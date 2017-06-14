20 знаменитостей, чье сходство мы раньше не замечали
Даже среди звезд и знаменитостей находятся люди, удивительным образом похожие друг на друга.
Пока мы в AdMe.ru делали этот пост, невольно задались вопросом: возможно, они нам чего-то недоговаривают?
Белла Хадид и Дженнифер Лоуренс
Джош Холлоуэй и Николай Костер-Вальдау
Эми Адамс и Айла Фишер
Майли Сайрус и Джастин Бибер
Селена Гомес и Рэйчел Билсон
Аарон Пол и Том Фелтон
Виктория Джастис и Нина Добрев
Чад Смит и Уилл Феррелл
Джессика Бил и Кристи Тарлингтон
Дэниел Дэй-Льюис и Дженнифер Коннелли