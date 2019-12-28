Посмотрите, как выглядели знаменитые дети и их родители в одном возрасте

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Наследственность бывает настолько сильной, что подросшие дети выглядят копиями мам и пап, а заодно идут по их стопам в профессиональной сфере. Но иногда другой образ жизни и возможности современной косметологии сильно меняют лицо, и тогда сходство слабеет. Наблюдать за такими изменениями порой очень любопытно.

Мы в AdMe.ru порылись в архивах и нашли снимки знаменитых родителей и детей в одном возрасте.

1. Хулио и Энрике Иглесиасы, 37 лет

2. Уилл и Джейден Смиты, 21 год

3. Кэрри Фишер и Билли Лурд, 23 года

4. Кирк и Майкл Дугласы, 39 лет

5. Джон и Джулиан Ленноны, 37 лет

6. Принцы Чарльз и Гарри, 32 года

7. Арнольд и Патрик Шварценеггеры, 23 года

8. Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур, 48 лет

9. Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп, 20 лет

10. Кейт Мосс и Лила Грэйс Мосс-Хэк, 17 лет

11. Стивен Кинг и Джо Хилл, 41 год

12. Роберт и Крис Пайны, 35 лет

13. Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн, 26 лет

14. Маршелин Бертран и Анджелина Джоли, 25 лет

15. Галина Логинова и Милла Йовович, 23 года

16. Лиза Боне и Зои Кравиц, 27 лет

17. Мелани Гриффит и Дакота Джонсон, 27 лет

18. Деми Мур и Румер Уиллис, 20 лет

19. Нена фон Шлебрюгге и Ума Турман, 20 лет

20. Блайт Даннер и Гвинет Пэлтроу, 27 лет

21. Голди Хоун и Кейт Хадсон, 25 лет