20 знаменитостей, которые лишь на людях блистают, а в обычной жизни почти ничем от нас с вами не отличаются

До сих пор некоторые люди считают, что знаменитости живут в каком-то особенном мире, где нет места растрепанным волосам, растянутым футболкам и домашней еде. Однако это не так. Звезды тоже могут быть обычными родителями и домохозяйками, которые не прочь понежиться в теплой кроватке, если появилась лишняя минутка.

Мы в AdMe.ru изучили фотографии популярных знаменитостей и убедились в том, что многие из них в домашней обстановке не особо отличаются от простых людей.

Эмилия Кларк может выглядеть как суровая Мать драконов, но это не мешает ей быть ярой собачницей

Дрю Бэрримор хотя и предстает на публике в стильных образах, но всегда ратует за естественность, поэтому не прочь походить без косметики и в футболке

Тэндиве Ньютон старается всегда модно одеваться, но легкая и простая домашняя одежда все же ей больше по душе

Джаред Лето не прочь подурачиться перед зеркалом, пока никто не видит. А на ковровой дорожке — статный мужчина 50 лет

Риз Уизерспун не только стильная и талантливая дама, но и опытная хозяйка

Кто сказал, что если ты звезда, то нужно ездить только с личным водителем? Джастин Бибер собственным примером опровергает этот стереотип

Кэмерон Диас — весьма разносторонняя личность, которая и тренды в моде задает, и делится домашними рецептами

Гвинет Пэлтроу старается всегда выглядеть шикарно, и в этом ей помогает не компьютерная графика, а работа над собой

Наоми Уоттс не только в кино выкладывается по полной: дома ей тоже приходится быть энергичной хозяйкой

Кейт Бекинсейл всегда не прочь побеситься со своей кошкой

Существует стереотип о том, что звезды обедают только в ресторанах, но это всего лишь миф. Например, Кейт Хадсон — ярая фанатка домашней еды

Миранда Керр, как и многие девушки, всегда с энтузиазмом тестирует новую косметику

Роберт Дауни — младший всегда харизматичен перед публикой. Но в жизни он простой, как сосед по даче

Диана Крюгер в домашней обстановке выглядит как подружка, которая пришла в гости на вечерний маникюр

Как можно отказаться от свежего домашнего шашлыка? Вот и Джессика Бил с шампуром в руке считает так же

Алисса Милано запомнилась всем как опытная чародейка, но в жизни она заботливая и любящая мама

Дженьюари Джонс всеми руками за то, чтобы полежать еще минут 5... Ну, или 10

Джессика Симпсон — большая любительница ярких нарядов. Но в домашней одежде и тапочках все же готовить обед для семьи удобнее

Брук Шилдс такая же простая женщина, как и многие. И ей тоже привычнее дома находиться в толстовке, нежели в платье

Марго Робби — роскошная светская львица, но в свободное время она заядлая рыбачка