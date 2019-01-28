20+ знаменитостей, которые родились в один год, но в это верится с трудом

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Люди, родившиеся в один год, могут выглядеть так, будто их разница в возрасте составляет несколько лет. К знаменитостям это тоже относится. На внешность влияют гены, образ жизни, условия окружающей среды. Да и порой не удается удержаться от соблазна прибегнуть к услугам пластических хирургов. Например, особенно сильный контраст можно заметить у Мадонны и Джейми Ли Кертис.