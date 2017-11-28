20+ остроумных пользователей снова раздают друг другу бесполезные советы

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На волне популярности интернет-хитростей и лайфхаков нашлись люди, которые решили поиронизировать над ними. Они просто публикуют антисоветы бестолкового содержания ради шутки. AdMe.ru не рекомендует пользоваться этими «гениальными» хитростями в жизни, а вот почитать их для поднятия настроения — самое оно.

Надоело кипятить воду каждый вечер? Нагрейте в начале недели литров 10 и заморозьте на будущее

Раковина полна грязной посуды? Положите немного чистой посуды в сушилку — теперь все выглядит так, будто вы работаете над этим

Если вы одиноки, посмотрите на ночь ужастик. Вам будет казаться, что в квартире есть еще кто-то

Если шины поистерлись, обновите их с помощью маркера

Вы знали, что на самом деле вам нужно закрепить только один угол простыни?

Нет фонарика в телефоне? Сфотографируйте солнце и используйте это фото, чтобы освещать себе путь в темноте

Если лень мыть чашку, сделайте ее из сладкого перца

Лед для напитков всегда кончается не вовремя. Используйте вместо него замороженные овощи

А вместо держалки для макарон — змею

Утром всегда не хватает времени. Попробуйте завтракать и чистить зубы одновременно, добавляя зубную пасту в еду

Если вы оставите дворники машины поднятыми, инспектор не засунет под них квитанцию о штрафе и ваши деньги будут спасены

Подогрейте мобильник в микроволновке, чтобы продезинфицировать его

Питаться трижды в день дорого — вставайте как можно позже, пропускайте завтрак и таким образом экономьте

Плохой день? Бывает! Наденьте темные очки — теперь у вас плохой вечер

Всего одна деталь, и компьютер будет работать быстрее

Яйца очень полезны, но их надоедает есть часто. Добавьте к ним масла, шоколада, муки, сахара и запеките. Теперь их не скучно есть каждый день

Вот так одним росчерком маркера можно повысить свой статус

Если не можете позволить себе очки виртуальной реальности, просто закройте глаза и представляйте что угодно

Перчатка, заполненная теплой водой, поможет создать иллюзию, что вы не одиноки

Трехцветный маникюр — это не сложно, если есть зубная паста

Нет волос? Нарисуйте их! Или сделайте тату