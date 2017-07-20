20 знаменитостей, которые вышли в свет в одинаковых нарядах
Самое страшное для девушки, когда она собирается на торжественный вечер, — это прийти с кем-нибудь в одинаковом платье. Да и не только прийти, а даже просто иметь фотографии в одинаковых платьях.
AdMe.ru собрал именно такие примеры совпадений среди знаменитых красоток Голливуда. Как вы считаете, кто из каждой пары оказался в выигрыше?
10. Ферги vs. Джейн Фонда
9. Николь Кидман vs. Рэйчел Макадамс
8. Скарлетт Йоханссон vs. Дженнифер Лоуренс
7. Диана Крюгер vs. Роуз Бирн
6. Ким Кардашян vs. Софи Марсо
5. Сигурни Уивер vs. Джейми Ли Кёртис
4. Селена Гомес vs. Люси Хейл
3. Джули Боуэн vs. Ники Минаж
2. Рианна vs. Кендалл Дженнер
1. Ирина Шейк vs. Рита Ора
Фото на превью eastnews, rexfeatures