20 знаменитостей, которым обычные очки придают еще больше обаяния. Хотя куда уж больше

Обычно мы видим знаменитостей или на экранах, или на красных ковровых дорожках, и у многих из них уже есть определенный сложившийся образ. Но стоит только селебрити дополнить его таким небольшим аксессуаром, как очки, и весь облик звезды сразу же будто предстает в новом свете.