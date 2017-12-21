21 пример того, как сильно меняется лицо после потери веса

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Начать худеть после Нового года — такой целью ежегодно задаются миллионы людей во всем мире. Для кого-то диеты и спорт — это возможность держать в тонусе и без того стройное тело. Но для многих похудение — заветная мечта, способная кардинально изменить жизнь. Конечно, все мы понимаем, что для достижения заметного результата нужно много работать. И лучшей мотивацией для этого может стать пример других людей. AdMe.ru нашел тех, кто изменил себя до неузнаваемости. Особенно нас поразило, как преобразились их лица.

Скинул более 90 кг за 3 года

Потеряла 76 кг всего за 11 месяцев

Стоило похудеть на 17 кг — и уже совсем другое лицо

Этот парень поставил себе цель скинуть 119 кг. Кажется, он превзошел собственные ожидания

За 1,5 года она избавилась от 55 кг. И уже более 3 лет поддерживает свой идеальный вес

Эта парочка решила привести себя в форму после рождения ребенка. За год жена сбросила 25 кг, а муж — 14

Не верю, что этот красавчик справа был таким! Разница в 61 кг

Фантастическое преображение! Минус 238 кг!

Сбросил 55 кг

За год избавился от 113 лишних кг

Потратила 5 лет на то, чтобы скинуть 36 кг

Решил подтянуться к свадьбе. Убрал 65 кг лишнего веса!

А эти ребята стали сбрасывать вес уже после свадьбы. Вдвоем потеряли 177 кг

7 лет работы над собой — и 50 кг как не бывало! Так же, как и длинных волос

Сбросила почти 47 кг за 11 месяцев

А этот парень избавился от 63,5 кг

Девушка скинула более 40 кг. И вновь потеря веса налицо!

Она изменилась до неузнаваемости за 5 лет и предпочитает не задумываться о том, сколько лишних килограммов было в ее жизни

За 11 месяцев стала меньше на 75 кг — ровно наполовину своего предыдущего веса

Те 67 кг явно были ей не к лицу

Сложно поверить, но это одна и та же девушка. Только с разницей в 55 кг

Все-таки недаром говорят, что лицо — это визитная карточка человека. А есть ли у вас знакомые, которые смогли так себя изменить?