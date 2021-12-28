22 человека, прочитав посты которых захочется уплетать мандарины и слушать новогодние песни

Когда мы были детьми, нам создавали ощущение новогоднего праздника взрослые. Мы выросли, и самим себе удается сотворить такую же атмосферу не всегда. Мы в редакции понимаем, что заботы, дела, житейские проблемы нередко не дают почувствовать радость Нового года. Поэтому вот что задумали.

AdMe.ru окунулся в новогоднее настроение с головой, пролистал соцсети и взял оттуда забавные истории, юморные фотографии, душевные шутки и ностальгические воспоминания, чтобы вам было легче ощутить, что Новый год совсем близко.

1. «Уже 5-й год мы с друзьями приходим в наш местный универмаг и делаем вот такие рождественские фотографии прямо в магазине»

2. Идеальный список желаний

3. Однозначно что-то пора менять

4. «Наша сушилка вышла из строя»

5. Ох уж эта родительская любовь

6. Кажется, главная миссия бабушек — баловать. Причем в любом возрасте

7. «Решила сделать гот-фото с Сантой в торговом центре. Получилось великолепно. Я — вот эта блондинка, которой за 30»

8. Инструкция по применению для всех хозяек

9. «Письмо Деду Морозу. Пришлось ехать и покупать. Правда, Chanel рановато — нашла духи по возрасту»

10. А вы пишете письма Деду Морозу?

11. «Мы с моим соседом Снеготоро желаем всем счастливого Нового года!»

12. Правда о зимнем волшебнике раскрыта

13. В любом деле нужны тренировки

14. «Мое любимое новогоднее украшение в доме»

15. В Новый год все праздничное

16. Вот у кого можно поучиться загадывать желания

17. «Это елка моего соседа. Он сказал, что оставалась только такая»

18. Кто делает так же?

19. Не поспоришь

20. «Выпекаем в этом году рождественских пряничных человечков — ниндзя»

21. Лучший подарок — с душой

22. Некоторые вещи словно специально созданы для новогодних каникул