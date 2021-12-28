22 человека, прочитав посты которых захочется уплетать мандарины и слушать новогодние песни
Когда мы были детьми, нам создавали ощущение новогоднего праздника взрослые. Мы выросли, и самим себе удается сотворить такую же атмосферу не всегда. Мы в редакции понимаем, что заботы, дела, житейские проблемы нередко не дают почувствовать радость Нового года. Поэтому вот что задумали.
AdMe.ru окунулся в новогоднее настроение с головой, пролистал соцсети и взял оттуда забавные истории, юморные фотографии, душевные шутки и ностальгические воспоминания, чтобы вам было легче ощутить, что Новый год совсем близко.
1. «Уже 5-й год мы с друзьями приходим в наш местный универмаг и делаем вот такие рождественские фотографии прямо в магазине»
2. Идеальный список желаний
3. Однозначно что-то пора менять
4. «Наша сушилка вышла из строя»
5. Ох уж эта родительская любовь
6. Кажется, главная миссия бабушек — баловать. Причем в любом возрасте
7. «Решила сделать гот-фото с Сантой в торговом центре. Получилось великолепно. Я — вот эта блондинка, которой за 30»
8. Инструкция по применению для всех хозяек
9. «Письмо Деду Морозу. Пришлось ехать и покупать. Правда, Chanel рановато — нашла духи по возрасту»
10. А вы пишете письма Деду Морозу?
11. «Мы с моим соседом Снеготоро желаем всем счастливого Нового года!»
12. Правда о зимнем волшебнике раскрыта
13. В любом деле нужны тренировки
14. «Мое любимое новогоднее украшение в доме»
15. В Новый год все праздничное
16. Вот у кого можно поучиться загадывать желания
17. «Это елка моего соседа. Он сказал, что оставалась только такая»
18. Кто делает так же?
19. Не поспоришь
20. «Выпекаем в этом году рождественских пряничных человечков — ниндзя»
21. Лучший подарок — с душой
22. Некоторые вещи словно специально созданы для новогодних каникул
Расскажите, как вы создаете новогоднее настроение. Оно у вас уже есть или еще в пути?
Фото на превью Princessbrainwave / Reddit
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