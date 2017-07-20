20 знаменитостей, которые вышли в свет в одинаковых нарядах

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Самое страшное для девушки, когда она собирается на торжественный вечер, — это прийти с кем-нибудь в одинаковом платье. Да и не только прийти, а даже просто иметь фотографии в одинаковых платьях.

AdMe.ru собрал именно такие примеры совпадений среди знаменитых красоток Голливуда. Как вы считаете, кто из каждой пары оказался в выигрыше?