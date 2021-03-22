20+ звездных мужчин, которых борода изменила так, что теперь их и родная мама не узнает

Мы привыкли к тому, что в мире киноиндустрии внешний вид актеров может меняться до неузнаваемости. Талант гримеров и современные технологии помогают убрать годы или добавляют их, превращают человека в волшебное существо или другую личность. Но иногда даже простая прическа, борода или усы могут совершенно изменить внешность и сделать мужчину незнакомцем.