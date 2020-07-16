20 звезд, которые умудряются носить дешевые вещи и выглядеть на миллион

Голливудские звезды — это люди, которые могут позволить себе практически любую одежду. «Одноразовые» платья люксовых брендов, дорогое белье или аксессуары, имеющие стоимость, которую сложно даже вообразить. Нередко знаменитости абсолютно не считают суммы, потраченные на свой внешний вид. Однако есть и те, кто предпочитает не выкидывать деньги на ветер и покупает вещи из масс-маркета.

Мы в AdMe.ru пересмотрели модные образы звезд и нашли тех, кто умеет одеваться не только модно, но и относительно бюджетно. В конце статьи вас ждет бонус, доказывающий, что дороже — не всегда лучше и красивее.

1. Миранда Керр

Слева: супермодель Миранда Керр на презентации бренда Wonderbra в красном кружевном платье H&M, которое все еще можно купить за € 47 (₽ 3 800).

Справа: Миранда Керр в платье H&M за $ 10 (₽ 700).

2. Сиара

На вечеринке Vanity Fair певица Сиара была одета в латексный топ Naked Wardrobe и шикарное платье от-кутюр. Стоимость топа — $ 28 (около ₽ 2 000).

3. Селена Гомес

Слева: Селена Гомес в аэропорту в топе Mango за $ 30 (₽ 2 100) и брюках того же бренда за $ 46 (₽ 3 200).

Справа: Селена Гомес в топе Forever 21 за $ 18 (около ₽ 1 200).

4. Хейли Бибер

Модель Хейли Бибер на Неделе моды в Париже в топе Meshki за $ 45 (₽ 3 200).

5. София Ричи

Модель София Ричи в топе Meshki за AU$ 45 (₽ 2 200).

6. Рошель Хьюмс

Британская певица и композитор Рошель Хьюмс в топе Zara за £ 8 (₽ 710).

Рошель Хьюмс в джинсах-кюлотах Zara, которые сейчас можно купить за £ 9,99 (₽ 890).

7. Руни Мара

Руни Мара на презентации фильма «Девушка с татуировкой дракона» в Токио. На актрисе кожаные легинсы ASOS за $ 44 (₽ 3 100).

8. Эмма Робертс

Слева: Эмма Робертс в платье H&M за $ 35 (₽ 2 500).

Справа: Эмма Робертс в футболке для регби Lou & Grey, которая сейчас стоит $ 59,5 (₽ 4 200).

9. Оливия Палермо

Слева: Оливия Палермо на премьере фильма «Защитник» в Нью-Йорке. На актрисе платье Zara стоимостью $ 75 (₽ 5 300).

Справа: Оливия Палермо на вручении премии Совета модельеров Америки. Актриса в платье из своей коллекции, выпущенной совместно с Banana Republic. Стоимость платья составляет примерно $ 100 (₽ 7 100).

10. Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли в боди Zara за £ 13 (₽ 1 150).

11. Сара Мишель Геллар

Сара Мишель Геллар на концерте «KIIS FM» iHeartRadio в принтованном платье Zara стоимостью $ 55 (₽ 3 900).

Сара Мишель Геллар в калифорнийском парке Disney California Adventure. На актрисе комбинезон Mother Safari за $ 25 (₽ 1 775).

12. Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски на презентации новой коллекции H&M в Нью-Йорке. Стоимость топа сейчас составляет $ 40 (₽ 2 800).

13. Королева Летисия

Королева Летисия носит клетчатый топ Zara за $ 40 (₽ 2 800).

Королева Летисия в комбинезоне Mango, стоимость которого сегодня составляет приблизительно £ 30 (₽ 2 700).

14. Ирина Шейк

Ирина Шейк на прогулке с ребенком в платье Mango за $ 60 (₽ 4 200).

15. Джиджи Хадид

Джиджи Хадид в хлопковой тунике H&M x Coachella на презентации коллекции. Стоимость платья сегодня составляет $ 24 (₽ 1 700).

16. Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон посещала детский центр в платье ASOS, которое сегодня можно купить за £ 24,5 (₽ 2 200).

Кейт Миддлтон во время прогулки с детьми в платье Zara за £ 40 (₽ 3 500).

17. Натали Портман

Слева: Натали Портман на церемонии «Оскар» 2017 года в платье TopShop за $ 30 (₽ 2 100).

Справа: Натали Портман на вечеринке Vanity Fair в платье H&M за $ 50 (₽ 3 550).

18. Риз Уизерспун

Риз Уизерспун в рубашке с цветочным принтом от Madewell, которую сегодня можно приобрести за $ 22 (₽ 1 500).

19. Тейлор Свифт

Слева: Тейлор Свифт в юбке и кроп-топе Aqua. Стоимость топа — $ 48 (₽ 3 400), юбки — $ 68 (₽ 4 800).

Справа: Тейлор Свифт на свидании в Нью-Йорке в костюме Missguided. Пиджак — $ 40 (₽ 2 800), шорты — $ 22 (₽ 1 500).

20. Диана Крюгер

Диана Крюгер на прогулке с ребенком в платье TopShop, которое сейчас стоит $ 37,5 (₽ 2 700).

Бонус: не всегда бюджетные платья выглядят хуже дизайнерских

Платье Натали Портман, в котором она появилась на вручении «Оскара» в 2017 году, считается одним из самых дешевых нарядов церемонии. А платье Кейт Уинслет для «Оскара» 2016 года — одним из самых дорогих. По данным Forbes, его стоимость равняется $ 50 000, что в рублях составляет примерно ₽ 3 550 000. Несмотря на стоимость, наряд звезды «Титаника» неоднократно подвергался критике — так, его сравнивали с блестящим мусорным мешком. Как показывает практика, высокая стоимость наряда не исключает вероятности модного провала.