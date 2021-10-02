20+ звезд, которые чертовски хороши в свете софитов, а в обычной жизни ничем не выделяются из толпы
Шикарные прически, яркий макияж и сногсшибательные наряды — вот что попадает в объективы камер на светских мероприятиях и заставляет нас восторженно вздыхать. А ведь звезды не выглядят так ежеминутно. Более того, зачастую их образы — это работа профессиональных стилистов.
Редакция AdMe.ru с любопытством рассмотрела роскошные платья и костюмы наших любимых звезд, а потом взглянула на их повседневные образы и поняла, что мы во многом похожи.
Гвен Стефани
Аня Тейлор-Джой
Дженнифер Лопес
Эмили Блант
Сара Полсон
Жюльет Бинош
Аманда Сейфрид
Джессика Альба
Николь Кидман
Эль Фэннинг
Кристен Стюарт
Натали Портман
Кэри Маллиган
Кэтрин Зета-Джонс
Мег Райан
Джулианна Мур
Сандра Буллок
Эмма Стоун
Гвинет Пэлтроу
Дженнифер Гарнер
Сальма Хайек
А если бы вы были знаменитостью, как думаете, вас бы не слишком заботило, что скажут люди о вашей повседневной одежде?
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