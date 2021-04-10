20 знаменитостей, которым обычные очки придают еще больше обаяния. Хотя куда уж больше
Обычно мы видим знаменитостей или на экранах, или на красных ковровых дорожках, и у многих из них уже есть определенный сложившийся образ. Но стоит только селебрити дополнить его таким небольшим аксессуаром, как очки, и весь облик звезды сразу же будто предстает в новом свете.
Мы в AdMe.ru решили узнать, кто из звезд любит иногда примерять очки. А в бонусе вас будет ждать Эмма Стоун, которая для роли серьезно преобразилась.
Джулия Робертс
Джиджи Хадид
Джейсон Момоа
Дженнифер Энистон
Брэд Питт
Кейт Бланшетт
Карли Клосс
Джозеф Гордон-Левитт
Деми Ловато
Дженнифер Лопес
Кит Харингтон
Кортни Кокс
Николь Кидман
Мэттью Макконахи
Ева Лонгория
Энн Хэтэуэй
Джаред Лето
Дрю Бэрримор
Алисса Милано
Бонус: перевоплощение Эммы Стоун для фильма «Битва полов»
Нам показалось, что в очках знаменитости выглядят более трогательными. А вы что думаете?
Фото на превью Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News, LILO / SIPA / East News
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