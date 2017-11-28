20+ остроумных пользователей снова раздают друг другу бесполезные советы
На волне популярности интернет-хитростей и лайфхаков нашлись люди, которые решили поиронизировать над ними. Они просто публикуют антисоветы бестолкового содержания ради шутки.
AdMe.ru не рекомендует пользоваться этими «гениальными» хитростями в жизни, а вот почитать их для поднятия настроения — самое оно.
Надоело кипятить воду каждый вечер? Нагрейте в начале недели литров 10 и заморозьте на будущее
Раковина полна грязной посуды? Положите немного чистой посуды в сушилку — теперь все выглядит так, будто вы работаете над этим
Если вы одиноки, посмотрите на ночь ужастик. Вам будет казаться, что в квартире есть еще кто-то
Если шины поистерлись, обновите их с помощью маркера
Вы знали, что на самом деле вам нужно закрепить только один угол простыни?
Нет фонарика в телефоне? Сфотографируйте солнце и используйте это фото, чтобы освещать себе путь в темноте
Если лень мыть чашку, сделайте ее из сладкого перца
Лед для напитков всегда кончается не вовремя. Используйте вместо него замороженные овощи
А вместо держалки для макарон — змею
Утром всегда не хватает времени. Попробуйте завтракать и чистить зубы одновременно, добавляя зубную пасту в еду
Если вы оставите дворники машины поднятыми, инспектор не засунет под них квитанцию о штрафе и ваши деньги будут спасены
Подогрейте мобильник в микроволновке, чтобы продезинфицировать его
Питаться трижды в день дорого — вставайте как можно позже, пропускайте завтрак и таким образом экономьте
Плохой день? Бывает! Наденьте темные очки — теперь у вас плохой вечер
Всего одна деталь, и компьютер будет работать быстрее
Яйца очень полезны, но их надоедает есть часто. Добавьте к ним масла, шоколада, муки, сахара и запеките. Теперь их не скучно есть каждый день
Вот так одним росчерком маркера можно повысить свой статус
Если не можете позволить себе очки виртуальной реальности, просто закройте глаза и представляйте что угодно
Перчатка, заполненная теплой водой, поможет создать иллюзию, что вы не одиноки
Трехцветный маникюр — это не сложно, если есть зубная паста
Нет волос? Нарисуйте их! Или сделайте тату
Фото на превью tehnopolis