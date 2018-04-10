20 знаменитостей, о родстве которых вы, скорее всего, ничего не знали
Ученые сходятся во мнении, что у каждого из нас есть общие предки. Это подтверждают герои нашей подборки — знаменитости, которые неожиданно оказались родственниками. Угадаете, кому из известных политиков приходится сестрой Мадонна?
AdMe.ru сделал подборку известных личностей, о родстве которых вы вряд ли подозревали. Если верить генетикам, среди них обязательно будут и ваши родственники.
1. Мерил Стрип и Брук Шилдс
Актрисы Мерил Стрип и Брук Шилдс приходятся друг другу двоюродными тетей и племянницей соответственно. У отца Мерил Стрип и мамы Брук Шилдс есть общие предки германского происхождения.
2. Мадонна и Селин Дион
Поп-дива Мадонна и канадская певица Селин Дион приходятся друг другу дальними сестрами. Изучение генеалогии и архивных записей показало, что общий предок Мадонны и Селин Дион — плотник, живший в XVII веке.
3. Мадонна и Хиллари Клинтон
У Мадонны в родственниках не только Селин Дион, но и кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Две сильные и интересные женщины приходятся друг другу одиннадцатиюродными сестрами. Хиллари Клинтон подтвердила это на шоу у Эллен Дедженерис (которая в 12-м колене является родственницей Кейт Миддлтон).
4. Барак Обама и Бен Аффлек
Бывший президент США тоже состоит в родстве с представителями искусства. Одним из звездных родственников Барака Обамы является актер, сценарист, режиссер и продюсер Бен Аффлек. Их общим предком (в 20-м колене) был Джон Сэвидж.
5. Брэд Питт и Барак Обама
А вот с Брэдом Питтом у Обамы родство более тесное, чем с Аффлеком. Актер и политик приходятся друг другу девятиюродными кузенами. Их общим предком был Эдвин Хикман, который также связан родством с Ее Величеством Елизаветой II и Мэрилин Монро.
6. Стивен Спилберг и Гвинет Пэлтроу
Знаменитый режиссер Стивен Спилберг приходится крестным отцом очаровательной Гвинет Пэлтроу. И они, как это принято среди родственников, часто проводят время вместе.
7. Антонио Бандерас и Дакота Джонсон
Антонио Бандерас был женат на Мелани Гриффит, которая воспитывала дочь Дакоту от брака с Доном Джонсоном. Кинематографическая карьера девушки началась с фильма «Женщина без правил», режиссером которого был ее отчим Антонио Бандерас.
8. Дэвид Бекхэм и Элизабет Херли
Дэвид Бекхэм и Лиз Херли приходятся друг другу кумовьями. Обаятельная Лиз Херли — крестная мама двух детишек Дэвида и Виктории Бекхэм. А крестным отцом сына Лиз стал Хью Грант.
9. Хоакин Феникс и Бен Аффлек
Младшая сестра Хоакина Феникса Саммер вышла замуж за Кейси Аффлека, младшего брата Бена. И теперь у них есть общие племянники.
10. Джейсон Момоа и Зои Кравиц
Для многих Джейсон Момоа — кхал самого большого дотракийского кхаласара Дрого, муж прекрасной Дейенерис Таргариен. И лишь немногие знают, что в реальной жизни Джейсон женат на актрисе Лизе Боне. У которой есть дочь от первого брака с Лени Кравицем Зои, молодая талантливая актриса и фотомодель. В отношениях между отчимом и падчерицей царит взаимпонимание.
Больше всего нас удивила пара родственников № 3. А вас?
Фото на превью Face to Face/Reporter/East News, Invision/East News