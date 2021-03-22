20+ звездных мужчин, которых борода изменила так, что теперь их и родная мама не узнает
Мы привыкли к тому, что в мире киноиндустрии внешний вид актеров может меняться до неузнаваемости. Талант гримеров и современные технологии помогают убрать годы или добавляют их, превращают человека в волшебное существо или другую личность. Но иногда даже простая прическа, борода или усы могут совершенно изменить внешность и сделать мужчину незнакомцем.
Мы в AdMe.ru нашли известных актеров, которые не боятся экспериментировать с собственной внешностью и на съемочной площадке, и в реальной жизни. А в качестве бонуса выбрали настоящего хамелеона Ника Оффермана, который постоянно меняет свой образ.
Том Харди
Дэниел Крейг
Майкл Дуглас
Генри Кавилл
Джаред Лето
Бредли Купер
Кристиан Бейл
Крис Пайн
Хью Джекман
Роберт Паттинсон
Эдриен Броуди
Джона Хилл
Оскар Айзек
Марк Руффало
Хоакин Феникс
Чарли Ханнэм
Дэниел Рэдклифф
Себастиан Стэн
Джейсон Момоа
Карл Урбан
Донал Глисон
Том Хиддлстон
Бонус: Ник Офферман
А кого бы в этот список добавили вы?
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