миллионы подписчиков, она снималась для Vogue, Cosmopolitan и NY Times, участвовала в показах по всему миру, а ее уникальная история стала источником вдохновения для тысяч людей. Решив стать профессиональной моделью, эта девушка стремилась сделать абсолютно все ради своей мечты. И даже синдрому Дауна не удалось ее остановить.

Мы в AdMe.ru абсолютно очарованы этой историей, и нам не терпится рассказать о ней своим читателям.

Когда мама Мэдди взяла ее на показ мод в 2014 году, девушка сказала: «Мам, я модель». Розанна знала, что для ее дочери это будет проблематично, ведь конкуренция в этой области крайне высока и сотни девушек мечтают оказаться на подиуме. Но, как любой родитель, она хотела, чтобы ее дочь была счастлива. Чтобы претворить мечту в жизнь, Мадлен сбросила более 20 кг. По ее словам, тогда она ненавидела даже ходить, но ее стремление стать моделью побудило ее полностью изменить свой образ жизни. И эта перемена просто поразительна.

Неудивительно, что с такой самоотдачей Мадлен быстро превратилась в профессиональную супермодель: она оказалась просто самородком. Ее первое появление на подиуме состоялось в 2015 году. Теперь девушка является первой супермоделью в мире с синдромом Дауна, а журнал Forbes даже назвал ее «прорывом № 1». Она выступала на неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Сейчас Мадлен участвует в 18 шоу за сезон. «Ей не нужно настраиваться. Она уже ко всему готова», — говорит мама Мэдди.

Карьера Мадлен — это нечто большее, чем просто ходьба по подиуму. Девушка стала источником вдохновения и примером для подражания для тысяч людей в Австралии и по всему миру. «Сама по себе инвалидность еще не означает, что вы не можете воплотить свою мечту в реальность», — считает мама Мадлен.

«Она здесь, чтобы изменить мир, изменить общество и изменить нас. Она здесь, чтобы показать нам, что люди с синдромом Дауна прекрасны и что они могут стать успешными и известными. Вот почему мы делаем это. Такие люди, как Мадлен, привносят цвет в этот мир», — убеждена мама Мэдди. Сегодня, в условиях интереса к разнообразию в индустрии моды и других сферах, Мадлен может стать лицом практически любого продукта, бренда или маркетинговой кампании.

К сожалению, здоровье Мэдди все еще доставляет ей неприятности. В конце 2018 года ей пришлось провести некоторое время в больнице. Операция — это всегда большой стресс, но теперь Мэдди снова вернулась на подиум. «Когда вы поднимаетесь по лестнице успеха, всегда будет несколько стеклянных потолков, которые нужно пробить». Хорошо сказано, Мэдди, ты и правда потрясающая!

Мадлен говорит, что у нее есть еще одна большая мечта — попасть на шоу Victoria’s Secret и стать первым «ангелом» с синдромом Дауна. Учитывая решимость девушки и ее стремление к успеху, мы не очень удивимся, если однажды так и произойдет. Никогда не говори никогда.