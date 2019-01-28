20+ знаменитостей, которые родились в один год, но в это верится с трудом

  • 3
  • 12
  • 39
  • 30.4k

Люди, родившиеся в один год, могут выглядеть так, будто их разница в возрасте составляет несколько лет. К знаменитостям это тоже относится. На внешность влияют гены, образ жизни, условия окружающей среды. Да и порой не удается удержаться от соблазна прибегнуть к услугам пластических хирургов. Например, особенно сильный контраст можно заметить у Мадонны и Джейми Ли Кертис.

Мы в AdMe.ru решили сравнить возраст знаменитостей и были удивлены, насколько по-разному могут выглядеть люди, родившиеся в один и тот же год.

Лили Коллинз и Дакота Джонсон — 29 лет

Дита фон Тиз и Гвинет Пэлтроу — 46 лет

Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун — 14 лет

Софи Лорен и Брижит Бардо — 84 года

Себастиан Стэн и Сет Роген — 36 лет

Джесси Айзенберг и Крис Хемсворт — 35 лет

Ким Кэттролл и Имельда Стонтон — 62 года

Гвен Стефани и Кейт Бланшетт — 49 лет

Сальма Хайек и Синтия Никсон — 52 года

Сэмюэл Джексон и Стивен Тайлер — 70 лет

Керри Вашингтон и Мэгги Джилленхол — 41 год

Мэтт Бомер и Элден Хенсон — 41 год

Шер и Дайан Китон — 72 года

Рики Мартин и Илон Маск — 47 лет

Кортни Кокс и Кортни Лав — 54 года

Орнелла Мути и Донателла Версаче — 63 года

Дженнифер Лопес и Рене Зеллвегер — 49 лет

Мадонна и Джейми Ли Кертис — 60 лет

Селена Гомес и Карди Би — 26 лет

Дженнифер Энистон и Кэтрин Зета-Джонс — 49 лет

Чей возраст стал для вас настоящей неожиданностью?

  • 3
  • 12
  • 39
  • 30.4k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль