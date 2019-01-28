20+ знаменитостей, которые родились в один год, но в это верится с трудом
Люди, родившиеся в один год, могут выглядеть так, будто их разница в возрасте составляет несколько лет. К знаменитостям это тоже относится. На внешность влияют гены, образ жизни, условия окружающей среды. Да и порой не удается удержаться от соблазна прибегнуть к услугам пластических хирургов. Например, особенно сильный контраст можно заметить у Мадонны и Джейми Ли Кертис.
Мы в AdMe.ru решили сравнить возраст знаменитостей и были удивлены, насколько по-разному могут выглядеть люди, родившиеся в один и тот же год.
Лили Коллинз и Дакота Джонсон — 29 лет
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Дита фон Тиз и Гвинет Пэлтроу — 46 лет
Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун — 14 лет
Софи Лорен и Брижит Бардо — 84 года
Себастиан Стэн и Сет Роген — 36 лет
Джесси Айзенберг и Крис Хемсворт — 35 лет
Ким Кэттролл и Имельда Стонтон — 62 года
Гвен Стефани и Кейт Бланшетт — 49 лет
Сальма Хайек и Синтия Никсон — 52 года
Сэмюэл Джексон и Стивен Тайлер — 70 лет
Керри Вашингтон и Мэгги Джилленхол — 41 год
Мэтт Бомер и Элден Хенсон — 41 год
Шер и Дайан Китон — 72 года
Рики Мартин и Илон Маск — 47 лет
Кортни Кокс и Кортни Лав — 54 года
© Richard Shotwell / Invision / AP / East News © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
Орнелла Мути и Донателла Версаче — 63 года
Дженнифер Лопес и Рене Зеллвегер — 49 лет
Мадонна и Джейми Ли Кертис — 60 лет
Селена Гомес и Карди Би — 26 лет
Дженнифер Энистон и Кэтрин Зета-Джонс — 49 лет
Чей возраст стал для вас настоящей неожиданностью?