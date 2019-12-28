Посмотрите, как выглядели знаменитые дети и их родители в одном возрасте
Наследственность бывает настолько сильной, что подросшие дети выглядят копиями мам и пап, а заодно идут по их стопам в профессиональной сфере. Но иногда другой образ жизни и возможности современной косметологии сильно меняют лицо, и тогда сходство слабеет. Наблюдать за такими изменениями порой очень любопытно.
Мы в AdMe.ru порылись в архивах и нашли снимки знаменитых родителей и детей в одном возрасте.
1. Хулио и Энрике Иглесиасы, 37 лет
2. Уилл и Джейден Смиты, 21 год
3. Кэрри Фишер и Билли Лурд, 23 года
4. Кирк и Майкл Дугласы, 39 лет
5. Джон и Джулиан Ленноны, 37 лет
6. Принцы Чарльз и Гарри, 32 года
7. Арнольд и Патрик Шварценеггеры, 23 года
8. Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур, 48 лет
9. Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп, 20 лет
10. Кейт Мосс и Лила Грэйс Мосс-Хэк, 17 лет
11. Стивен Кинг и Джо Хилл, 41 год
12. Роберт и Крис Пайны, 35 лет
13. Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн, 26 лет
14. Маршелин Бертран и Анджелина Джоли, 25 лет
15. Галина Логинова и Милла Йовович, 23 года
16. Лиза Боне и Зои Кравиц, 27 лет
17. Мелани Гриффит и Дакота Джонсон, 27 лет
18. Деми Мур и Румер Уиллис, 20 лет
19. Нена фон Шлебрюгге и Ума Турман, 20 лет
20. Блайт Даннер и Гвинет Пэлтроу, 27 лет
21. Голди Хоун и Кейт Хадсон, 25 лет
Сильно ли вы похожи на своих родителей в том же возрасте, в каком вы сейчас?