AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20 знаменитостей, которым обычные очки придают еще больше обаяния. Хотя куда уж больше

----
-

Обычно мы видим знаменитостей или на экранах, или на красных ковровых дорожках, и у многих из них уже есть определенный сложившийся образ. Но стоит только селебрити дополнить его таким небольшим аксессуаром, как очки, и весь облик звезды сразу же будто предстает в новом свете.

Мы в AdMe.ru решили узнать, кто из звезд любит иногда примерять очки. А в бонусе вас будет ждать Эмма Стоун, которая для роли серьезно преобразилась.

Джулия Робертс

Джиджи Хадид

Джейсон Момоа

Дженнифер Энистон

Брэд Питт

Кейт Бланшетт

Карли Клосс

Джозеф Гордон-Левитт

Деми Ловато

Дженнифер Лопес

Кит Харингтон

Кортни Кокс

Николь Кидман

Мэттью Макконахи

Ева Лонгория

Энн Хэтэуэй

Джаред Лето

Дрю Бэрримор

Алисса Милано

Бонус: перевоплощение Эммы Стоун для фильма «Битва полов»

Нам показалось, что в очках знаменитости выглядят более трогательными. А вы что думаете?

Фото на превью Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News, LILO / SIPA / East News
----
-
Поделиться этой статьёй