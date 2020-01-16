20 звезд, которые не стесняются носить дешевую одежду (И выглядят великолепно)
Мир привык любоваться знаменитыми женщинами в шикарных нарядах от лучших модных домов. Но времена меняются, и звезды первой величины становятся все ближе и ближе к нам. Сегодня популярные актрисы, певицы и модели не вкладывают заоблачные суммы в свой гардероб и спокойно появляются на публике в недорогой одежде.
Мы в AdMe.ru уверены, что, имея хороший вкус, можно создать удачный наряд даже при минимальном бюджете. Героини нашей подборки — известные персоны, которые совсем не брезгуют вещами из масс-маркета и при этом выглядят великолепно.
1. Эмили Ратаковски
2. Королева Летисия
3. Келли Осборн
4. Зендая
5. Диана Крюгер
Сверху: костюм Forever 21 за ₽ 2 800; снизу: жакет H&M за ₽ 3 400
6. Кайли Дженнер
Сверху: платье PrettyLittleThing за ₽ 2 700; снизу: платье H&M за ₽ 3 300
7. Меган Маркл
Слева: платье Marks & Spenser за ₽ 4 200; cправа: платье Aritzia за ₽ 3 000
8. Милла Йовович
Сверху: блузка Forever 21 за ₽ 1 200; снизу: платье H&M за ₽ 4 700
9. Эмма Робертс
10. Аврил Лавин
Сверху: платье Abbey Dawn за ₽ 3 100; снизу: футболка Abbey Dawn за ₽ 800 и юбка Abbey Dawn за ₽ 620
11. Эми Адамс
Платье Vince Camuto за ₽ 3 100
12. Дженнифер Лопес
Слева: брюки Forever 21 за ₽ 1 500; cправа: комбинезон Kohl’s за ₽ 2 200
13. Анджелина Джоли
14. Бейонсе
Платье Walmart за ₽ 1 100
15. Марго Робби
Платье Asos за ₽ 3 000
16. Элизабет Бэнкс
Сверху: кардиган Nasty Galaxy за ₽ 1 700; снизу: платье из секонд-хенда за ₽ 1 600
17. Наоми Уоттс
Топ Target за ₽ 1 200
18. Дрю Бэрримор
19. Энн Хэтэуэй
Сверху: платье Rose Bowl за ₽ 1 200; снизу: юбка из секонд-хенда за ₽ 4 400
20. Вайнона Райдер
Сверху: платье из секонд-хенда за ₽ 600; снизу: костюм H&M за ₽ 4 000
А как вы относитесь к тому, что в плане выбора одежды граница между знаменитостями и простыми смертными стирается?