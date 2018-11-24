22 исторических фото, от которых у вас закружится голова
Пожалуй, каждому из нас хотя бы раз хотелось побывать в прошлом, о котором мы знаем лишь из художественных произведений и фильмов. Увы, машина времени пока не изобретена. Зато у нас есть прекрасная возможность заглянуть в жизнь наших предков посредством фотографий и убедиться в том, что скучать им не приходилось.
Например, президент США катался на лосе, подростки устраивали челленджи покруче нынешних, стоматологический кабинет был еще страшнее костюмов на Хеллоуин, а за очень скромный по нынешним меркам купальный костюм даже мужчины могли получить штраф.
AdMe.ru подготовил новую порцию исторических фотографий, на которых запечатлены яркие моменты из жизни как известных персон, так и простых людей.
В XIX веке Хеллоуин был по-настоящему страшным
Да и Пасха тоже была не для слабонервных. Если вы еще не догадались, то этот пушистый монстр — пасхальный кролик
Впрочем, на свете есть вещи пострашнее кролика. Например, это викторианское стоматологическое кресло
Довольно странное развлечение начала XX века — гонки на свиньях
Кстати, президент Теодор Рузвельт предпочитал другой «транспорт» — лося
Солдаты выстроились в форме лошадиной головы, чтобы почтить память всех лошадей, павших во время Первой мировой войны
Отчаянные гольфисты в строящемся здании, Лос-Анджелес, 1927
Веселые студенты-медики в 1920-х
Лавка мясника накануне Дня благодарения в США, 1938
Голландский полицейский выписывает штраф мужчине за неприличный купальный костюм
Автомобили в снежном плену в Айдахо, 1952
Эта роторная карусель создавала центробежную силу, от которой люди «прилипали» к стене, после чего пол автоматически убирался. Позже аттракцион сочли опасным и закрыли
Сейчас это вызывает удивление, но в не столь отдаленном прошлом большие семьи вовсе не были редкостью
Будни типичной мамы-домохозяйки в 1955 году
Если вам приведут в пример женщин 1960-х, которые всегда успевали сделать не только домашние дела, но и прическу, то просто покажите им это фото
Жутковатая семейка енотов, которая 30 лет назад наведалась в туристический лагерь и изрядно всех напугала
Учитель математики объясняет ученикам принцип катания на серфе
Вы можете быть очень круты, но вам никогда не сравниться с Фредди Меркьюри верхом на Дарте Вейдере
Хотя нет, берем свои слова обратно. Вот советский полярник, который кормит белую медведицу сгущенкой, в то время как медвежонок обнимает его за ногу
Еще один образец крутизны — юный Рэмбо из 1985 года
Надеемся, что этот мальчик не был прототипом хулигана Джуниора из «Трудного ребенка»
Мы жалуемся на подростков, которые участвуют в опасных челленджах. Но ведь их родители делали примерно то же самое, вот только интернета у них не было