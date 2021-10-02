20+ звезд, которые чертовски хороши в свете софитов, а в обычной жизни ничем не выделяются из толпы

Шикарные прически, яркий макияж и сногсшибательные наряды — вот что попадает в объективы камер на светских мероприятиях и заставляет нас восторженно вздыхать. А ведь звезды не выглядят так ежеминутно. Более того, зачастую их образы — это работа профессиональных стилистов.

Редакция AdMe.ru с любопытством рассмотрела роскошные платья и костюмы наших любимых звезд, а потом взглянула на их повседневные образы и поняла, что мы во многом похожи.

Гвен Стефани

Аня Тейлор-Джой

Дженнифер Лопес

Эмили Блант



Сара Полсон

Жюльет Бинош

Аманда Сейфрид

Джессика Альба

Николь Кидман

Эль Фэннинг

Кристен Стюарт

Натали Портман

Кэри Маллиган

Кэтрин Зета-Джонс

Мег Райан

Джулианна Мур

Сандра Буллок



Эмма Стоун

Гвинет Пэлтроу

Дженнифер Гарнер

Сальма Хайек