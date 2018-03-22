22 доказательства того, что бабушки и дедушки в молодости отрывались покруче нас

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У наших любимых бабушек и дедушек тоже когда-то была молодость: как и мы, они ходили на дискотеки, веселились с друзьями, совершали тонну глупостей и влюблялись. Благодаря фотографиям у нас есть крутая возможность «сесть» в «машину времени» и взглянуть на беззаботную юность людей в прошлом.

AdMe.ru предлагает окунуться в прошлое и убедиться в том, что и 30, и 50 лет назад люди умели отрываться на все сто.

1. «Бабушка и дедушка на свидании, 1960-е»

2. «Моя бабушка всегда умела получать удовольствие от жизни. Фото сделано в 50-е годы»

3. «Мой дедушка со своим домашним енотом Стинки, 50-е»

4. «Совсем недавно моя бабушка скончалась от рака. Это одна из моих самых любимых ее фотографий»

5. «Мой дедуля корчит рожи в конце 50-х»

6. «Бабуля показала, как выглядел дедушка в мои годы. Чувствую себя лузером»

7. «Дедушка во время службы во Вьетнаме, 1970-е»

8. «Мой модный дедушка за рулем мотоцикла»

9. «Красавица бабуля и ее ирландский волкодав, 1974»

10. «Дедушка хвастается только что выловленными морскими гадами, 40-е»

11. «Моя бабушка управляла вертолетом во время службы в армии»

12. «В прошедшую пятницу дедушке стукнуло 90 лет. Снимок сделан в 50-е годы, и здесь он просто дьявольски хорош»

13. «Моя бабушка, Анита Колби, позирует вместе с манекенами, точь-в-точь похожими на нее, 1954»

14. «Понимаю, что никогда не стану таким же классным, как мои бабушка с дедушкой. На снимке они в 1949 году»

15. «Мой невероятно крутой дед»

16. «Моя прапрабабушка, родившаяся аж в 1899 году. Никогда ее не видел, но она была легендой, это точно»

17. «Мой прадедушка на снимке только что вернулся из Европы и работает главным инженером завода»

18. «Моя бабуля была хиппи, 70-е»

19. «Мой стиляга дедушка, 1955»

20. «Дедушка где-то в начале 70-х, наслаждается единением с природой»

21. «Мои невероятные бабушка и дедушка в далеком 1952 году»

22. «Свадьба бабушки и дедушки, 1956 год. Дедуля сейчас нездоров, но любит бабушку все так же крепко, как и прежде!»

А у вас есть классные архивные снимки ваших родственников? Делитесь в комментариях, и лучшие из них мы обязательно добавим в следующий пост.