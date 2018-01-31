20+ знаменитостей, которые втайне комплексуют из-за внешности, в то время как поклонники хотят быть на них похожими

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Нам кажется, что у звезд Голливуда нет таких забот и проблем, как у нас. Они только и делают, что радуются жизни и блистают на красной дорожке. Пока мы восхищаемся красотой актеров, они оказывается, находят в себе изъяны.

AdMe.ru выбрал звезд, которые, как и все люди в мире, знают о своих недостатках, а иногда и придумывают их на ровном месте, но так же, как и мы, искренне переживают из-за них.

1. Анджелина Джоли

Главная отличительная особенность внешности Анджелины Джоли — ее чувственные пухлые губы. Девушки по всему миру стремятся быть похожими на знаменитую актрису и прибегают к помощи пластических хирургов, чтобы заполучить себе такие же. Анджелина же, напротив, считает, что природа наградила ее слишком большими губами.

2. Синди Кроуфорд

Американская супермодель Синди Кроуфорд с юности комплексует из-за своей слишком маленькой, по ее мнению, груди. Сейчас знаменитость не носит одежду с глубоким декольте, потому что уверена, что ее грудь «обвисает».

3. Дженнифер Лоуренс

Комплексы из-за собственной внешности есть даже у оскароносной актрисы Дженнифер Лоуренс. Как-то в интервью журналу Harper’s Bazaar она призналась, что хотела бы иметь идеальное тело, потому что считает себя слишком полной. Также актриса переживает из-за слишком большой груди.

4. Кристен Стюарт

Актриса Кристен Стюарт однажды призналась, что она никогда не была в восторге от своих ушей. По ее мнению, они слишком большие, и она старается прятать их под волосами.

5. Уилл Смит

Еще одна знаменитость, которой не по нраву собственные уши, — Уилл Смит. В детстве будущего актера одноклассники дразнили «слоненком Дамбо», из-за чего он сильно переживал.

6. Пэрис Хилтон

Даже у Пэрис Хилтон есть комплексы. Девушка переживает из-за... 42-го размера обуви. Скандально известная наследница призналась, что ей трудно найти красивую обувь известных дизайнеров подходящего размера. Чтобы визуально скрыть этот недостаток, девушке приходится носить обувь на очень высоком каблуке.

7. Ума Турман



С детства Ума Турман была уверена, что оттенок ее волос просто безобразный: слишком светлый, практически белый.

8. Джулия Робертс

Обаятельную Джулию Робертс комплексы также не обошли стороной. В молодости она стеснялась своего высокого роста и слишком большого рта. Чтобы чувствовать себя более уверенно, девушка участвовала в городских конкурсах красоты. Даже став знаменитой актрисой, она продолжает относиться к своей внешности достаточно критично.

9. Виктория Бекхэм

Если внимательно пересмотреть снимки Виктории Бекхэм, то не на многих из них можно увидеть ее улыбающейся. Все дело в том, что звезда не в восторге от своей улыбки. Поэтому почти на всех фото она серьезна.

10. Кира Найтли

Пока миллионы девушек по всему миру завидуют стройности Киры Найтли, она из-за нее... комплексует. Актриса стесняется своей худобы и чересчур маленькой груди.

11. Скарлетт Йоханссон

Несмотря на статус секс-символа, Скарлетт Йоханссон тоже переживает из-за своей внешности и даже называет себя «лягушонком». Звезда чувствует себя полной (по сравнению с худощавыми звездами Голливуда) и не считает свою внешность красивой.

12. Джессика Альба

Недавно Джессика Альба в третий раз стала мамой. Но теперь актриса переживает из-за своей фигуры. В одном интервью она призналась, что ее грудь обвисла, а бедра стали слишком большими.

13. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — обладательница довольно пышных форм. В то время как многие девушки мечтают о таких же, сама Ким признается, что считает свои бедра слишком крупными.

14. Пенелопа Крус

Актриса Пенелопа Крус, напротив, хотела бы иметь пятую точку попышнее. На съемках фильма Педро Альмодовара «Возвращение» ей прикрепляли на попу накладные ягодицы. Звезда призналась впоследствии, что жалеет, что их нельзя носить постоянно.

15. Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер с детства переживает из-за своего высокого роста. Супермодель даже старается пореже носить обувь на высоких каблуках, чтобы не быть выше своего мужа.

16. Том Круз

Знаменитый актер Том Круз переживает из-за своего невысокого роста. Говорят, он носит сделанную на заказ обувь со специальной подошвой, чтобы быть выше хотя бы на несколько сантиметров.

17. Брюс Уиллис

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис тоже имеет комплексы. Актер стесняется давать интервью из-за заикания и переживает по поводу своей лысины.

18. Зак Эфрон

Красавчик Зак Эфрон уверен, что у него слишком большая голова. И это несмотря на толпы поклонниц и признание.

19. Лили Коллинз

Актриса Лили Коллинз так ненавидела свои густые брови, что однажды выщипала их под ноль. Тогда ее мама объяснила девочке, что такие брови делают ее внешность уникальной, поэтому ими нужно гордиться. Как всегда, мама оказалась права.

20. Робби Уильямс

Робби Уильямс потерял форму и считает, что его живот стал слишком большим. Певец признался, что, когда он отправился на пляж, ему было из-за этого очень неловко.

21. Линда Евангелиста

Супермодель 90-х еще в детстве страдала от насмешек одноклассников по поводу ее носа. Комплекс остался и во взрослой жизни. Судя по снимкам разных лет, звезда делала ринопластику.

Знаете ли вы, какие еще комплексы есть у знаменитостей? Расскажите об этом в комментариях к статье.