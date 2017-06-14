20 знаменитостей, чье сходство мы раньше не замечали

Даже среди звезд и знаменитостей находятся люди, удивительным образом похожие друг на друга.

Пока мы в AdMe.ru делали этот пост, невольно задались вопросом: возможно, они нам чего-то недоговаривают?

Белла Хадид и Дженнифер Лоуренс

Джош Холлоуэй и Николай Костер-Вальдау

Эми Адамс и Айла Фишер

Майли Сайрус и Джастин Бибер

Селена Гомес и Рэйчел Билсон

Аарон Пол и Том Фелтон

Виктория Джастис и Нина Добрев

Чад Смит и Уилл Феррелл

Джессика Бил и Кристи Тарлингтон

Дэниел Дэй-Льюис и Дженнифер Коннелли

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