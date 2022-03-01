20 звездных примеров того, что цвет глаз влияет на внешность гораздо сильнее, чем мы думали

Зачастую знаменитости — настоящие мастера перевоплощений. К примеру, актерам, чтобы сыграть очередного персонажа, приходится менять не только прическу или одежду, но иногда даже черты лица. И порой достаточно лишь небольшого грима, чтобы артист изменился до неузнаваемости.

Вот мы в AdMe.ru подумали и решили поменять звездам всего одну деталь — цвет глаз, чтобы посмотреть, насколько сильно они преобразятся. В коллажах на фото слева селебрити представлены со своим родным цветом глаз, а справа — с новым.

Кристен Стюарт

Ева Грин

Элизабет Дебики

Марго Робби

Зоуи Дешанель

Эмма Уотсон

Сиенна Миллер

Джулия Стайлз

Кирстен Данст

Натали Дормер

Кейт Бекинсейл

Алисса Милано

Мила Кунис

Кейли Куоко

Леди Гага

Блейк Лайвли

Меган Фокс

Лили Коллинз

Александра Даддарио

Кристина Агилера