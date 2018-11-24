22 исторических фото, от которых у вас закружится голова

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Пожалуй, каждому из нас хотя бы раз хотелось побывать в прошлом, о котором мы знаем лишь из художественных произведений и фильмов. Увы, машина времени пока не изобретена. Зато у нас есть прекрасная возможность заглянуть в жизнь наших предков посредством фотографий и убедиться в том, что скучать им не приходилось. Например, президент США катался на лосе, подростки устраивали челленджи покруче нынешних, стоматологический кабинет был еще страшнее костюмов на Хеллоуин, а за очень скромный по нынешним меркам купальный костюм даже мужчины могли получить штраф.

AdMe.ru подготовил новую порцию исторических фотографий, на которых запечатлены яркие моменты из жизни как известных персон, так и простых людей.

В XIX веке Хеллоуин был по-настоящему страшным

Да и Пасха тоже была не для слабонервных. Если вы еще не догадались, то этот пушистый монстр — пасхальный кролик

Впрочем, на свете есть вещи пострашнее кролика. Например, это викторианское стоматологическое кресло

Довольно странное развлечение начала XX века — гонки на свиньях

Кстати, президент Теодор Рузвельт предпочитал другой «транспорт» — лося

Солдаты выстроились в форме лошадиной головы, чтобы почтить память всех лошадей, павших во время Первой мировой войны

Отчаянные гольфисты в строящемся здании, Лос-Анджелес, 1927

Веселые студенты-медики в 1920-х

Лавка мясника накануне Дня благодарения в США, 1938

Голландский полицейский выписывает штраф мужчине за неприличный купальный костюм

Автомобили в снежном плену в Айдахо, 1952

Эта роторная карусель создавала центробежную силу, от которой люди «прилипали» к стене, после чего пол автоматически убирался. Позже аттракцион сочли опасным и закрыли

Сейчас это вызывает удивление, но в не столь отдаленном прошлом большие семьи вовсе не были редкостью

Будни типичной мамы-домохозяйки в 1955 году

Если вам приведут в пример женщин 1960-х, которые всегда успевали сделать не только домашние дела, но и прическу, то просто покажите им это фото

Жутковатая семейка енотов, которая 30 лет назад наведалась в туристический лагерь и изрядно всех напугала

Учитель математики объясняет ученикам принцип катания на серфе

Вы можете быть очень круты, но вам никогда не сравниться с Фредди Меркьюри верхом на Дарте Вейдере

Хотя нет, берем свои слова обратно. Вот советский полярник, который кормит белую медведицу сгущенкой, в то время как медвежонок обнимает его за ногу

Еще один образец крутизны — юный Рэмбо из 1985 года

Надеемся, что этот мальчик не был прототипом хулигана Джуниора из «Трудного ребенка»