20 звезд, которые не стесняются носить дешевую одежду (И выглядят великолепно)

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Мир привык любоваться знаменитыми женщинами в шикарных нарядах от лучших модных домов. Но времена меняются, и звезды первой величины становятся все ближе и ближе к нам. Сегодня популярные актрисы, певицы и модели не вкладывают заоблачные суммы в свой гардероб и спокойно появляются на публике в недорогой одежде.

Мы в AdMe.ru уверены, что, имея хороший вкус, можно создать удачный наряд даже при минимальном бюджете. Героини нашей подборки — известные персоны, которые совсем не брезгуют вещами из масс-маркета и при этом выглядят великолепно.

1. Эмили Ратаковски

Слева: платье Zara за ₽ 3 000; cправа: платье Rat & Boa за ₽ 3 500

2. Королева Летисия

Сверху: платье Zara за ₽ 4 400; снизу: платье Zara за ₽ 1 200

3. Келли Осборн

Сверху: платье H&M за ₽ 2 300; снизу: платье Stories за ₽ 3 100

4. Зендая

Слева: платье Daya за ₽ 2 300; справа: платье Macy’s за ₽ 1 976

5. Диана Крюгер

Сверху: костюм Forever 21 за ₽ 2 800; снизу: жакет H&M за ₽ 3 400

6. Кайли Дженнер

Сверху: платье PrettyLittleThing за ₽ 2 700; снизу: платье H&M за ₽ 3 300

7. Меган Маркл

Слева: платье Marks & Spenser за ₽ 4 200; cправа: платье Aritzia за ₽ 3 000

8. Милла Йовович

Сверху: блузка Forever 21 за ₽ 1 200; снизу: платье H&M за ₽ 4 700

9. Эмма Робертс

Слева: платье Topshop за ₽ 3 400; справа: платье Everlane за ₽ 2 900

10. Аврил Лавин

Сверху: платье Abbey Dawn за ₽ 3 100; снизу: футболка Abbey Dawn за ₽ 800 и юбка Abbey Dawn за ₽ 620

11. Эми Адамс

Платье Vince Camuto за ₽ 3 100

12. Дженнифер Лопес

Слева: брюки Forever 21 за ₽ 1 500; cправа: комбинезон Kohl’s за ₽ 2 200

13. Анджелина Джоли

Сверху: платье Wasteland за ₽ 1 600, снизу: топ Kayamiya за ₽ 930

14. Бейонсе

Платье Walmart за ₽ 1 100

15. Марго Робби

Платье Asos за ₽ 3 000

16. Элизабет Бэнкс

Сверху: кардиган Nasty Galaxy за ₽ 1 700; снизу: платье из секонд-хенда за ₽ 1 600

17. Наоми Уоттс

Топ Target за ₽ 1 200

18. Дрю Бэрримор

Сверху: платье Janine за ₽ 1 500; снизу: платье H&M за ₽ 4 900

19. Энн Хэтэуэй

Сверху: платье Rose Bowl за ₽ 1 200; снизу: юбка из секонд-хенда за ₽ 4 400

20. Вайнона Райдер

Сверху: платье из секонд-хенда за ₽ 600; снизу: костюм H&M за ₽ 4 000